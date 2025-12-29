При этом у ИИ‑технологий хватает проблем с безопасностью. Исследователи бьют тревогу и предупреждают, что ИИ‑браузеры вроде Perplexity Comet, Fellou и недавно запущенного ChatGPT Atlas уязвимы перед промпт‑инжектами и другими атаками: злоумышленники могут встроить вредоносные инструкции прямо в веб‑страницы или изображения, заставляя браузер воровать данные, опустошать банковские счета или сливать конфиденциальную информацию пользователя.
Кроме того, недавнее исследование Anthropic показало, что для отравления LLM любого размера нужно всего около 250 вредоносных документов — 0,00016% от всех обучающих данных. А группа ученых из нескольких американских университетов пришла к выводу, что языковые модели деградируют и подвергаются влиянию феномена brain rot (англ. «умственно гниение»), когда обучаются на некачественном вирусном онлайн‑контенте. В результате способность LLM к глубокому анализу ухудшается.
На этом фоне совсем не удивительно, что энтузиасты придумали премию Дарвина для ИИ (AI Darwin Awards) — награду за самые эпичные провалы, связанные с искусственным интеллектом в 2025 году. Цель создателей премии — не высмеивание самого ИИ, но последствий его применения без должной осторожности и внимания.
Оригинальная Премия Дарвина — это виртуальная антипремия, возникшая из интернет‑шуток, распространявшихся еще в 1980-х годах в группах Usenet. Она присуждается людям, которые погибли или потеряли способность иметь детей максимально нелепым способом, тем самым потенциально улучшив генофонд человечества.
ИИ‑версия не имеет никакого отношения к оригиналу: ее создал инженер‑программист по имени Пит, который сам давно работает с ИИ‑системами.
Мы с гордостью следуем великой традиции примерно всех ИИ‑компаний, полностью игнорируя вопросы интеллектуальной собственности и уверенно присваивая существующие концепции без разрешения, — гласит FAQ сайта aidarwinawards.org. — Подобно тому, как современные ИИ‑системы обучаются на огромных массивах данных, защищенных авторским правом (с беззаботной уверенностью, что принцип "добросовестного использования" оправдывает все), мы просто соскрапили концепцию прославления вопиющей человеческой глупости и адаптировали ее для эпохи искусственного интеллекта.
Идея создания Премии Дарвина в области ИИ зародилась в Slack, где Пит общается со своими друзьями и бывшими коллегами. Он рассказывает, что недавно они завели специальный канал, посвященный ИИ, так как сами все чаще экспериментируют с LLM и делятся опытом. Время от времени в этот канал неизбежно попадала информация об очередном связанном с ИИ провале.
Однажды кто‑то скинул в канал ссылку на инцидент с Replit. Тогда я сказал, что нам, возможно, понадобится аналог Премии Дарвина для искусственного интеллекта, — рассказывает Пит. — Друзья подначивали меня создать ее, а я не придумал ничего лучше и просто сделал это.
Речь идет об инциденте, произошедшем в июне 2025 года. Тогда браузерная ИИ‑платформа Replit, предназначенная для создания ПО, удалила активную БД компании‑клиента с тысячами записей. Хуже того, после этого ИИ‑агент Replit пытался скрыть произошедшее и даже «лгал» пользователю о допущенных ошибках. После этого CEO Replit был вынужден принести публичные извинения.
В настоящее время сайт AI Darwin Awards содержит список самых глупых и масштабных ИИ‑провалов года и призывает читателей выдвигать новых номинантов. Согласно FAQ, в качестве номинантов на премию подойдут случаи, которые «демонстрируют редкое сочетание передовых технологий и решений, характерных для каменного века»:
Помните: мы не высмеиваем сам ИИ — мы чествуем людей, которые используют его с той же осторожностью, как ребенок использует огнемет. Присоединяйтесь к нашей миссии по документированию ИИ‑неудач в образовательных целях.
Сейчас на сайте уже представлены более 65 номинантов, среди которых:
- мужчина, который проконсультировался с ChatGPT и исключил из своего рациона весь хлор (включая поваренную соль, то есть хлорид натрия). Чат‑бот посоветовал заменить хлорид натрия бромидом натрия, и в итоге пользователю понадобилась медицинская и психиатрическая помощь;
- газета Chicago Sun-Times, которая опубликовала список литературы для чтения, написанный ИИ и содержавший несуществующие книги;
- компания Taco Bell и ее провальный запуск системы обслуживания клиентов на базе ИИ, которая дала сбой, когда кто‑то заказал 18 000 стаканов воды;
- рекрутинговый ИИ‑бот McDonald's — McHire, который защищал данные 64 млн соискателей паролем «123456» и в итоге был скомпрометирован;
- школьный ИИ Omnilert, использующийся в США, который принял пустую пачку Doritos в руках подростка за оружие и поспешил вызвать полицию;
- уже упомянутый инцидент с Replit, когда ИИ удалил данные и заявил, что «допустил катастрофическую ошибку в суждениях и запаниковал».
Пит признается, что случай с Replit — его личный фаворит, так как эта ситуация — воплощение реальных проблем, которые может породить зависимость от LLM.
Это хорошая иллюстрация того, что может случиться, если люди не остановятся и не задумаются о последствиях и наихудших сценариях, — говорит автор премии. — Некоторые из моих главных опасений относительно LLM (помимо того факта, что мы просто не можем позволить себе энергозатраты, которых они требуют) связаны с их неправильным использованием, будь оно намеренным или нет. Я считаю, что эта история хорошо подчеркивает нашу излишнюю уверенность в LLM, а также наше непонимание их и их способностей (или их отсутствия). Меня особенно занимает то, куда движется агентный ИИ. Потому что, по сути, это те же самые риски, которые связаны с LLM, только в гораздо большем объеме.
Изучая различные ИИ‑провалы и отсеивая номинантов для премии, Пит пришел к выводу, что AI Darwin Awards должна охватывать по‑настоящему впечатляющие и крайне сомнительные решения в сфере ИИ, которые могут иметь глобальное воздействие и далеко идущие последствия:
В идеале AI Darwin Awards должна подчеркивать реальные и потенциально неожиданные вызовы и риски, которые LLM представляют для нас в масштабе всего человечества. Конечно, я не хочу, чтобы что‑то подобное вообще случалось, но прошлый опыт человечества показывает, что это неминуемо произойдет.
Прием номинантов на Премию Дарвина в области искусственного интеллекта продлится до конца года, а в январе 2026 года на сайт будет добавлен инструмент для голосования. Победителей объявят в феврале. При этом «награды» получат люди, а не ИИ.
Искусственный интеллект — лишь инструмент, как бензопила, ядерный реактор или особенно мощный блендер. Бензопила не виновата в том, что кто‑то решил жонглировать ею на званом ужине. ИИ‑системы — невинные жертвы во всей этой истории, — говорится на сайте премии. — Они просто следуют своей программе, словно восторженный щенок, которому посчастливилось получить доступ к глобальной инфраструктуре и способность принимать решения со скоростью света.