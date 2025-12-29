29 декабря 2025 года Таганский районный суд города Москвы прекратил производство по административному иску, в котором группа пользователей, во главе с калужским активистом Константином Ларионовым, требовала признать незаконными действия Роскомнадзора и Минцифры по ограничению голосовых звонков в мессенджерах, а также заявляла, что это нарушает конституционные права и интересы граждан.

«Таганский районный суд города Москвы 29 декабря 2025 года прекратил производство по административному иску от Ларионова Константина Вячеславовича, действующего в своих интересах и интересах группы лиц (105 соистцов) к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Министерству цифрового развития РФ о признании действий (бездействия) незаконными. Административным истцом не представлено доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp*», — сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как подтвердил сам Ларионов, в рамках предварительного заседания суд отказал в производстве по делу на основании представленного ответчиками ходатайства, но истцы намерены обжаловать это решение.

Коллективный иск против Роскомнадзора и Минцифры был подан на прошлой неделе. В иске говорится, что блокировки противоречат конституционным правам граждан — свободе получения и передачи информации, тайне связи и частной жизни, принципу прямого действия прав человека, недопустимости произвольных ограничений прав и приоритету прав человека.

Кроме того, истцы утверждают, что ограничения не только не решают проблему мошенничества, но и применяются без законных оснований. Подчеркивается, что основными каналами для совершения мошенничества, по данным ЦБ РФ, являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и SMS-сообщения.

Также подчеркивается, что существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения прав граждан, и истцы указывают на возможную опциональную блокировку интернет-трафика мессенджеров для тех пользователей, кто хочет их отключить.

Как уже сообщалось ранее, присоединиться к иску против РКН и Минцифры могут все желающие пользователи, считающие блокировки неправомерными, воспользовавшись простой инструкцией.

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.