Мир чем‑то похож на стран­ный вен­динго­вый авто­мат по про­даже пос­ледс­твий тво­их собс­твен­ных пос­тупков. Ты бро­саешь туда дей­ствия, а в ответ он порой выда­ет что‑то совер­шенно неожи­дан­ное, и самое обид­ное, что инс­трук­ции к это­му авто­мату не при­лага­ется. Воз­ня с «Икс‑Бай­том» заняла гораз­до боль­ше вре­мени, чем Кирилл рас­счи­тывал изна­чаль­но, поэто­му заранее куп­ленный обратный билет приш­лось сдать. Ког­да он все‑таки соб­рался воз­вра­щать­ся, вне­зап­но выяс­нилось, что сво­бод­ных мест в поез­дах уже не оста­лось. Он купил билет на самолет, , при­чем через Мос­кву, и доб­рался до бли­жай­шего к Под­гор­ску аэро­пор­та на меж­дугород­нем авто­бусе. Одна­ко на этом злок­лючения не закон­чились: его рейс уле­тел в сто­лицу с опоз­дани­ем, из‑за чего Кирилл про­пус­тил свой самолет в Питер. До сле­дующе­го оста­валось целых три часа, которые пред­сто­яло чем‑то занять.

Он зап­риметил это­го неб­режно оде­того, болез­ненно‑худоща­вого челове­ка с корот­кой бород­кой и тем­но‑русыми волоса­ми ниже плеч, бес­цель­но бол­таясь по аэро­пор­ту в ожи­дании объ­явле­ния на посад­ку. И не ска­жешь точ­но, сколь­ко ему лет: острые чер­ты лица казались какими‑то вне­воз­рас­тны­ми, точ­но у ликов на древ­них ико­нах. Человек сидел по‑турец­ки пря­мо на полу, под­ложив под спи­ну рюк­зак, и увле­чен­но сту­чал по кла­виату­ре раз­ложен­ного на коленях IBM ThinkPad. Под­давшись прис­тупу любопытс­тва, Кирилл подошел сза­ди и заг­лянул в экран. Он ожи­дал уви­деть там белую прос­тыню «Вор­да» или окош­ко с чатом «ась­ки», но вмес­то это­го перед ним пред­стал стро­гий и смут­но зна­комый тек­сто­вый интерфейс. Свер­ху — ров­ные колон­ки про­цес­сорных регис­тров, ниже, под спис­ком локаль­ных перемен­ных, лежали дам­пы памяти, дос­тупные для изу­чения и прав­ки. Еще ниже гро­моз­дились инс­трук­ции, откры­вающие тай­ны работы прог­раммы, а в самом низу мигала кур­сором панель команд, где каж­дое сло­во — это зак­линание, спо­соб­ное повеле­вать потоком выпол­нения и менять ход событий.

Ки­рилл поч­ти не верил сво­им гла­зам. Нас­тоящий, живой SoftICE — не скрин­шот с форума, не иллюс­тра­ция с пот­репан­ных стра­ниц «Спе­ца», а дей­ству­ющий отладчик, встре­тить который наяву — все рав­но что уви­деть динозав­ра, выгули­вающе­го собаку. Гля­дя в экран, он не мог отде­лать­ся от ощу­щения, буд­то слу­чай­но заг­лянул в окно заб­рошен­ной лабора­тории, где кто‑то про­дол­жает начатый невесть ког­да экспе­римент. Нез­накомец не прос­то поль­зовал­ся древ­ним дебаге­ром, а жил в нем. Он работал. Отла­живал что‑то, лов­ко перес­какивая меж­ду дисас­сем­бле­ром, сте­ком вызовов и регис­тро­выми дам­пами. Любопытс­тво обжи­гало, как рас­кален­ное железо в куз­нечном гор­не, но Кирилл боял­ся нарушить мол­чание, ругая себя за вне­зап­но накатив­шую робость. Одна­ко нез­накомец загово­рил с ним пер­вым.

— Не зна­ешь, где тут бли­жай­шая розет­ка? — Голос у него ока­зал­ся тихим и как буд­то слег­ка уста­лым. — Батарей­ка поч­ти сдох­ла, шесть про­цен­тов оста­лось.

— В том кон­це зала, — мах­нул рукой Кирилл, — воз­ле выхода к стой­кам регис­тра­ции вро­де видел нес­коль­ко.

Его визави с тос­кой пос­мотрел в ука­зан­ном нап­равле­нии и передер­нул пле­чами.

— Далеко… Это ж надо под­рывать­ся, кру­тить хвос­том…

— Боишь­ся про­пус­тить самолет? — осто­рож­но пред­положил Кирилл.

— Нет, боять­ся име­ет смысл, ког­да ты куда‑то спе­шишь. А мне и спе­шить‑то осо­бо некуда. Ну, доберусь домой на пол­дня поз­же, в мас­шта­бах все­лен­ной от это­го ничего не изме­нит­ся.

— Над чем работа­ешь? — Кирилл бро­сил косой взгляд на экран ноут­бука.

— Над собой глав­ным обра­зом, — усмехнул­ся его собесед­ник. — С перемен­ным успе­хом. А если по делу, пыта­юсь вот раз­грызть голово­лом­ку, которую одна мес­тная кон­тора под­кинула, раз уж все рав­но рейс задер­жали. Может, статью потом напишу… Если самоле­ты до Крас­нодара все‑таки нач­нут летать.

— А если не нач­нут?

— Зна­чит, при­дет­ся поселить­ся здесь. И пря­мо отсю­да рыть нору куда‑нибудь в Евро­пу. Или в Аме­рику…

Он зах­лопнул крыш­ку ноута, неб­режно запих­нул его в рюк­зак и под­нялся на ноги.

— Надо, пожалуй, чего‑нибудь заточить, а то непонят­но, сколь­ко еще тут тор­чать при­дет­ся.

На­кинув рюк­зак на пле­чи, нез­накомец мах­нул рукой и зашагал прочь, в сто­рону при­вет­ливо све­тящих­ся вывесок мно­гочис­ленных кафе и рес­торан­чиков.

— Тебя как звать‑то? — бро­сил ему в спи­ну Кирилл.

— Незуми́, — не обо­рачи­ваясь, отве­тил тот.

«Не‑зу‑ми», — пов­торил про себя Кирилл, гля­дя вслед уда­ляющей­ся худоща­вой фигуре. Кажет­ся, он где‑то слы­шал это стран­ное япон­ское сло­во… вот толь­ко никак не мог при­пом­нить — где.

До дома он доковы­лял в сгу­щающих­ся сумер­ках под лип­ким мок­рым сне­гом, пада­ющим из‑под затянув­шего небо бес­цвет­ного пок­рывала. Фонари горели через один, от реки Лубьи, вок­руг которой юти­лись ста­рые час­тные дома, веяло могиль­ным холодом, а перело­ман­ная и соб­ранная вра­чами в боль­нице нога начала пре­датель­ски ныть. «Типич­ный Питер», — с раз­дра­жени­ем подумал Кирилл, тщет­но отря­хивая налип­шее на ботин­ки снеж­ное месиво.

Что даль­ше делать — непонят­но. Мать через неделю уедет в Под­горск, у него же нет ни пос­тоян­ного занятия, ни ста­биль­ного источни­ка дохода. С голоду он, конеч­но, не пом­рет, на форумах всег­да под­кинут какую‑нибудь хал­туру, дело вов­се не в этом — пугало отсутс­твие дол­госроч­ных пла­нов. Кирилл пытал­ся заг­лянуть в собс­твен­ное будущее, но перед мыс­ленным взо­ром вста­вала все та же бес­цвет­ная серая пелена, что навис­ла сей­час над его головой. И от этих туман­ных пер­спек­тив ста­нови­лось тос­кли­во. Может, и вправ­ду, как совето­вал Фреш, сме­нить фамилию, сде­лать новый заг­ран и мах­нуть куда‑нибудь в Гоа, жить в хижине на берегу Индий­ско­го оке­ана, ломая по заказу ано­ниму­сов чужие сай­ты? Или сва­лить в какую‑нибудь глу­хую дерев­ню, где нет про­бок, суеты, но есть ста­биль­ный интернет? А может…

У тор­ца хру­щев­ки, мимо которой он сей­час про­ходил, тусова­лась шум­ная ватага под­рос­тков: в руках мель­кали бан­ки «Ягу­ара», сыпали искра­ми алые огонь­ки сигарет. Рядыш­ком зиял спуск в полупод­вал, похожий на вход в мрач­ную пещеру, а над ним, как маяк в ночи, тус­кло све­тил­ся плас­тиковый короб с неров­ной над­писью: «Компь­ютер­ный клуб „Синий экран“». «Наз­вание сим­волич­ное, — подумал про себя Кирилл. — Судя по здеш­ним оби­тате­лям, они пер­манен­тно пре­быва­ют имен­но в этом сос­тоянии». Взгляд вых­ватил из полум­рака обры­вок бумаж­ного лис­та, кри­во при­леп­ленно­го к вход­ной две­ри на скотч: «Тре­бует­ся сисад­мин. Обра­щать­ся к менед­жеру». Повину­ясь какому‑то вне­зап­ному порыву, Кирилл свер­нул с тро­туара и, приг­нув голову, спус­тился по бетон­ным сту­пеням в пуга­ющую неиз­вес­тность.

Клуб ока­зал­ся малень­ким: тес­ный пред­банник с деревян­ной стой­кой, завален­ной раз­ноцвет­ными фла­ерса­ми, за узким про­ходом в зал — кир­пичные сте­ны в сти­ле лофт, вдоль которых рас­став­лены длин­ные сто­лы, похожие на школь­ные пар­ты. У вхо­да лежит на тум­бочке стоп­ка жур­налов — «Стра­на игр», «Игро­мания», «Навига­тор игро­вого мира», «Магия ПК», меж­ду ними затеса­лась пароч­ка прош­логод­них номеров «Хакера». Все сво­бод­ное прос­транс­тво зас­тавле­но про­нуме­рован­ными ком­пами, нес­коль­ко монито­ров еще элек­трон­но‑лучевые — видать, не допол­зла сюда в пол­ной мере сов­ремен­ная цивили­зация, свер­нула по пути куда‑то не туда. Поч­ти все мес­та заняты, посети­тели стар­шего школь­ного воз­раста рубят­ся в «Кон­тру» и «Хал­фу». Кирилл мимохо­дом заг­лянул в один из экра­нов: там, пос­реди раз­малеван­ного граф­фити дво­ра‑колод­ца, понуро бро­дил нарисо­ван­ный пацан в одних тру­сах. Игру он узнал: «Ядер­ный Тит­бит», стран­ный квест с замыс­ловатым пан­ков­ским сюжетом, раз­вива­ющим­ся в питер­ских под­ворот­нях и парад­ных. Сань­ку бы такое точ­но пон­равилось.

За стой­кой ску­чал пры­щавый очкастый паренек ненам­ного стар­ше основной мас­сы посети­телей это­го заведе­ния.

— Тебе чего? — под­нял он взгляд, ког­да Кирилл подошел поб­лиже, раз­дви­нул залежи рек­ламно­го мусора и обло­котил­ся на гряз­новатую, дав­но меч­тающую о влаж­ной тряп­ке сто­леш­ницу.

— Биг­мак, кар­тошку фри и колу безо льда, — отве­тил он, ста­раясь не зар­жать при виде вытянув­шей­ся в тщет­ной попыт­ке перева­рить услы­шан­ное физи­оно­мии пар­ня: не хва­тало толь­ко вра­щающих­ся песоч­ных часов в гла­зах, как в 95-й вин­де.

— У вас там объ­ява на вхо­де висит, что админ тре­бует­ся, — вдо­воль нас­ладив­шись его замеша­тель­ством, пояс­нил Кирилл, — ну так вон он я, при­шел.

— А‑а-а, — с облегче­нием выдох­нул парень. — Так бы сра­зу и ска­зал. Меня Серёга зовут. В ком­пах шаришь?

— Нем­ного. Но я быс­тро учусь.

— Тог­да пой­дем, покажу нашу кух­ню.

Кух­ня, как и показа­лось на пер­вый взгляд, была небога­той.

— На ком­пах икспиш­ка сто­ит, но с кас­томным шел­лом, про­вод­ник, бра­узер и стан­дар­тный интерфейс заб­локиро­ваны, — пус­тился в объ­ясне­ния Серёга. — Тут локал­ка про­тяну­та, на админ­ском ком­пе 2003-й сер­вер, отту­да мож­но сет­кой рулить, задавать вре­мя по сеан­сам. Вот тут у нас мик­ровол­новка, что­бы хрю­чево разог­реть. Здесь сор­тир, толь­ко воду в бутыл­ку плас­тиковую набирай из ракови­ны и с собой бери, там слив сло­ман. И посети­телей в туб­зик не пус­кай, а то все зас­рут. Пусть в кус­ты бега­ют. Народ тут раз­ный, но в основном спо­кой­ный, по вечерам людей поболь­ше, днем поч­ти нет никого. Пиво и «Яга» офи­циаль­но в клу­бе зап­рещены, но все рав­но пьют, толь­ко на ули­цу их выгоняй, внут­ри нель­зя. Сме­ны у нас два через два или день через день, как догово­рим­ся. Пла­тим тыщу трис­та за выход, в сред­нем двад­цатка в месяц получа­ется, плюс‑минус. Ну, что ска­жешь?

Се­рёга уста­вил­ся на Кирил­ла сни­зу вверх, и в стек­лах очков отра­зилась роб­кая надеж­да — вид­но, сов­сем уж задол­бался он куковать тут в оди­ноч­ку.

— Годит­ся, — хлоп­нул его по пле­чу Кирилл. — Ког­да прис­тупать?

— Да прям зав­тра. Часам к десяти под­гре­бай, я тебе открою, потом дуб­ликат клю­ча сде­лаем.

«Ну вот и работу нашел», — с усмешкой подумал Кирилл, под­нима­ясь по гул­кой лес­тни­це на свой вто­рой этаж. Двад­цать тысяч руб­лей в месяц — сум­ма смеш­ная, зато в клуб мож­но при­тащить ноут и тихонеч­ко занимать­ся там сво­ими делами, не прив­лекая к себе лиш­него вни­мания. Поз­доровав­шись с соседом — сухопа­рым дедом с пыш­ными седыми уса­ми, вышед­шим в зас­тиран­ных тре­никах к мусороп­роводу, Кирилл пошарил по кар­манам в поис­ках клю­ча и открыл оби­тую белой вагон­кой дверь.

Квар­тирка была кро­шеч­ной и пока еще неухо­жен­ной. Про­дал ее Кирил­лу затюкан­ный мужик лет трид­цати. Жилище осво­боди­лось пос­ле смер­ти его папаши‑алка­ша, зато нас­ледник не тор­говал­ся и усту­пил однушку чуть ниже рыноч­ной сто­имос­ти. Все более‑менее цен­ное быв­ший вла­делец бла­гопо­луч­но вынес из дома и про­пил, но затем натас­кал сюда с окрес­тных помо­ек гру­ду барах­ла, которую, видимо, пытал­ся куда‑то прис­тро­ить, что­бы раз­добыть денег на опох­мел. Кирилл вытащил в мусор­ку все это богатс­тво, сле­дом отпра­вил туда же прож­женный в нес­коль­ких мес­тах диван в бурых пят­нах непонят­ного про­исхожде­ния. Выб­росил раз­валив­ший­ся книж­ный шкаф со ста­рыми под­шивка­ми «Огонь­ка», кое‑как отмыл газовую пли­ту и выт­равил тарака­нов, стро­ем мар­шировав­ших по облезлым обо­ям. Оди­нокие пру­саки вре­мя от вре­мени еще показы­вались из‑под плин­туса и нас­торожен­но шевели­ли уса­ми, сидя за кухон­ными пол­ками с посудой, но этих Кирилл со вре­менем твер­до воз­намерил­ся победить, как толь­ко соберет­ся с силами начать ремонт. Пос­коль­ку единс­твен­ный при­год­ный для сна пред­мет мебели пере­ехал на свал­ку, вмес­то дивана Кирилл купил надув­ной мат­рас, который теперь с успе­хом заменял ему кро­вать.

В магазин он по пути заг­лянуть забыл, поэто­му ужи­нать приш­лось рас­тво­римой лап­шой с овся­ным печень­ем впри­кус­ку. Про­бежав­шись по форумам и отве­тив на пароч­ку сроч­ных сооб­щений, Кирилл вык­лючил ноут­бук и завалил­ся спать: зав­тра как‑никак пред­сто­ял пер­вый рабочий день.

На­утро, закинув в желудок яич­ницу и залив ее свер­ху рас­тво­римым кофе, Кирилл напялил джин­сы и вышел навс­тре­чу про­моз­гло­му вет­ру, бро­сающе­му в лицо при­гор­шни влаж­ного сне­га. Без пяти десять он уже при­тан­цовывал воз­ле запер­той две­ри под­вала, ругая себя за то, что при­тащил­ся сюда так рано, — хозя­ева клу­ба на ран­деву опаз­дывали. Вче­ра Серёга туман­но пообе­щал, что утром с ним вмес­те при­едет Влад, не то его деловой пар­тнер, не то осно­ватель клу­ба, и Кирилл с любопытс­твом ждал этой исто­ричес­кой встре­чи.

Влад, которо­го он пред­став­лял себе каким‑то серь­езным ком­мерсан­том, ока­зал­ся таким же в точ­ности пры­щавым ботаном, как и сам Серёга. Из полу­обмолвок и полуна­меков Кирилл сде­лал вывод, что клуб они орга­низо­вали вдво­ем, взяв в арен­ду у мес­тно­го ЖЭКа этот осво­бодив­ший­ся пос­ле разоре­ния виде­оса­лона под­вал. Влад при этом имел пос­тоян­ную работу в качес­тве адми­на в какой‑то ком­мерчес­кой кон­торе и потому счи­тал себя очень кру­тым и важ­ным челове­ком, да и вооб­ще изо всех сил ста­рал­ся казать­ся серь­езнее и взрос­лее, чем был на самом деле. Выг­лядело это со сто­роны доволь­но‑таки забав­но. Он же, судя по все­му, обста­вил клуб спи­сан­ными монито­рами и соб­ранны­ми из раз­ношерс­тной ком­плек­тухи сис­темны­ми бло­ками, пос­ле чего счел глав­ную мис­сию выпол­ненной — на точ­ке без­вылаз­но тру­дил­ся Серёга, а Вла­дик осу­щест­влял общее стра­теги­чес­кое руководс­тво, хотя на сло­вах они по‑преж­нему оста­вались рав­ноправ­ными пар­тне­рами. Пок­рутив­шись в под­вале пару месяцев без выход­ных, Сер­гей оди­чал и взвыл, вслед за чем его пар­тнер любез­но сог­ласил­ся нанять еще одно­го адми­нис­тра­тора, что­бы дать сво­ему товари­щу хоть нем­ного отдохнуть.

Рас­став­шись с пароч­кой начина­ющих ком­мерсан­тов, Кирилл обвел тос­кли­вым взгля­дом дос­тавше­еся ему хозяй­ство и при­нял­ся за дело. Напол­нил плас­тиковое вед­ро холод­ной водой из‑под кра­на, вымыл пол. Потом сбе­гал в сосед­ний хоз­маг за «Домес­тосом» и над­раил тол­чок, в который казалось невоз­можным зай­ти без про­тиво­газа. Заг­лянул в корич­невый от ржав­чины слив­ной бачок: он и вправ­ду был сло­ман, но не фаталь­но — если купить новую внут­рянку с поп­лавком, уни­таз имел все шан­сы обрести вто­рую жизнь. Видимо, и у Серёги, и у Вла­да руки ока­зались заточе­ны исклю­читель­но под кла­виату­ру, ина­че сор­тир они уже дав­но при­вели бы в порядок. Кирилл успел разоб­рать и повыки­дывать макула­туру на стой­ке, ког­да в клуб потяну­лись пер­вые посети­тели.

Сна­чала при­шел худоща­вый паренек в рва­ном худи — явно из мес­тных. Купил два часа, плюх­нулся в крес­ло и при­нял­ся лупить по кла­вишам, запус­тив «Кон­тру». Потом яви­лись двое пос­тарше, опла­тили вре­мя налом и сели в даль­нем углу, гром­ко перего­вари­ваясь. Кирилл мель­ком пос­мотрел в монитор: пароч­ка ока­залась пок­лонни­ками «Half Life».

Спус­тя час в дверь вва­лилась стай­ка шум­ных под­рос­тков. Их было человек шесть, может семь — все лет по пят­надцать‑шес­тнад­цать. Один из них выделял­ся сра­зу: в чер­ной кур­тке с обод­ранным капюшо­ном, с науш­никами на шее и бан­кой пива в руке. Кирилл заметил его еще у две­ри, но решил не вме­шивать­ся рань­ше вре­мени — вдруг прос­то про­нес свой напиток и пос­тавит где‑то в сто­роне. Но не тут‑то было.

— Воооу, а это­го чер­та я не знаю! — вос­клик­нул «лидер» с пивом, гля­нув мель­ком на Кирил­ла. — Ща, пацаны, раз­ложим­ся…

Они рас­селись, защел­кали мыш­ками, кто‑то дос­тал из рюк­зака пле­ер с под­клю­чен­ной колон­кой и гром­ко вру­бил рэп, зал тут же напол­нился гудени­ем, ляз­гань­ем кла­виш, сме­хом. Кирилл пока сдер­живал­ся — день толь­ко начал­ся, а ссо­ра в пер­вые же часы его работы мог­ла все испортить. Он подошел к стой­ке, прит­ворил­ся, буд­то записы­вает что‑то в жур­нал, оставлен­ный ему Серёгой, но про­дол­жал потихонь­ку наб­людать.

Тем вре­менем парень открыл бан­ку с хрус­тким «пшшш», сде­лал гло­ток и пос­тавил ее рядом с кла­виату­рой. Кирилл глу­боко вздох­нул, выб­рался из‑за стой­ки и нап­равил­ся к смуть­яну.

— При­вет, — не повышая голоса, ска­зал он. — С пивом тут нель­зя. Алко­голь — стро­го на ули­це.

Па­рень отор­вался от экра­на, взгля­нул на Кирил­ла с лен­цой.

— А ты кто, папоч­ка? — хмык­нул он.

— Админ, — спо­кой­но отве­тил Кирилл. — Пер­вый день, но с пра­вила­ми зна­ком. У нас тут без бух­ла, вооб­ще.

— Да ну нафиг! — про­тянул кто‑то из пацанов. — У тебя чё, лицен­зия на трез­вость, что ли?

— Лицен­зия не нуж­на. Прос­то выгоню. Не убе­решь бан­ку — пой­дешь отды­хать на све­жем воз­духе.

Се­кун­да тишины. Лидер чуть подал­ся впе­ред.

— Ты чё гонишь? Я за комп зап­латил. У меня вре­мя идет!

Ки­рилл чувс­тво­вал, как внут­ри мед­ленно начина­ет закипать, но внеш­не оста­вал­ся спо­коен. Он уже стал­кивал­ся с такими пар­нями — мнят себя кру­тыми, но, получив нас­тоящий отпор, сда­ют назад.

— Ник­то не меша­ет тебе играть. Толь­ко без пива. Убе­ри — и все будет нор­маль­но. Оста­вишь — отклю­чу комп и поп­рошу уйти.

— Поп­рошу? — перед­разнил тот, вста­вая. — Слышь, чувак, не при­киды­вай­ся здесь бос­сом. Это тебе не армия.

Он под­нялся в пол­ный рост, ока­зав­шись чуть ниже Кирил­ла, но уве­рен­ности в нем хва­тало с избытком. Кирилл выдер­жал паузу и пов­торил нег­ромко, но отчетли­во:

— Бери бан­ку и вали на ули­цу. Пос­леднее пре­дуп­режде­ние.

Па­рень помед­лил. Один из его при­яте­лей тихо про­изнес:

— Зря ты быку­ешь, Ванёк… Этот чувак щас всех выгонит.

— Зат­кнись, Лёха, — бур­кнул «Ванёк». — Сам раз­рулю.

Он взял бан­ку, сде­лал еще один мед­ленный гло­ток и нетороп­ливо пошел к выходу. Уже на пороге оста­новил­ся и демонс­тра­тив­но пос­тавил недопи­тое пиво на стой­ку, а потом неб­режным дви­жени­ем стол­кнул бан­ку на пол:

— Ой, изви­няюсь. Я слу­чай­но.

Ки­рилл не отве­тил. Он прос­то смот­рел, как тот выходит, и мыс­ленно засек вре­мя — если через пять минут не вер­нется с оче­ред­ной бан­кой пиваса, все в поряд­ке. Надо бы зас­тавить его приб­рать за собой, но это потом. Оставши­еся ребята перег­лянулись, кто‑то нер­вно усмехнул­ся. Атмосфе­ра чуть раз­рядилась. Один из них, тот, что казал­ся самым млад­шим, повер­нулся к Кирил­лу:

— Он типа всег­да такой. Забей.

Ки­рилл кив­нул:

— Пра­вила для всех оди­нако­вы. Мне тут работать.

Он вер­нулся за стой­ку, про­верил, все ли в поряд­ке с опла­тами и вре­менем. За окном мель­кну­ла тень — кажет­ся, «Ванёк» курил у сте­ны.

В этот самый миг в кар­мане трень­кнул телефон. Кирилл вытащил свой ста­рень­кий Siemens — повидав­ший жизнь экран све­тил­ся тус­кло, но текст сооб­щения мож­но было про­читать без тру­да:

«При­вет, Kicks. Если ты еще жив, будь зав­тра на Фин­лянд­ском вок­зале у парово­за в 13:30».

Но­мер отпра­вите­ля ока­зал­ся нез­накомым, да и сим­ку Кирилл недав­но сме­нил. Тот, кто отпра­вил эту SMS, зна­ет его хакер­ский ник, но кто это? Ста­рые друзья с форумов? Ни с кем из них Кирилл никог­да не встре­чал­ся в реале, да и неот­куда им взять его номер. Или Трик­си, которая всег­да уме­ла оставлять такие шиф­ровки? А может, кто‑то из кон­торы, где они с Сан­чо тру­дились пос­ледние месяцы перед той зло­получ­ной ночью?

Он убрал телефон в кар­ман. Кто бы это ни был, нуж­но идти.