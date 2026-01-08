Тем не менее сегодня с утра на его WM-кошелек капнули пятьдесят баксов от какого‑то русскоязычного пользователя из Германии, чем доход от всей этой затеи и ограничился. Объемы дурацких вопросов по работе утилиты и ругани в его адрес от людей, принявших Кирилла за создателя заразившего их трояна, оказались в разы больше. Оценив раскрывшиеся перед ним мрачные перспективы этого бизнеса, Киря подумал, сделал расшифровщик и вовсе бесплатным, предложив желающим оставлять автору добровольные донаты. Возиться с жертвами вредоносной программы, неспособными без посторонней помощи нажать две кнопки на клавиатуре, у него совершенно не было ни времени, ни желания.
«Толковые приятели», которых прямо с утра притащил в клуб Серёга, оказались парочкой тощих парней типичного студенческого вида. Наиболее смышленым из этих двоих выглядел похожий на Шурика из советских комедий блондин Олег, которому Кирилл решил поручить самую ответственную миссию.
— Знаешь, где находится главный городской радиорынок? — сразу перешел он к делу.
— Это «Юнона» на Маршала Казакова?
— Ага, она самая. Завтра с утра я выдам тебе пачку рекламок, нужно будет сгонять на эту «Юнону» и поговорить с владельцами точек, которые компьютерным железом торгуют. Желательно старым. Предложение такое: мы им тут сделаем рекламу в нашем клубе, а они пускай раздают флаеры с приглашением на фестиваль своим покупателям. Отсыплешь каждому понемножку, рекламки тоже денег стоят. Что останется, раздашь посетителям рынка. Оплата по факту. Все понятно? Теперь ты…
Второму студенту Кирилл поручил пробежаться по району и выяснить, где в окрестностях недорого сдаются помещения. На недоуменные вопросы Серёги Кирилл только отмахнулся: есть, мол, одна идейка, но в подробности он его посвятит как‑нибудь потом. Заодно Киря попросил совладельца клуба подумать о призах, которые они могли бы вручить победителям конкурсов.
Маша появилась ближе к обеду, притащила записанные на CD-болванку картинки. На сей раз она была одета в короткий голубой пуховичок‑дутик, открывавший вид на ножки в обтягивающих черных джинсах, весьма стройные, как заметил Кирилл. Жвачка, впрочем, оказалась на своем привычном месте.
— У меня флешки нету, — пожаловалась девушка, протягивая диск.
— Купим тебе флешку, — пообещал Кирилл, с интересом разглядывая получившиеся макеты на экране.
Вышло в целом неплохо, у девчонки определенно имелся художественный вкус и способности к рекламному дизайну. Плакаты, правда, на взгляд Кирилла, вышли немного мрачноватыми, но в целом стильными. Он указал на несколько мелких недочетов, и Маша сразу же исправила их прямо на администраторском компе, куда Кирилл догадался заранее водрузить «Корел».
— Отличная работа, — похвалил он, отсчитывая из кассы обещанный художнице гонорар.
— В общем‑то, я и на фестивале поработать могу, — надув розовый пузырь, предложила девушка. — Ваня говорил, у вас тут интересная движуха намечается, а игры я люблю.
— Толковые люди нам всегда нужны, — не раздумывая, согласился Кирилл, — добро пожаловать в команду. Слушай боевую задачу: в первую очередь нужно раскидать по интернету информацию и приглашения на фестиваль, тексты я дам. Список сайтов и адресов для рассылки вы с Серёгой сами составите, чем больше народу удастся охватить, тем лучше. Может, хоть кто‑то придет. А я пока делами насущными займусь.
Полиграфический центр в этом районе работал только один, да и тот располагался на другом его конце, из‑за чего добираться туда пришлось на маршрутке. Выбравшись из тесной и скрипучей «Газели», Кирилл принялся месить по‑весеннему размокшую грязь, облепившую ботинки тяжелыми комками. Солнце на посветлевшем небе уже намекало на скорый приход теплых дней, воздух пах сыростью и чем‑то железным — то ли от талого снега, то ли от промасленных рельсов за гаражами. Кирилл чертыхнулся, перепрыгивая через лужу, но все равно провалился по щиколотку в холодную воду. Город понемногу просыпался после долгой зимы: проезжавшие мимо машины рычали бензиновым выхлопом, прохожие шаркали по мокрому асфальту, но все вокруг казалось еще немного замедленным, как будто кто‑то убавил скорость жизни на пару кадров в секунду.
Остановившись у старого двухэтажного особняка, чтобы вылить хлюпающую в башмаке жижу, Кирилл поднял глаза на облупившуюся вывеску возле металлического крыльца, приколоченную здесь, наверное, еще во времена развитого социализма. На потемневшей от времени черной эмали красовались золотисто‑желтые буквы: «Учебно‑спортивное объединение ДОСААФ», а ниже виднелась еще одна невзрачная табличка: «Автошкола». Сомнения длились считаные секунды: нацепив на ногу мокрый ботинок, Кирилл решительно взбежал по ступеням и толкнул тяжелую деревянную дверь.
