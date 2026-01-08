Вре­мя от вре­мени Кирил­лу казалось, что челове­чес­тво делит­ся не на муж­чин и жен­щин, не на богатых и бед­ных, а на тех, кто спо­собен понять прин­цип работы компь­юте­ра, и тех, кто смот­рит на него, как на ико­ну, ожи­дая, что чудо про­изой­дет само собой. При­чем вто­рых в про­цен­тном соот­ношении, как ока­залось, подав­ляющее боль­шинс­тво. Запус­тить на ком­пе вло­жен­ного в пись­мо с обе­щани­ем халявы тро­яна‑шиф­роваль­щика ума у них впол­не хва­тило, а вот выпол­нить нес­коль­ко прос­тых дей­ствий, что­бы вер­нуть потерян­ные фай­лы, — уже нет. Кирилл при­делал к сво­ему рас­шифров­щику прос­той интерфейс: юзе­рам все­го‑то нуж­но было ука­зать прог­рамме путь к пов­режден­ным дан­ным и фраг­менту исходно­го докумен­та при его наличии да отве­тить на пару воп­росов. Но и это ока­залось для боль­шинс­тва черес­чур слож­ной задачей, даже нес­мотря на выложен­ную на сай­те под­робную инс­трук­цию. Один стра­далец меж­ду делом обви­нил Кирил­ла в том, что тот сам рас­простра­няет энко­деры с целью поживить­ся на нес­час­тных жер­твах вымога­телей, мно­гие же прос­то ругались, что ути­лита не работа­ет, хотя сами не сумели выпол­нить прос­тую пос­ледова­тель­ность из нес­коль­ких дей­ствий. Как говорил Аль­берт Эйнштейн, «бес­конеч­ны толь­ко Все­лен­ная и глу­пость челове­чес­кая», и в этом Кирилл был пол­ностью солида­рен с великим уче­ным.

Тем не менее сегод­ня с утра на его WM-кошелек кап­нули пять­десят бак­сов от какого‑то рус­ско­языч­ного поль­зовате­ля из Гер­мании, чем доход от всей этой затеи и огра­ничил­ся. Объ­емы дурац­ких воп­росов по работе ути­литы и ругани в его адрес от людей, при­няв­ших Кирил­ла за соз­дателя заразив­шего их тро­яна, ока­зались в разы боль­ше. Оце­нив рас­крыв­шиеся перед ним мрач­ные пер­спек­тивы это­го биз­неса, Киря подумал, сде­лал рас­шифров­щик и вов­се бес­плат­ным, пред­ложив жела­ющим оставлять авто­ру доб­роволь­ные донаты. Возить­ся с жер­тва­ми вре­донос­ной прог­раммы, нес­пособ­ными без пос­торон­ней помощи нажать две кноп­ки на кла­виату­ре, у него совер­шенно не было ни вре­мени, ни желания.

«Тол­ковые при­яте­ли», которых пря­мо с утра при­тащил в клуб Серёга, ока­зались пароч­кой тощих пар­ней типич­ного сту­ден­ческо­го вида. Наибо­лее смыш­леным из этих дво­их выг­лядел похожий на Шурика из совет­ских комедий блон­дин Олег, которо­му Кирилл решил поручить самую ответс­твен­ную мис­сию.

— Зна­ешь, где находит­ся глав­ный город­ской ради­оры­нок? — сра­зу перешел он к делу.

— Это «Юно­на» на Мар­шала Казако­ва?

— Ага, она самая. Зав­тра с утра я выдам тебе пач­ку рек­ламок, нуж­но будет сго­нять на эту «Юно­ну» и погово­рить с вла­дель­цами точек, которые компь­ютер­ным железом тор­гуют. Желатель­но ста­рым. Пред­ложение такое: мы им тут сде­лаем рек­ламу в нашем клу­бе, а они пус­кай раз­дают фла­еры с приг­лашени­ем на фес­тиваль сво­им покупа­телям. Отсыплешь каж­дому понем­ножку, рек­ламки тоже денег сто­ят. Что оста­нет­ся, раз­дашь посети­телям рын­ка. Опла­та по фак­ту. Все понят­но? Теперь ты…

Вто­рому сту­ден­ту Кирилл поручил про­бежать­ся по рай­ону и выяс­нить, где в окрес­тнос­тях недоро­го сда­ются помеще­ния. На недо­умен­ные воп­росы Серёги Кирилл толь­ко отмахнул­ся: есть, мол, одна идей­ка, но в под­робнос­ти он его пос­вятит как‑нибудь потом. Заод­но Киря поп­росил сов­ладель­ца клу­ба подумать о при­зах, которые они мог­ли бы вру­чить победи­телям кон­курсов.

Ма­ша появи­лась бли­же к обе­ду, при­тащи­ла записан­ные на CD-бол­ванку кар­тинки. На сей раз она была оде­та в корот­кий голубой пухови­чок‑дутик, откры­вав­ший вид на нож­ки в обтя­гива­ющих чер­ных джин­сах, весь­ма строй­ные, как заметил Кирилл. Жвач­ка, впро­чем, ока­залась на сво­ем при­выч­ном мес­те.

— У меня флеш­ки нету, — пожало­валась девуш­ка, про­тяги­вая диск.

— Купим тебе флеш­ку, — пообе­щал Кирилл, с инте­ресом раз­гля­дывая получив­шиеся макеты на экра­не.

Выш­ло в целом неп­лохо, у дев­чонки опре­делен­но имел­ся художес­твен­ный вкус и спо­соб­ности к рек­ламно­му дизай­ну. Пла­каты, прав­да, на взгляд Кирил­ла, выш­ли нем­ного мрач­новаты­ми, но в целом стиль­ными. Он ука­зал на нес­коль­ко мел­ких недоче­тов, и Маша сра­зу же испра­вила их пря­мо на адми­нис­тра­тор­ском ком­пе, куда Кирилл догадал­ся заранее вод­рузить «Корел».

— Отличная работа, — пох­валил он, отсчи­тывая из кас­сы обе­щан­ный худож­нице гонорар.

— В общем‑то, я и на фес­тивале порабо­тать могу, — надув розовый пузырь, пред­ложила девуш­ка. — Ваня говорил, у вас тут инте­рес­ная дви­жуха намеча­ется, а игры я люб­лю.

— Тол­ковые люди нам всег­да нуж­ны, — не раз­думывая, сог­ласил­ся Кирилл, — доб­ро пожало­вать в коман­ду. Слу­шай боевую задачу: в пер­вую оче­редь нуж­но рас­кидать по интерне­ту информа­цию и приг­лашения на фес­тиваль, тек­сты я дам. Спи­сок сай­тов и адре­сов для рас­сылки вы с Серёгой сами сос­тавите, чем боль­ше народу удас­тся охва­тить, тем луч­ше. Может, хоть кто‑то при­дет. А я пока делами насущ­ными зай­мусь.

По­лиг­рафичес­кий центр в этом рай­оне работал толь­ко один, да и тот рас­полагал­ся на дру­гом его кон­це, из‑за чего добирать­ся туда приш­лось на мар­шрут­ке. Выб­равшись из тес­ной и скри­пучей «Газели», Кирилл при­нял­ся месить по‑весен­нему раз­мокшую грязь, обле­пив­шую ботин­ки тяжелы­ми ком­ками. Сол­нце на пос­ветлев­шем небе уже намека­ло на ско­рый при­ход теп­лых дней, воз­дух пах сыростью и чем‑то желез­ным — то ли от талого сне­га, то ли от про­мас­ленных рель­сов за гаража­ми. Кирилл чер­тыхнул­ся, переп­рыгивая через лужу, но все рав­но про­валил­ся по щиколот­ку в холод­ную воду. Город понем­ногу про­сыпал­ся пос­ле дол­гой зимы: про­езжавшие мимо машины рычали бен­зиновым вых­лопом, про­хожие шар­кали по мок­рому асфаль­ту, но все вок­руг казалось еще нем­ного замед­ленным, как буд­то кто‑то уба­вил ско­рость жиз­ни на пару кад­ров в секун­ду.

Ос­тановив­шись у ста­рого дву­хэтаж­ного особ­няка, что­бы вылить хлю­пающую в баш­маке жижу, Кирилл под­нял гла­за на облу­пив­шуюся вывес­ку воз­ле метал­личес­кого крыль­ца, при­коло­чен­ную здесь, навер­ное, еще во вре­мена раз­витого соци­ализ­ма. На потем­невшей от вре­мени чер­ной эма­ли кра­сова­лись золотис­то‑жел­тые бук­вы: «Учеб­но‑спор­тивное объ­еди­нение ДОСА­АФ», а ниже вид­нелась еще одна нев­зрач­ная таб­личка: «Автошко­ла». Сом­нения дли­лись счи­таные секун­ды: нацепив на ногу мок­рый ботинок, Кирилл решитель­но взбе­жал по сту­пеням и тол­кнул тяжелую деревян­ную дверь.