Ле­жащий на полу воз­ле надув­ного мат­раса телефон прон­зитель­но зад­ребез­жал, вырывая Кирил­ла из теп­лых объ­ятий сна. Он нащупал рукой виб­риру­ющую труб­ку, гля­нул на экран, с тру­дом раз­лепив гла­за, и вда­вил кноп­ку при­ема звон­ка. Это­му або­нен­ту сле­дова­ло отве­тить, даже нес­мотря на то, что тот решил раз­будить его в девять часов утра, да еще и в выход­ной.

— Алло, это Жора! — услы­шал Кирилл приг­лушен­ный рас­сто­янием хрип­ловатый голос. — Жур­налист который, из «Инфо‑прес­са». Ты мне вче­ра сооб­щение прис­лал про какой‑то рет­рофес­тиваль, было дело?

— Ага, было, — отклик­нулся Киря, при­жав телефон к уху пле­чом и потирая запясть­ями опух­шие пос­ле сна веки. — Хорошо, что вы поз­вонили. Мы тут в рай­онном компь­ютер­ном клу­бе инте­рес­ное мероп­риятие зате­яли, хотим его вытащить на город­ской уро­вень. Ваша под­дер­жка была бы очень кста­ти.

— Вот и рас­ска­жи мне про это ваше рет­ро, — хохот­нула труб­ка, — силенок‑то хва­тит на город­ской уро­вень? Или, кро­ме идей, у вас и нету ничего?

С чем‑то более матери­аль­ным, чем идеи, пока еще и впрямь было негус­то, но Кирилл решил не рас­кры­вать собесед­нику всех карт и даже нем­ного прив­рать, что­бы не упус­тить едва наметив­ший­ся кон­такт с «аку­лой пера».

— Мы сей­час вов­сю работа­ем над реали­заци­ей про­екта. Люди уже обе­щали при­нес­ти свои компь­юте­ры, будут тур­ниры… Рас­счи­тыва­ем где‑то на сорок — пять­десят человек, прог­рамму как раз сог­ласовы­ваем с учас­тни­ками…

— Так, стоп, — прер­вал поток его крас­норечия жур­налист, — давай луч­ше обсу­дим все это не по телефо­ну. Ты в цен­тре быва­ешь? Вот и отлично. Под­руливай сегод­ня часам к четырем в «Демет­ру» на Вос­ста­ния, там и побол­таем.

Ед­ва нажав отбой, Кирилл дополз до сто­ла, рас­крыл ноут­бук и запус­тил «ась­ку». Кон­такт с ник­ней­мом iV1rus радовал глаз зеленым цве­точ­ком, а зна­чит, Ваня Зарубин уже успел вер­нуть почищен­ный от тро­янов вин­честер на мес­то и теперь сно­ва муча­ет компь­ютер отца, пока тот отды­хает от тру­дов пра­вед­ных. Раз­вернув мыш­кой окно чата, Кирилл наб­рал корот­кое сооб­щение:

«При­вет, нас­тало вре­мя пла­тить доб­ром за доб­ро 🙂 У тебя есть кто‑нибудь, кто рисовать хорошо уме­ет? Надо по‑быс­тро­му сде­лать нес­коль­ко фла­еров и пла­катов».

«Ась­ка» помед­лила с минуту и замига­ла жел­тым кон­верти­ком в ответ:

«Здо­рово, вро­де есть. А что за дви­жуха?»

«Потом рас­ска­жу, — отсту­чал на кла­виату­ре Кирилл. — Вечером в клуб заходи и худож­ника сво­его с собой при­тас­кивай. Там все под­робнос­ти узна­ешь».

С наг­лядной аги­таци­ей вро­де бы разоб­рались, теперь надо уго­ворить вла­дель­цев рет­роком­пов при­нять учас­тие в этой аван­тюре. «Что нам понадо­бит­ся?» — при­нял­ся раз­мышлять Кирилл. Что­бы тусов­ка выг­лядела хоть сколь‑нибудь пред­ста­витель­ной, нуж­на как минимум пароч­ка «Син­кле­ров», по одной клас­сичес­кой «Ами­ге» или «Ата­ри», нес­коль­ко совет­ских ком­пов, а еще штук шесть ста­рых телеви­зоров. Надо бро­сить клич на форумах спек­тру­мис­тов, написать на город­ские бор­ды. Хорошо бы зас­ветить­ся в какой‑нибудь «Игро­мании», но в такие круп­ные изда­ния прос­то так не пробь­ешься, да и сог­ласовы­вать пуб­ликацию будут с пол­года, а у них в луч­шем слу­чае неделя‑пол­торы в запасе. С дру­гой сто­роны, все серь­езные жур­налы име­ют и свои собс­твен­ные форумы, где может зарегис­три­ровать­ся любой жела­ющий…

Не­надол­го отло­жив насущ­ные дела в сто­рону, Кирилл посетил убор­ную, умыл­ся, нас­пех позав­тра­кал яич­ницей с кофе и взял­ся за сочине­ние пос­тов. Осо­быми литера­тур­ными талан­тами он пох­вастать­ся не мог, да и в рек­ламе был не слиш­ком иску­шен, одна­ко твор­ческий про­цесс увлек его не на шут­ку. Про­читан­ный пару месяцев назад роман про копирай­тера‑кри­ейто­ра Вавиле­на ока­зал­ся неожи­дан­но полезен: там герой тво­рил тек­сты, буд­то сме­шивал кок­тей­ли из самых неожи­дан­ных ингре­диен­тов, и Кирилл решил взять с него при­мер. Он наб­росал нес­коль­ко вари­антов сооб­щений, тасуя сло­ва, точ­но гра­ни кубика Рубика: «Вни­мание, фанаты Spectrum и Atari!», «Суб­бота, фес­тиваль „Рет­роДейз“, клуб „Синий экран“, игры, тур­ниры, обмен кас­сетами!»… Каж­дая вер­сия казалась чуть луч­ше пре­дыду­щей, пока наконец он не оста­новил­ся на самой, как ему виделось, под­ходящей. Ее он и запос­тил на нес­коль­ко форумов, а потом взгля­нул на часы и ужас­нулся: за работой про­лете­ло пол­дня, и Кирилл уже понем­ногу опаз­дывал на намечен­ную встре­чу.

Выб­рать­ся из его рай­она в центр — то еще прик­лючение, мет­ро здесь не было даже в про­екте, а раз­долбан­ные «Газели» — мар­шрут­ки ходили нечас­то. К дол­гим пешим про­гул­кам не рас­полага­ла едва срос­шаяся и все еще ноющая вре­мя от вре­мени нога. «Надо на пра­ва сдать и машину какую‑нибудь раз­добыть, — уско­ряя шаг, подумал он, — без тран­спор­та что‑то сов­сем тяж­ко ста­новит­ся».

На пло­щадь Вос­ста­ния Кирилл при­ехал без чет­верти четыре и пос­ледние мет­ры до бара «Демет­ра» уже бежал. Но, как ока­залось, торопил­ся он нап­расно: жур­налист запаз­дывал. Появил­ся он спус­тя пят­надцать минут, ког­да Кирилл уже заказал себе пива с жарен­ными в чес­ноке хлеб­ными лом­тиками и устро­ился за сто­ликом бли­же к вхо­ду.

— При­вет, — бро­сил Жора, при­сажи­ваясь нап­ротив, — изви­ни, что задер­жался, в редак­ции, как обыч­но, дур­дом и бед­лам.

Ки­рилл с инте­ресом рас­смат­ривал вошед­шего: лет око­ло сорока, седе­ющие гус­тые волосы, буд­то слу­чай­но оставлен­ные в твор­ческом бес­поряд­ке, но вмес­те с тем не соз­давав­шие впе­чат­ления неухо­жен­ности. Лег­кая неб­ритость при­дава­ла лицу налет неб­режной эле­ган­тнос­ти, кар­тину довер­шал рас­стег­нутый ворот рубаш­ки, из‑под которо­го выг­лядыва­ла тон­кая золотая цепоч­ка. Жур­налист свер­нул плащ, бро­сил его на спин­ку сосед­него сту­ла и воп­роситель­но уста­вил­ся на сво­его визави, ожи­дая, пока тот загово­рит пер­вым.

— Может, пива? — пред­ложил Кирилл. — У них тут сегод­ня пэйл эль неп­лохой пред­лага­ют.

Жур­налис­та замет­но передер­нуло.

— Не пью, сов­сем. Уже лет десять. Тебя оста­нав­ливать не буду, заказы­вай, если хочешь. А я, пожалуй, зелено­го чая вмес­то зелено­го змия возь­му, он здесь отменный. Я хозя­ина это­го заведе­ния неп­лохо знаю, он у китай­цев чай покупа­ет, не какие‑нибудь помои с Апрашки.

— А как к вам луч­ше обра­щать­ся? — веж­ливо поин­тересо­вал­ся Кирилл. — Я так понимаю, Жора – не пол­ное имя?

— По пас­порту Геор­гий, — пожал пле­чами жур­налист, — но пусть будет Жора, я при­вык. Так что там у вас за шал­ман намеча­ется и чем он может быть мне инте­ресен?