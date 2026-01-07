— Алло, это Жора! — услышал Кирилл приглушенный расстоянием хрипловатый голос. — Журналист который, из «Инфо‑пресса». Ты мне вчера сообщение прислал про какой‑то ретрофестиваль, было дело?
— Ага, было, — откликнулся Киря, прижав телефон к уху плечом и потирая запястьями опухшие после сна веки. — Хорошо, что вы позвонили. Мы тут в районном компьютерном клубе интересное мероприятие затеяли, хотим его вытащить на городской уровень. Ваша поддержка была бы очень кстати.
— Вот и расскажи мне про это ваше ретро, — хохотнула трубка, — силенок‑то хватит на городской уровень? Или, кроме идей, у вас и нету ничего?
С чем‑то более материальным, чем идеи, пока еще и впрямь было негусто, но Кирилл решил не раскрывать собеседнику всех карт и даже немного приврать, чтобы не упустить едва наметившийся контакт с «акулой пера».
— Мы сейчас вовсю работаем над реализацией проекта. Люди уже обещали принести свои компьютеры, будут турниры… Рассчитываем где‑то на сорок — пятьдесят человек, программу как раз согласовываем с участниками…
— Так, стоп, — прервал поток его красноречия журналист, — давай лучше обсудим все это не по телефону. Ты в центре бываешь? Вот и отлично. Подруливай сегодня часам к четырем в «Деметру» на Восстания, там и поболтаем.
Едва нажав отбой, Кирилл дополз до стола, раскрыл ноутбук и запустил «аську». Контакт с никнеймом iV1rus радовал глаз зеленым цветочком, а значит, Ваня Зарубин уже успел вернуть почищенный от троянов винчестер на место и теперь снова мучает компьютер отца, пока тот отдыхает от трудов праведных. Развернув мышкой окно чата, Кирилл набрал короткое сообщение:
«Привет, настало время платить добром за добро 🙂 У тебя есть кто‑нибудь, кто рисовать хорошо умеет? Надо по‑быстрому сделать несколько флаеров и плакатов».
«Аська» помедлила с минуту и замигала желтым конвертиком в ответ:
«Здорово, вроде есть. А что за движуха?»
«Потом расскажу, — отстучал на клавиатуре Кирилл. — Вечером в клуб заходи и художника своего с собой притаскивай. Там все подробности узнаешь».
С наглядной агитацией вроде бы разобрались, теперь надо уговорить владельцев ретрокомпов принять участие в этой авантюре. «Что нам понадобится?» — принялся размышлять Кирилл. Чтобы тусовка выглядела хоть сколь‑нибудь представительной, нужна как минимум парочка «Синклеров», по одной классической «Амиге» или «Атари», несколько советских компов, а еще штук шесть старых телевизоров. Надо бросить клич на форумах спектрумистов, написать на городские борды. Хорошо бы засветиться в какой‑нибудь «Игромании», но в такие крупные издания просто так не пробьешься, да и согласовывать публикацию будут с полгода, а у них в лучшем случае неделя‑полторы в запасе. С другой стороны, все серьезные журналы имеют и свои собственные форумы, где может зарегистрироваться любой желающий…
Ненадолго отложив насущные дела в сторону, Кирилл посетил уборную, умылся, наспех позавтракал яичницей с кофе и взялся за сочинение постов. Особыми литературными талантами он похвастаться не мог, да и в рекламе был не слишком искушен, однако творческий процесс увлек его не на шутку. Прочитанный пару месяцев назад роман про копирайтера‑криейтора Вавилена оказался неожиданно полезен: там герой творил тексты, будто смешивал коктейли из самых неожиданных ингредиентов, и Кирилл решил взять с него пример. Он набросал несколько вариантов сообщений, тасуя слова, точно грани кубика Рубика: «Внимание, фанаты Spectrum и Atari!», «Суббота, фестиваль „РетроДейз“, клуб „Синий экран“, игры, турниры, обмен кассетами!»… Каждая версия казалась чуть лучше предыдущей, пока наконец он не остановился на самой, как ему виделось, подходящей. Ее он и запостил на несколько форумов, а потом взглянул на часы и ужаснулся: за работой пролетело полдня, и Кирилл уже понемногу опаздывал на намеченную встречу.
Выбраться из его района в центр — то еще приключение, метро здесь не было даже в проекте, а раздолбанные «Газели» — маршрутки ходили нечасто. К долгим пешим прогулкам не располагала едва сросшаяся и все еще ноющая время от времени нога. «Надо на права сдать и машину какую‑нибудь раздобыть, — ускоряя шаг, подумал он, — без транспорта что‑то совсем тяжко становится».
На площадь Восстания Кирилл приехал без четверти четыре и последние метры до бара «Деметра» уже бежал. Но, как оказалось, торопился он напрасно: журналист запаздывал. Появился он спустя пятнадцать минут, когда Кирилл уже заказал себе пива с жаренными в чесноке хлебными ломтиками и устроился за столиком ближе к входу.
— Привет, — бросил Жора, присаживаясь напротив, — извини, что задержался, в редакции, как обычно, дурдом и бедлам.
Кирилл с интересом рассматривал вошедшего: лет около сорока, седеющие густые волосы, будто случайно оставленные в творческом беспорядке, но вместе с тем не создававшие впечатления неухоженности. Легкая небритость придавала лицу налет небрежной элегантности, картину довершал расстегнутый ворот рубашки, из‑под которого выглядывала тонкая золотая цепочка. Журналист свернул плащ, бросил его на спинку соседнего стула и вопросительно уставился на своего визави, ожидая, пока тот заговорит первым.
— Может, пива? — предложил Кирилл. — У них тут сегодня пэйл эль неплохой предлагают.
Журналиста заметно передернуло.
— Не пью, совсем. Уже лет десять. Тебя останавливать не буду, заказывай, если хочешь. А я, пожалуй, зеленого чая вместо зеленого змия возьму, он здесь отменный. Я хозяина этого заведения неплохо знаю, он у китайцев чай покупает, не какие‑нибудь помои с Апрашки.
— А как к вам лучше обращаться? — вежливо поинтересовался Кирилл. — Я так понимаю, Жора – не полное имя?
— По паспорту Георгий, — пожал плечами журналист, — но пусть будет Жора, я привык. Так что там у вас за шалман намечается и чем он может быть мне интересен?
