Вра­чей в рай­онной полик­линике Кирилл про­шел быс­тро: ему помери­ли дав­ление, оку­лист зас­тавил про­читать мел­кие бук­вы на таб­личке и наз­вать циф­ры, изоб­ражен­ные на лис­тках с цвет­ными кру­жоч­ками, а лор, стоя за спи­ной, заговор­щицки шеп­тала сло­ва, которые тре­бова­лось про­изнести вслух. При­чем прой­ти всех спе­циалис­тов уда­лось без пред­варитель­ной записи, прос­то про­изне­ся магичес­кое зак­линание «водитель­ская мед­комис­сия», которым с ним подели­лись в регис­тра­туре. Слож­ности начались в рай­онном пси­хонев­рологи­чес­ком дис­пансе­ре, где вне­зап­но обна­ружи­лась оче­редь из охранни­ков и охот­ников, при­шед­ших сюда офор­млять справ­ки для раз­решения на ору­жие.

Впро­чем, с нар­кологом, оби­тав­шим в сосед­нем кры­ле боль­нич­ного зда­ния, тоже уда­лось раз­делать­ся отно­ситель­но лег­ко: в кабине­те Кирил­ла встре­тил слег­ка опух­ший муж­чина лет сорока в зас­тиран­ном белом халате, явно стра­дающий пох­мель­ем.

— Как у вас с алко­голем? — устре­мив на вошед­шего мут­ный взор, спро­сил он и велел закатать рукава, что­бы про­верить вены.

— С алко­голем у меня хорошо, — отве­тил Кирилл, — без алко­голя — хре­ново.

— Здо­ров, — пос­тановил док­тор и шлеп­нул на справ­ку печать. — Сле­дующий!

А вот у кабине­та пси­хиат­ра соб­ралась изрядная тол­па, к которой Кирилл и при­соеди­нил­ся, поин­тересо­вав­шись, кто тут пос­ледний. Пос­ледним ока­зал­ся деревен­ско­го вида мужичок, тут же при­няв­ший­ся дос­тавать Кирил­ла рас­ска­зами из сво­ей весь­ма скуч­ной жиз­ни — видимо, опре­делил в нем без­ропот­ного слу­шате­ля. В сле­дующие три чет­верти часа Кирилл узнал, что мужич­ка зовут Василий, что он дей­стви­тель­но родом из какой‑то дерев­ни в Архангель­ской области, слу­жил сроч­ную на Кам­чатке, был дваж­ды женат и име­ет тро­их детей. Что кол­хоз в Гат­чин­ском рай­оне, где он тру­дил­ся механи­зато­ром, раз­валил­ся, поэто­му сей­час Василий при­ехал нанимать­ся охранни­ком в Питер. Затем в ход пош­ли исто­рии, начинав­шиеся оди­нако­во: «а еще у нас был слу­чай…», и Кирилл уже не знал, куда девать­ся от это­го сло­воохот­ливого граж­данина. Замол­кать тот катего­ричес­ки не желал.

— Сам‑то тоже в охра­ну соб­рался? — поин­тересо­вал­ся Василий, завер­шив оче­ред­ную бай­ку про агро­нома, перес­павше­го с поч­таль­оншей, которая была замужем за Коль­кой‑алка­шом из сосед­него посел­ка.

— Не, — отклик­нулся Кирилл, чувс­твуя шанс прер­вать наконец затянув­шееся зна­комс­тво с Васиной биог­рафи­ей, — я тут на уче­те сос­тою, на при­ем при­шел, потому что таб­летки кон­чились. Понима­ете, без них я опять начинаю слы­шать голоса из телеви­зора. При­чем телеви­зора у меня нет. Вот сегод­ня с утра они мне рас­ска­зыва­ли, что трол­лей­бусы на самом деле разум­ны и готовят забас­товку. Мол, хва­тит ездить по мар­шру­ту, цеп­ляясь за про­вода, пора выбирать свой собс­твен­ный путь в жиз­ни. А потом сооб­щили, что компь­юте­ры с Windows наконец осоз­нали себя и ско­ро нач­нут тре­бовать у юзе­ров зар­пла­ту. Я пытал­ся объ­яснить, что у меня Linux, но они утвер­жда­ют, буд­то это не аргу­мент…

Ва­силий мор­гнул, при­кусил губу и слег­ка отод­винул­ся к стен­ке. Тол­па вок­руг тоже как‑то незамет­но разом­кну­лась, обра­зовав перед Кирил­лом неболь­шое сво­бод­ное прос­транс­тво.

— Ага... ясно, — осто­рож­но про­изнес Василий. — Ну, ты это, дер­жись... и не болей.

Пос­ле это­го он вдруг вспом­нил, что дав­но собирал­ся в убор­ную, и быс­тро рас­тво­рил­ся в полум­раке коридо­ра. Кирилл тихо хмык­нул и решил, что при­дум­ка с «голоса­ми» — его луч­шее изоб­ретение на этой неделе.

Ког­да до него дош­ла оче­редь, Кирилл юркнул в кабинет с окра­шен­ными тош­нотной зеленой крас­кой сте­нами. За сто­лом вмес­то сурово­го моз­гопра­ва, которо­го он ожи­дал тут уви­деть, обна­ружи­лась бабуш­ка — божий оду­ван­чик с мор­щинис­тым доб­родуш­ным лицом. Для пол­ноты обра­за типич­ной пен­сионер­ки не хва­тало толь­ко кор­зинки с печень­ем на сто­ле и вязания в узло­ватых паль­цах.

— Фамилия? — стро­го спро­сила док­тор.

— Кикс… Ой, то есть Морозов.

— На пра­ва? По нап­равле­нию воен­комата, что ли?

— Нет, по зову сер­дца.

— О, а ты, получа­ется, наш сосед, — зак­лючила ста­руш­ка, раз­гля­дывая адрес про­пис­ки на про­тяну­тых ей докумен­тах.

— Ну хорошо хоть, не паци­ент, — улыб­нулся в ответ Кирилл.

— А вот это, молодой человек, еще нуж­но доказать! Череп­но‑моз­говые трав­мы, судоро­ги, потери соз­нания у вас были? Деп­ресси­ями не стра­даете? Суици­даль­ные мыс­ли не бес­поко­ят?

Врач при­цепи­лась к Кирил­лу не на шут­ку, под­робно выс­пра­шивая его о режиме сна, перепа­дах нас­тро­ения и роде занятий, пос­ле чего все‑таки неохот­но сог­ласилась, что он в целом адек­ватен, и пос­тавила на справ­ке завет­ный штам­пик. Ког­да Кирилл, веж­ливо откла­няв­шись, уже взял­ся за руч­ку две­ри, в кабинет про­суну­лась голова про­пус­тивше­го свою оче­редь Василия:

— Товарищ док­тор, вы ему, если что, поболь­ше таб­леток дай­те! Он без них голоса слы­шит!

Па­уза дли­лась секунд пять. Кирилл зак­рыл лицо ладонью. Врач под­няла бровь и про­изнесла с сухим про­фес­сиональ­ным рав­нодуши­ем:

— Вы слы­шите голоса?

— Иног­да, — заверил ее Кирилл, тороп­ливо пря­ча справ­ку в кар­ман, — но я с ними догово­рил­ся: по буд­ням — толь­ко новос­ти, без рек­ламы.

Жен­щина вни­матель­но пос­мотре­ла ему в лицо.

— Сей­час тоже?

Ки­рилл сде­лал вид, буд­то пыта­ется раз­личить в повис­шей тишине что‑то невиди­мое.

— Не‑а. Сей­час мол­чат. Кажет­ся, обед у них.

Врач какое‑то вре­мя прис­таль­но гля­дела на него поверх очков. Потом уста­ло ска­зала:

— Лад­но, сту­пай, весель­чак. Если вдруг услы­шишь голоса, ког­да нач­нешь водить машину, это, ско­рее все­го, навига­тор. Не раз­говари­вай с ним, им это не нра­вит­ся.

— Кирюха, ты куда про­пал? — над­рывал­ся в телефон­ной труб­ке встре­вожен­ный Серёга. — Я тебе с утра доз­вонить­ся не могу, або­нент недос­тупен. У нас тут проб­лемы.

— Погоди, меня толь­ко что из пси­хуш­ки выпус­тили, — прер­вал его Кирилл, нас­лажда­ясь нас­тупив­шей в эфи­ре паузой, — сей­час перех­вачу по дороге чего‑нибудь пож­рать и при­еду.