Впрочем, с наркологом, обитавшим в соседнем крыле больничного здания, тоже удалось разделаться относительно легко: в кабинете Кирилла встретил слегка опухший мужчина лет сорока в застиранном белом халате, явно страдающий похмельем.
— Как у вас с алкоголем? — устремив на вошедшего мутный взор, спросил он и велел закатать рукава, чтобы проверить вены.
— С алкоголем у меня хорошо, — ответил Кирилл, — без алкоголя — хреново.
— Здоров, — постановил доктор и шлепнул на справку печать. — Следующий!
А вот у кабинета психиатра собралась изрядная толпа, к которой Кирилл и присоединился, поинтересовавшись, кто тут последний. Последним оказался деревенского вида мужичок, тут же принявшийся доставать Кирилла рассказами из своей весьма скучной жизни — видимо, определил в нем безропотного слушателя. В следующие три четверти часа Кирилл узнал, что мужичка зовут Василий, что он действительно родом из какой‑то деревни в Архангельской области, служил срочную на Камчатке, был дважды женат и имеет троих детей. Что колхоз в Гатчинском районе, где он трудился механизатором, развалился, поэтому сейчас Василий приехал наниматься охранником в Питер. Затем в ход пошли истории, начинавшиеся одинаково: «а еще у нас был случай…», и Кирилл уже не знал, куда деваться от этого словоохотливого гражданина. Замолкать тот категорически не желал.
— Сам‑то тоже в охрану собрался? — поинтересовался Василий, завершив очередную байку про агронома, переспавшего с почтальоншей, которая была замужем за Колькой‑алкашом из соседнего поселка.
— Не, — откликнулся Кирилл, чувствуя шанс прервать наконец затянувшееся знакомство с Васиной биографией, — я тут на учете состою, на прием пришел, потому что таблетки кончились. Понимаете, без них я опять начинаю слышать голоса из телевизора. Причем телевизора у меня нет. Вот сегодня с утра они мне рассказывали, что троллейбусы на самом деле разумны и готовят забастовку. Мол, хватит ездить по маршруту, цепляясь за провода, пора выбирать свой собственный путь в жизни. А потом сообщили, что компьютеры с Windows наконец осознали себя и скоро начнут требовать у юзеров зарплату. Я пытался объяснить, что у меня Linux, но они утверждают, будто это не аргумент…
Василий моргнул, прикусил губу и слегка отодвинулся к стенке. Толпа вокруг тоже как‑то незаметно разомкнулась, образовав перед Кириллом небольшое свободное пространство.
— Ага... ясно, — осторожно произнес Василий. — Ну, ты это, держись... и не болей.
После этого он вдруг вспомнил, что давно собирался в уборную, и быстро растворился в полумраке коридора. Кирилл тихо хмыкнул и решил, что придумка с «голосами» — его лучшее изобретение на этой неделе.
Когда до него дошла очередь, Кирилл юркнул в кабинет с окрашенными тошнотной зеленой краской стенами. За столом вместо сурового мозгоправа, которого он ожидал тут увидеть, обнаружилась бабушка — божий одуванчик с морщинистым добродушным лицом. Для полноты образа типичной пенсионерки не хватало только корзинки с печеньем на столе и вязания в узловатых пальцах.
— Фамилия? — строго спросила доктор.
— Кикс… Ой, то есть Морозов.
— На права? По направлению военкомата, что ли?
— Нет, по зову сердца.
— О, а ты, получается, наш сосед, — заключила старушка, разглядывая адрес прописки на протянутых ей документах.
— Ну хорошо хоть, не пациент, — улыбнулся в ответ Кирилл.
— А вот это, молодой человек, еще нужно доказать! Черепно‑мозговые травмы, судороги, потери сознания у вас были? Депрессиями не страдаете? Суицидальные мысли не беспокоят?
Врач прицепилась к Кириллу не на шутку, подробно выспрашивая его о режиме сна, перепадах настроения и роде занятий, после чего все‑таки неохотно согласилась, что он в целом адекватен, и поставила на справке заветный штампик. Когда Кирилл, вежливо откланявшись, уже взялся за ручку двери, в кабинет просунулась голова пропустившего свою очередь Василия:
— Товарищ доктор, вы ему, если что, побольше таблеток дайте! Он без них голоса слышит!
Пауза длилась секунд пять. Кирилл закрыл лицо ладонью. Врач подняла бровь и произнесла с сухим профессиональным равнодушием:
— Вы слышите голоса?
— Иногда, — заверил ее Кирилл, торопливо пряча справку в карман, — но я с ними договорился: по будням — только новости, без рекламы.
Женщина внимательно посмотрела ему в лицо.
— Сейчас тоже?
Кирилл сделал вид, будто пытается различить в повисшей тишине что‑то невидимое.
— Не‑а. Сейчас молчат. Кажется, обед у них.
Врач какое‑то время пристально глядела на него поверх очков. Потом устало сказала:
— Ладно, ступай, весельчак. Если вдруг услышишь голоса, когда начнешь водить машину, это, скорее всего, навигатор. Не разговаривай с ним, им это не нравится.
— Кирюха, ты куда пропал? — надрывался в телефонной трубке встревоженный Серёга. — Я тебе с утра дозвониться не могу, абонент недоступен. У нас тут проблемы.
— Погоди, меня только что из психушки выпустили, — прервал его Кирилл, наслаждаясь наступившей в эфире паузой, — сейчас перехвачу по дороге чего‑нибудь пожрать и приеду.
