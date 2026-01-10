— Телефон давай! — крикнул кто‑то из троицы, лицо окатило запахом пивного перегара.
Кирилл нащупал в кармане трубку, сжал ее в ладони. Мозг метался между вариантами — отдать, бить, бежать? Все происходило слишком быстро, он просто не успевал обдумать свои действия.
— Не понял, что ли? — кто‑то рванул его за рукав, и в этот момент Кирилл резко дернулся в сторону, толкнув ближайшего гопника плечом.
Тот не удержался, поскользнулся на мокром асфальте и грохнулся в лужу с грязным всплеском и не менее грязными матюгами.
— Ах ты сука! — выкрикнул кто‑то, и все смешалось: отчаянно колотящийся пульс, дождь, гул в ушах.
Его снова ударили, но вскользь — кулак зацепил ухо, вызвав очередной приступ боли. Кирилл рванул вперед, поскользнулся, выронил мобильник и пустился наутек, в сторону освещенной улицы. В ушах стучала кровь, но он не оборачивался. За спиной донеслось:
— Эй, стой, гад!
Он мчался вперед, не чувствуя ни страха, ни усталости — только кипящий адреналин и острое желание спастись. Лишь вынырнув на освещенное пространство и пробежав несколько кварталов, Кирилл перешел наконец на шаг, пытаясь восстановить сорванное дыхание. Больная нога отозвалась на эту пробежку нестерпимой болью. «Похоже, день удался», — промелькнула в голове усталая мысль.
— Н‑да, хорошо тебя приложили, — сочувствующе покачал головой Серёга, глядя на расплывшийся под глазом Кирилла фингал.
За ночь он потемнел и стал лиловым по краям, и это в тот самый день, когда Кирилл собирался навестить районную администрацию. Он нацепил на нос купленные по дороге темные очки с большими стеклами и с сомнением осмотрел себя в зеркале. Заметно, конечно, но, если не приглядываться, может, и не обратят внимания…
— Телефон жалко, — вздохнул он.
— Зато зубы на месте, — философским тоном заметил Иван. — А симку и восстановить можно.
— У меня там много полезных номеров записано было, — покачал головой Киря, — их так просто не восстановишь.
Иван и Серёга переглянулись — шутить Кирилл сегодня был явно не в настроении, хотя обоих так и подмывало пройтись по его новому имиджу, сделавшему их товарища похожим на Нео из «Матрицы».
— В следующий раз через нахаловку не ходи, — посоветовал Иван, — а то модные очки тоже отберут.
— Я тебя с собой возьму, вместо телохранителя, — огрызнулся Кирилл.
Время уже поджимало, надо было спешить.
Красный «Форд Скорпио» подкатил к административному зданию ровно в одиннадцать. Щелкнула дверца, из машины выбрался Жора в модной замшевой куртке и с кожаной барсеткой в руке.
— Оба‑на, а кто это тебе рожу расквасил? — вместо приветствия выдал он.
— Что, заметно, да? — растерянно поинтересовался Кирилл.
— А ты как думаешь? Ладно, расслабься, в таком виде ты даже страшнее. Пойдем, что ли?
Они поднялись по гранитным ступеням и вошли в просторный вестибюль. Жора наметанным глазом окинул указатель на стене, а затем уверенно двинулся к лестнице, ведущей на третий этаж. Кирилл старался не отставать.
Дверь кабинета главы районной администрации была ничем не примечательной: она пряталась в самом конце коридора, и, если бы не скромная табличка с именем начальника, можно было запросто пройти мимо, даже не заметив. Однако за этой дверью обнаружился не кабинет, а большая приемная с чахлыми пальмами в кадках и массивной стойкой ресепшена, из‑за которой виднелась блондинистая макушка секретарши, сосредоточенно набиравшей что‑то на клавиатуре компьютера.
— Здравствуйте, вы к Алексею Викторовичу? — подняла она на вошедших ярко накрашенные глаза. — По какому вопросу? Вы записаны?
— Меня зовут Георгий Гершин, я корреспондент издательства «Инфо‑пресс», — белозубо улыбнулся Жора. — Мы с коллегой хотим попросить у Алексея Викторовича небольшой комментарий для газеты, это займет буквально пару минут.
Красная корочка с тисненной золотом надписью «Пресса» оказала на блондинку поистине магическое действие. Она сняла трубку, нажала на какую‑то кнопку и, опасливо покосившись на Кирилла, промурлыкала в аппарат:
— Алексей Викторович, тут журналисты пришли, говорят, к вам… Да‑да… Нет… Из какой вы газеты?
Последнюю фразу она адресовала Жоре, изящно прикрыв динамик наманикюренными пальчиками . Тот по слогам повторил название издательства еще раз.
— Проходите, пожалуйста, — профессионально вежливо кивнула секретарша, указав на вторую дверь, обитую блестящей черной кожей.
