Вто­рой удар при­шел­ся в пле­чо — не такой силь­ный, но дос­таточ­ный, что­бы вог­нать разум в глу­хую, живот­ную панику. Кирилл попытал­ся зак­рыть­ся руками и, отсту­пая, нат­кнул­ся спи­ной на шер­шавые дос­ки забора. Тор­чащая меж шта­кетин вет­ка чах­лого дерев­ца боль­но ткну­ла в лопат­ку, по спи­не про­бежал холод­ный ток — смесь стра­ха и злос­ти.

— Телефон давай! — крик­нул кто‑то из тро­ицы, лицо ока­тило запахом пив­ного перега­ра.

Ки­рилл нащупал в кар­мане труб­ку, сжал ее в ладони. Мозг метал­ся меж­ду вари­анта­ми — отдать, бить, бежать? Все про­исхо­дило слиш­ком быс­тро, он прос­то не успе­вал обду­мать свои дей­ствия.

— Не понял, что ли? — кто‑то рва­нул его за рукав, и в этот момент Кирилл рез­ко дер­нулся в сто­рону, тол­кнув бли­жай­шего гоп­ника пле­чом.

Тот не удер­жался, пос­коль­знул­ся на мок­ром асфаль­те и грох­нулся в лужу с гряз­ным всплес­ком и не менее гряз­ными матюга­ми.

— Ах ты сука! — вык­рикнул кто‑то, и все сме­шалось: отча­янно колотя­щий­ся пульс, дождь, гул в ушах.

Его сно­ва уда­рили, но всколь­зь — кулак зацепил ухо, выз­вав оче­ред­ной прис­туп боли. Кирилл рва­нул впе­ред, пос­коль­знул­ся, выронил мобиль­ник и пус­тился наутек, в сто­рону осве­щен­ной ули­цы. В ушах сту­чала кровь, но он не обо­рачи­вал­ся. За спи­ной донес­лось:

— Эй, стой, гад!

Он мчал­ся впе­ред, не чувс­твуя ни стра­ха, ни уста­лос­ти — толь­ко кипящий адре­налин и острое желание спас­тись. Лишь выныр­нув на осве­щен­ное прос­транс­тво и про­бежав нес­коль­ко квар­талов, Кирилл перешел наконец на шаг, пыта­ясь вос­ста­новить сор­ванное дыхание. Боль­ная нога отоз­валась на эту про­беж­ку нес­терпи­мой болью. «Похоже, день удал­ся», — про­мель­кну­ла в голове уста­лая мысль.

— Н‑да, хорошо тебя при­ложи­ли, — сочувс­тву­юще покачал головой Серёга, гля­дя на рас­плыв­ший­ся под гла­зом Кирил­ла фин­гал.

За ночь он потем­нел и стал лиловым по кра­ям, и это в тот самый день, ког­да Кирилл собирал­ся навес­тить рай­онную адми­нис­тра­цию. Он нацепил на нос куп­ленные по дороге тем­ные очки с боль­шими стек­лами и с сом­нени­ем осмотрел себя в зер­кале. Замет­но, конеч­но, но, если не приг­лядывать­ся, может, и не обра­тят вни­мания…

— Телефон жал­ко, — вздох­нул он.

— Зато зубы на мес­те, — философ­ским тоном заметил Иван. — А сим­ку и вос­ста­новить мож­но.

— У меня там мно­го полез­ных номеров записа­но было, — покачал головой Киря, — их так прос­то не вос­ста­новишь.

Иван и Серёга перег­лянулись — шутить Кирилл сегод­ня был явно не в нас­тро­ении, хотя обо­их так и под­мывало прой­тись по его новому имид­жу, сде­лав­шему их товари­ща похожим на Нео из «Мат­рицы».

— В сле­дующий раз через нахалов­ку не ходи, — посове­товал Иван, — а то мод­ные очки тоже отбе­рут.

— Я тебя с собой возь­му, вмес­то телох­раните­ля, — огрызнул­ся Кирилл.

Вре­мя уже под­жимало, надо было спе­шить.

Крас­ный «Форд Скор­пио» под­катил к адми­нис­тра­тив­ному зда­нию ров­но в один­надцать. Щел­кну­ла двер­ца, из машины выб­рался Жора в мод­ной зам­шевой кур­тке и с кожаной бар­сеткой в руке.

— Оба‑на, а кто это тебе рожу рас­ква­сил? — вмес­то при­ветс­твия выдал он.

— Что, замет­но, да? — рас­терян­но поин­тересо­вал­ся Кирилл.

— А ты как дума­ешь? Лад­но, рас­слабь­ся, в таком виде ты даже страш­нее. Пой­дем, что ли?

Они под­нялись по гра­нит­ным сту­пеням и вош­ли в прос­торный вес­тибюль. Жора наметан­ным гла­зом оки­нул ука­затель на сте­не, а затем уве­рен­но дви­нул­ся к лес­тни­це, ведущей на тре­тий этаж. Кирилл ста­рал­ся не отста­вать.

Дверь кабине­та гла­вы рай­онной адми­нис­тра­ции была ничем не при­меча­тель­ной: она пря­талась в самом кон­це коридо­ра, и, если бы не скром­ная таб­личка с име­нем началь­ника, мож­но было зап­росто прой­ти мимо, даже не заметив. Одна­ко за этой дверью обна­ружил­ся не кабинет, а боль­шая при­емная с чах­лыми паль­мами в кад­ках и мас­сивной стой­кой ресеп­шена, из‑за которой вид­нелась блон­динис­тая макуш­ка сек­ретар­ши, сос­редото­чен­но набирав­шей что‑то на кла­виату­ре компь­юте­ра.

— Здравс­твуй­те, вы к Алек­сею Вик­торови­чу? — под­няла она на вошед­ших ярко нак­рашен­ные гла­за. — По какому воп­росу? Вы записа­ны?

— Меня зовут Геор­гий Гер­шин, я кор­респон­дент изда­тель­ства «Инфо‑пресс», — белозу­бо улыб­нулся Жора. — Мы с кол­легой хотим поп­росить у Алек­сея Вик­торови­ча неболь­шой ком­мента­рий для газеты, это зай­мет бук­валь­но пару минут.

Крас­ная короч­ка с тис­ненной золотом над­писью «Прес­са» ока­зала на блон­динку поис­тине магичес­кое дей­ствие. Она сня­ла труб­ку, нажала на какую‑то кноп­ку и, опас­ливо покосив­шись на Кирил­ла, про­мур­лыкала в аппа­рат:

— Алек­сей Вик­торович, тут жур­налис­ты приш­ли, говорят, к вам… Да‑да… Нет… Из какой вы газеты?

Пос­леднюю фра­зу она адре­сова­ла Жоре, изящ­но прик­рыв динамик намани­кюрен­ными паль­чиками . Тот по сло­гам пов­торил наз­вание изда­тель­ства еще раз.

— Про­ходи­те, пожалуй­ста, — про­фес­сиональ­но веж­ливо кив­нула сек­ретар­ша, ука­зав на вто­рую дверь, оби­тую блес­тящей чер­ной кожей.