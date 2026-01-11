Райотдел располагался в ветхом двухэтажном здании самого что ни на есть мрачного вида, притаившемся в глубине заросшего пустыря. Возле ржавого крыльца скучал серый уазик с синей полосой, рядом понуро блестели влажными боками две старые легковушки. Окна первого этажа забраны решетками, в некоторых горел свет, и за ними просматривался унылый казенный интерьер: стены в деревянных панелях, плакаты с фотороботами и образцы документов в пластиковых рамочках. Пройдясь вдоль фасада туда‑сюда и немного осмотревшись, Кирилл вернулся в переулок. Соваться в логово полицейских со своим фингалом он все‑таки не решился: слишком велик шанс присоединиться к сидящему в заточении Ивану, уж больно подозрительно он сейчас выглядит. Уточнив у спутницы время, Кирилл убедился, что три часа с момента задержания уже миновало, но выпускать узника на свободу, судя по всему, никто не собирался.
Ближайший уличный таксофон отыскался буквально в паре сотен метров, возле уже не работающего по причине позднего времени почтового отделения. Первым делом Кирилл набрал Серёгу, который как раз админил в клубе, и попросил его глянуть в интернете нужные телефонные номера. Затем позвонил в управление собственной безопасности, сообщив о том, что в райотделе незаконно удерживают несовершеннолетнего без достаточных на то оснований. Следующие звонки он сделал в прокуратуру и в городское УВД, куда смог пробиться только с пятой попытки. Представившись журналистом, Кирилл вежливо попросил уточнить якобы поступившую информацию о незаконном задержании подростка. Здесь ему очень помогли наглядные уроки Жоры, умевшего выбрать правильный тон беседы, так, чтобы к нему начали прислушиваться всерьез. Затем он взял небольшую паузу, дожидаясь, пока кто‑нибудь свяжется с отделом и поинтересуется, что, черт возьми, там происходит. На таксофонной карточке оставалось еще восемь кредитов, и спустя пятнадцать минут Кирилл сам набрал номер райотдела. Трубку сняли после долгой серии длинных гудков.
— Дежурная часть, — пробасил усталый голос.
— Вечер добрый, — произнес Кирилл, стараясь говорить спокойно и уверенно. — Это управление, прокуратура просила уточнить информацию по задержанному. Фамилия…
Кирилл немного помедлил, делая вид, что заглядывает в какие‑то бумаги.
— Зарубин Иван Владимирович.
На другом конце повисла пауза. Слышно было, как дежурный тяжело вздохнул, перекладывая трубку из руки в руку.
— А вы откуда конкретно звоните?
— Городское УВД, — не моргнув глазом ответил Кирилл. — Поступил сигнал, что подростка держат без родителей и педагога. Я сейчас оформляю рапорт, но, возможно, данные устарели.
— Секундочку… — трубка наполнилась невнятным шумом и шорохами.
Кирилл стоял под козырьком таксофона, рядом Маша переминалась с ноги на ногу, поплотнее натянув капюшон.
— Есть у нас такой, — послышался голос дежурного, — инспектора по делам несовершеннолетних ждем. Фамилию вашу можно уточнить?
— Иванов, — ответил Кирилл, полагая, что в городском управлении точно отыщется хотя бы один такой сотрудник. — Передайте, чтобы проверили основания для задержания, а то тут наверху уже всех на уши поставили.
Он сделал легкое ударение на слове «наверху», как это делал Жора, когда хотел намекнуть, что высокое начальство уже в курсе происходящего и очень этим происходящим недовольно.
— Ладно, разберемся, — послышалось из динамика.
Кирилл повесил трубку, чувствуя, как колотится сердце. Он выдохнул и посмотрел на Машу.
— Если повезет, скоро его выпустят.
Ждать пришлось около двадцати минут: Иван вышел на крыльцо отдела, настороженно оглядываясь по сторонам, и не сразу заметил мерзнущих в переулке товарищей.
— Доброе утро, последний герой, — процитировал известную песню Кирилл, махнув ему издалека рукой. — Ты как вообще? Руки‑ноги на месте?
— На месте, — отозвался Иван, — только жрать очень хочется. Там как в консервной банке: душно, воняет, и в сортир отпускают лишь с сопровождающим. Хотел слинять по‑тихому, но у них даже в тубзике решетки на окнах.
— Кирилл тут целую спецоперацию провернул, — вставила Маша, — с полчаса обзванивал прокуроров, депутатов и прочие инстанции.
— Серьезно? — Иван прищурился, с интересом глядя на Кирю. — И что, тебя послушали?
— Живет в Штатах такой чувак, — ответил тот, усмехнувшись, — Митник его фамилия. Так вот он — настоящий профи в телефонном мошенничестве и бог социальной инженерии. Даже фэбээровцев пару лет успешно за нос водил. А я по сравнению с ним полнейший дилетант. Ладно, идем отсюда, пока менты не передумали… Предлагаю взять в ларьке какого‑нибудь хавчика и отметить успешное освобождение в «Экране», а то я уже ног не чувствую от холода.
Вставать наутро пришлось ни свет ни заря: первые участники завтрашнего мероприятия должны были прибыть в клуб в районе полудня. Кирилл с Серёгой повесили на дверь табличку «Закрыто до понедельника», разобрали локалку и заперли системные блоки с мониторами в подсобке. Маша все‑таки растянула под потолком гирлянду флажков и украсила стены гроздьями разноцветных воздушных шаров, которые заставила надувать Кирилла с Серёгой. Из‑за этого помещение клуба стало напоминать актовый зал детского сада перед новогодним утренником. Сам Кирилл разместил при входе заранее отпечатанные плакаты, а Ивана отправил в магазин за недостающими удлинителями. В последний момент он вспомнил, что в суматохе совсем забыл анонсировать фестиваль на сайте компьютерного клуба. Пришлось оперативно исправлять это досадное упущение.
