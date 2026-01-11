Хоть Кирилл и не был силен в юрис­пру­ден­ции, но твер­до знал: дер­жать несовер­шенно­лет­него в отде­лении без серь­езных на то осно­ваний доль­ше трех часов не поз­воля­ет закон, пос­ле это­го с под­рос­тком дол­жны находить­ся либо родите­ли, либо педагог или защит­ник. За улич­ную дра­ку, если дело обош­лось без серь­езных травм или тяж­ких телес­ных, обыч­но и вов­се отпуска­ли с пре­дуп­режде­нием. В его род­ном Под­гор­ске раз­борки сре­ди молоде­жи из раз­ных рай­онов счи­тались обыч­ным делом, он и сам не раз попадал в милицию по раз­ным поводам, то один, то за ком­панию с Сан­чо. Одна­ко сей­час, если верить сло­вам Маши, кому‑то раз­били в потасов­ке не толь­ко нос, но и мобиль­ник, и это мог­ло обер­нуть­ся уже более серь­езны­ми пос­ледс­тви­ями. Если, конеч­но, вла­делец телефо­на напишет заяв­ление, в чем Кирилл искрен­не сом­невал­ся.

Рай­отдел рас­полагал­ся в вет­хом дву­хэтаж­ном зда­нии самого что ни на есть мрач­ного вида, при­таив­шемся в глу­бине зарос­шего пус­тыря. Воз­ле ржа­вого крыль­ца ску­чал серый уазик с синей полосой, рядом понуро блес­тели влаж­ными боками две ста­рые лег­ковуш­ки. Окна пер­вого эта­жа заб­раны решет­ками, в некото­рых горел свет, и за ними прос­матри­вал­ся уны­лый казен­ный интерь­ер: сте­ны в деревян­ных панелях, пла­каты с фоторо­бота­ми и образцы докумен­тов в плас­тиковых рамоч­ках. Прой­дясь вдоль фасада туда‑сюда и нем­ного осмотрев­шись, Кирилл вер­нулся в пере­улок. Совать­ся в логово полицей­ских со сво­им фин­галом он все‑таки не решил­ся: слиш­ком велик шанс при­соеди­нить­ся к сидяще­му в заточе­нии Ива­ну, уж боль­но подоз­ритель­но он сей­час выг­лядит. Уточ­нив у спут­ницы вре­мя, Кирилл убе­дил­ся, что три часа с момен­та задер­жания уже минова­ло, но выпус­кать узни­ка на сво­боду, судя по все­му, ник­то не собирал­ся.

Бли­жай­ший улич­ный так­софон отыс­кался бук­валь­но в паре сотен мет­ров, воз­ле уже не работа­юще­го по при­чине поз­дне­го вре­мени поч­тового отде­ления. Пер­вым делом Кирилл наб­рал Серёгу, который как раз адми­нил в клу­бе, и поп­росил его гля­нуть в интерне­те нуж­ные телефон­ные номера. Затем поз­вонил в управле­ние собс­твен­ной безопас­ности, сооб­щив о том, что в рай­отде­ле незакон­но удер­жива­ют несовер­шенно­лет­него без дос­таточ­ных на то осно­ваний. Сле­дующие звон­ки он сде­лал в про­кура­туру и в город­ское УВД, куда смог про­бить­ся толь­ко с пятой попыт­ки. Пред­ста­вив­шись жур­налис­том, Кирилл веж­ливо поп­росил уточ­нить яко­бы пос­тупив­шую информа­цию о незакон­ном задер­жании под­рос­тка. Здесь ему очень помог­ли наг­лядные уро­ки Жоры, умев­шего выб­рать пра­виль­ный тон беседы, так, что­бы к нему начали прис­лушивать­ся всерь­ез. Затем он взял неболь­шую паузу, дожида­ясь, пока кто‑нибудь свя­жет­ся с отде­лом и поин­тересу­ется, что, черт возь­ми, там про­исхо­дит. На так­софон­ной кар­точке оста­валось еще восемь кре­дитов, и спус­тя пят­надцать минут Кирилл сам наб­рал номер рай­отде­ла. Труб­ку сня­ли пос­ле дол­гой серии длин­ных гуд­ков.

— Дежур­ная часть, — про­басил уста­лый голос.

— Вечер доб­рый, — про­изнес Кирилл, ста­раясь говорить спо­кой­но и уве­рен­но. — Это управле­ние, про­кура­тура про­сила уточ­нить информа­цию по задер­жанно­му. Фамилия…

Ки­рилл нем­ного помед­лил, делая вид, что заг­лядыва­ет в какие‑то бумаги.

— Зарубин Иван Вла­дими­рович.

На дру­гом кон­це повис­ла пауза. Слыш­но было, как дежур­ный тяжело вздох­нул, перек­ладывая труб­ку из руки в руку.

— А вы отку­да кон­крет­но зво­ните?

— Город­ское УВД, — не мор­гнув гла­зом отве­тил Кирилл. — Пос­тупил сиг­нал, что под­рос­тка дер­жат без родите­лей и педаго­га. Я сей­час офор­мляю рапорт, но, воз­можно, дан­ные уста­рели.

— Секун­дочку… — труб­ка напол­нилась нев­нятным шумом и шороха­ми.

Ки­рилл сто­ял под козырь­ком так­софона, рядом Маша переми­налась с ноги на ногу, поп­лотнее натянув капюшон.

— Есть у нас такой, — пос­лышал­ся голос дежур­ного, — инспек­тора по делам несовер­шенно­лет­них ждем. Фамилию вашу мож­но уточ­нить?

— Ива­нов, — отве­тил Кирилл, полагая, что в город­ском управле­нии точ­но оты­щет­ся хотя бы один такой сот­рудник. — Передай­те, что­бы про­вери­ли осно­вания для задер­жания, а то тут навер­ху уже всех на уши пос­тавили.

Он сде­лал лег­кое уда­рение на сло­ве «навер­ху», как это делал Жора, ког­да хотел намек­нуть, что высокое началь­ство уже в кур­се про­исхо­дяще­го и очень этим про­исхо­дящим недоволь­но.

— Лад­но, раз­берем­ся, — пос­лышалось из динами­ка.

Ки­рилл повесил труб­ку, чувс­твуя, как колотит­ся сер­дце. Он выдох­нул и пос­мотрел на Машу.

— Если повезет, ско­ро его выпус­тят.

Ждать приш­лось око­ло двад­цати минут: Иван вышел на крыль­цо отде­ла, нас­торожен­но огля­дыва­ясь по сто­ронам, и не сра­зу заметил мер­зну­щих в пере­улке товари­щей.

— Доб­рое утро, пос­ледний герой, — про­цити­ровал извес­тную пес­ню Кирилл, мах­нув ему изда­лека рукой. — Ты как вооб­ще? Руки‑ноги на мес­те?

— На мес­те, — отоз­вался Иван, — толь­ко жрать очень хочет­ся. Там как в кон­сер­вной бан­ке: душ­но, воня­ет, и в сор­тир отпуска­ют лишь с соп­ровож­дающим. Хотел сли­нять по‑тихому, но у них даже в туб­зике решет­ки на окнах.

— Кирилл тут целую спе­цопе­рацию про­вер­нул, — вста­вила Маша, — с пол­часа обзва­нивал про­куро­ров, депута­тов и про­чие инстан­ции.

— Серь­езно? — Иван при­щурил­ся, с инте­ресом гля­дя на Кирю. — И что, тебя пос­лушали?

— Живет в Шта­тах такой чувак, — отве­тил тот, усмехнув­шись, — Мит­ник его фамилия. Так вот он — нас­тоящий про­фи в телефон­ном мошен­ничес­тве и бог соци­аль­ной инже­нерии. Даже фэбэ­эров­цев пару лет успешно за нос водил. А я по срав­нению с ним пол­ней­ший дилетант. Лад­но, идем отсю­да, пока мен­ты не переду­мали… Пред­лагаю взять в ларь­ке какого‑нибудь хав­чика и отме­тить успешное осво­бож­дение в «Экра­не», а то я уже ног не чувс­твую от холода.

Вста­вать наут­ро приш­лось ни свет ни заря: пер­вые учас­тни­ки зав­траш­него мероп­риятия дол­жны были при­быть в клуб в рай­оне полуд­ня. Кирилл с Серёгой повеси­ли на дверь таб­личку «Зак­рыто до понедель­ника», разоб­рали локал­ку и запер­ли сис­темные бло­ки с монито­рами в под­собке. Маша все‑таки рас­тянула под потол­ком гир­лянду флаж­ков и укра­сила сте­ны гроздь­ями раз­ноцвет­ных воз­душных шаров, которые зас­тавила надувать Кирил­ла с Серёгой. Из‑за это­го помеще­ние клу­ба ста­ло напоми­нать акто­вый зал дет­ско­го сада перед новогод­ним утренни­ком. Сам Кирилл раз­местил при вхо­де заранее отпе­чатан­ные пла­каты, а Ива­на отпра­вил в магазин за недос­тающи­ми удли­ните­лями. В пос­ледний момент он вспом­нил, что в сумато­хе сов­сем забыл анон­сировать фес­тиваль на сай­те компь­ютер­ного клу­ба. Приш­лось опе­ратив­но исправ­лять это досад­ное упу­щение.