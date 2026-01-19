В этом рай­тапе я покажу, как экс­плу­ати­ровать уяз­вимость SSTI в шаб­лониза­торе Django, на при­мере получе­ния учет­ки поль­зовате­ля. Затем, авто­ризо­вав­шись в сис­теме, мы получим кон­текст дру­гого поль­зовате­ля через под­мену фай­лов Django Cache. Для повыше­ния при­виле­гий рас­шифру­ем бэкапы и най­дем учет­ные дан­ные.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине HackNet с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.85 hacknet.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.2p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.22.1.

На сай­те нас встре­чают кноп­ки регис­тра­ции и авто­риза­ции.

Страница логина
Стра­ница логина
 

Точка входа

Ре­гис­три­руем­ся и заходим на сайт. Нам откры­вает­ся мас­са воз­можнос­тей.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

На сай­те уже мно­го акка­унтов. Мож­но перехо­дить к акка­унтам, ком­мента­риям, ста­вить лай­ки и отправ­лять сооб­щения.

Профиль пользователя
Про­филь поль­зовате­ля

По­иск точ­ки вхо­да отнял у меня немало вре­мени. Обра­ти вни­мание на то, как ста­вят­ся лай­ки: при наведе­нии на над­пись появ­ляют­ся ава­тары всех поль­зовате­лей, оце­нив­ших запись.

Лайки пользователей
Лай­ки поль­зовате­лей

Что­бы пос­тавить лайк или убрать его, отправ­ляет­ся зап­рос к API /like/<id>, а что­бы получить спи­сок лай­ков — к API /likes/<id>.

История запросов на веб-сервер
Ис­тория зап­росов на веб‑сер­вер
История запросов к API
Ис­тория зап­росов к API

В ответ от API /likes получа­ем спи­сок поль­зовате­лей. Каж­дая запись содер­жит ID про­филя, путь к ава­тар­ке и имя поль­зовате­ля.

Ответ сервера
От­вет сер­вера

Поп­робу­ем в поле име­ни поль­зовате­ля записать наг­рузку для тес­та SSTI. И сно­ва зап­росим спи­сок лай­ков.

Изменение профиля пользователя
Из­менение про­филя поль­зовате­ля
Ответ сервера
От­вет сер­вера

В поле, где рань­ше было имя поль­зовате­ля, теперь пус­то — зна­чит, в шаб­лоне ошиб­ка. Вывод: SSTI есть.

 

Точка опоры

Те­перь исполь­зуем наг­рузку {{ users }} и в ответ от сер­вера вмес­то име­ни поль­зовате­ля получа­ем закоди­рован­ные дан­ные.

<QuerySet [
<SocialUser: hexhunter>,
<SocialUser: shadowcaster>,
<SocialUser: blackhat_wolf>,
<SocialUser: glitch>,
<SocialUser: codebreaker>,
<SocialUser: shadowmancer>,
<SocialUser: whitehat>,
<SocialUser: brute_force>,
<SocialUser: shadowwalker>,
<SocialUser: {{ users }}>,
<SocialUser: 1234>
]>
Ответ сервера
От­вет сер­вера

