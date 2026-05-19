Содержание статьи
Установка
Скачай Burp Suite с официального сайта PortSwigger. Существуют две основные версии программы: Community и Professional. Community бесплатная и идет в комплекте со всеми пентестерскими операционными системами. Ее возможности ограничены: например, нет Collaborator, Intruder работает в один поток и не во всех режимах, нет поддержки проектов, то есть не получится сохранить наработки в один файл.
Версия Professional платная, работает без ограничений, стоит 499 долларов в год. Есть вариант получить триал на 30 дней, но потребуется корпоративный почтовый ящик. Можешь попробовать малоизвестный почтовик, но есть вероятность, что откажут. А можешь заморочиться: купить дешевый домен и накинуть туда любой лендинг на иностранном языке, имитирующий небольшой бизнес (впрочем, даже просто любого дешевого домена, скорее всего, хватит).
Еще потребуется текстовое описание того, что именно ты хочешь испытать в триальном периоде. Напиши что‑нибудь про испытание всех возможностей программы, чтобы понять, стоит ли приобретать ее или использовать привычные тебе инструменты. Либо о том, что ты хочешь подготовиться к сертификации Burp Suite Certified Practitioner.
О прохождении этого экзамена читай в статье «Burp Certified Practitioner. Как я сдавал новый экзамен создателей Burp».
Буду считать, что ты уже получил триал. Говорить о других способах раздобыть полную версию не стану, но, если это твой вариант, проверь ее на вирусы (угроза вполне реальна).
Для тестов мы будем использовать специальное дырявое приложение OWASP Juice Shop. Чтобы оно заработало, установи Node.js, желательно 24-ю версию. После этого выполни команды
git clone https://github.com/juice-shop/juice-shop.git --depth 1cd juice-shopnpm installnpm start
Если возникли проблемы, используй Docker:
docker run -d -p 3000:3000 -v juice-shop-data:/juice-shop/data bkimminich/juice-shop
Чтобы Burp корректно видел приложение, пропиши его в файл
hosts:
127.0.0.1 juice.local
Открой
http:// и убедись, что тестовое приложение работает.
Работа с запросами
В Burp все строится вокруг запросов и ответов. Нет запроса — нет единицы информации. Есть запрос — его можно перекинуть в любой инструмент, который как‑то взаимодействует с таргетом: Repeater, Intruder, Scanner, кастомное расширение.
Ключевое в Burp — перехват запросов/ответов и их модификация. Для перехвата есть две возможности: встроенный браузер Chromium и прокси‑сервер.
Встроенный Chromium
Запусти встроенный браузер с вкладки Proxy. До первых запросов кнопку Open browser можешь найти и на вкладке Target, после чего она пропадет.
В окне браузера перейди на
http://. По мере загрузки сайта на вкладке Target выстроится карта сайта, а на вкладке Proxy в HTTP history появится полный список запросов.
Плюсы работы через встроенный браузер:
- не нужно ничего настраивать;
- нет лишних программ и расширений;
- никаких лишних запросов — только связанные с таргетом.
Минусы:
- в привычном браузере у тебя могут быть удобные расширения;
- запускаешь еще один пожиратель оперативной памяти;
- нет возможности покрутить таргет в разных версиях браузеров и на разных движках;
- иногда браузер подглючивает и отказывается запускаться.
Прокси-сервер Burp
Перед использованием прокси убедись, что он запущен. Зайди на вкладку Proxy, кликни Proxy settings. В появившемся окне смотри Proxy listeners. Если стоит галочка рядом с
127., все окей — прокси запущен. У меня порт 8080 занят, поэтому галочки нет. Если попробую ее установить, Burp попытается запустить прокси‑сервер и выдаст ошибку.
