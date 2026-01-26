Как пишет издание «Код Дурова», в минувшие выходные некоторые VPN-сервисы лишились возможности обходить «белые списки», которые работают при ограничениях мобильного интернета.

Журналисты объясняют, что для обхода «белых списков» некоторые VPN-сервисы арендовали российские серверы с «белыми» IP-адресами. Такие адреса входили в список разрешенных ресурсов, которые продолжают работать даже при ограничениях мобильного интернета. Также разработчики таких решений выстраивали каскадные цепочки из российских серверов, в итоге маскируя трафик под запросы к сайтам из «белого списка». И такая схема работала до недавнего времени.

Теперь же Роскомнадзор, судя по всему, потребовал от облачных провайдеров разделить пулы IP-адресов: одни — строго для ресурсов из «белого списка», другие — для всех остальных клиентов. Пересечений больше быть не должно.

Результат не заставил себя ждать: по данным издания, 24 января 2026 года VPN-сервисы массово потеряли серверы с такими IP-адресами и столкнулись с проблемами в работе.

Официальных комментариев от представителей Роскомнадзора об этой ситуации не поступало.

Напомним, что в сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, которые должны оставаться доступными российским пользователям в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.

После этого в ведомстве сообщали о расширении «белых списков» еще трижды (1, 2, 3).