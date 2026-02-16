В этом рай­тапе мы раз­берем ком­про­мета­цию CrushFTP через пос­леднюю CVE-уяз­вимость. Получим воз­можность уда­лен­но выпол­нять коман­ды, зак­репим­ся в сис­теме и най­дем служ­бу, работа­ющую с пра­вами root. Исполь­зуя инте­рак­тивную Erlang-обо­лоч­ку, выпол­ним сис­темные коман­ды и зах­ватим пол­ный кон­троль над машиной.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Soulmate с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.86 soulmate.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

На веб‑сер­вере нас встре­чает сайт с фор­мой авто­риза­ции.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Пер­вым делом прос­каниру­ем сайт на наличие инте­рес­ных катало­гов и фай­лов.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists).

За­даем все парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

feroxbuster -u http://soulmate.htb/ -d 1 -t 128 -w php_files_common_5476.txt
Результат сканирования файлов с помощью feroxbuster
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания фай­лов с помощью feroxbuster

