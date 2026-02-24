Се­год­ня мы про­ник­нем во внут­реннюю инфраструк­туру Kubernetes и зах­ватим весь клас­тер. Наб­людая за про­хож­дени­ем, ты уви­дишь, как одна веб‑уяз­вимость при­водит к ком­про­мета­ции Kubernetes-окру­жения и получе­нию root-дос­тупа через механиз­мы кон­тей­нериза­ции.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Giveback с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.10.165 giveback.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.28.0.

Как показы­вает резуль­тат ска­ниро­вания пор­та 80, на веб‑сер­вере раз­вернут WordPress 6.8.1.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

При тес­тирова­нии сай­тов на WordPress луч­ше все­го исполь­зовать ути­литу WPScan. С ее помощью мож­но обна­ружить уяз­вимые вер­сии самого WordPress, тем и пла­гинов, а так­же соб­рать поль­зовате­лей и переб­рать учет­ные дан­ные. Перед началом ска­ниро­вания мож­но зарегис­три­ровать­ся на офи­циаль­ном сай­те WPScan и получить API-токен (это бес­плат­но).

