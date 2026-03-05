Содержание статьи
- История продукта и компании
- Класс продукта и его назначение
- Архитектура и принципы работы
- Установка сервера RuDesktop
- Первичная настройка сервера RuDesktop
- Вход в веб-интерфейс
- Минимальные действия после авторизации
- Активация лицензии
- Настройка доступов
- Установка клиента на устройства
- Описание доступных вкладок и функций в веб-интерфейсе
- Вкладка «Панель управления» / главная страница
- «Удаленный доступ»
- Вкладка «Устройства»
- Вкладка «Сессии»
- Вкладка «Адреса»
- Вкладка «Теги»
- Вкладка «Доступы»
- Вкладка «Пригласительные ссылки»
- «Управление (UEM)»
- Вкладка «Политики»
- Вкладка «Задачи»
- Вкладка «Установка OS»
- Вкладка «Обращения»
- Организация
- Вкладка «Структура»
- Вкладка «Пользователи»
- Вкладка «Группы»
- Вкладка «Домены»
- Вкладка «Динамические группы»
- Вкладка «Подразделения»
- Вкладка «Приглашения»
- Вкладка «Уведомления»
- Аудит
- Вкладка «Логи исполнения»
- Вкладка «Объекты»
- Вкладка «Вход в систему»
- Вкладка «Логи сессий»
- Вкладка «HTTP-запросы»
- Вкладка «Все логи»
- Инвентаризация
- Вкладка «Наличие ресурсов»
- Вкладка «Каталог ресурсов»
- Отчеты
- Вкладка «Аналитика»
- Вкладка «Шаблоны»
- Вкладка «Готовые отчеты»
- Вкладка «Тренды»
- Вкладка «Граф»
- Вкладка «Карта»
- Хранилище
- Вкладка «Репозитории»
- Вкладка «Файлы»
- Администрирование
- Вкладка «Настройки»
- Вкладка «KeyCloak»
- Вкладка «Подсети»
- Вкладка «Мосты»
- Вкладка «Точки распространения»
- Вкладка «Очередь задач»
- Вкладка «Черный список»
- Вкладка «Белый список»
- Вкладка «Сертификаты»
- Вкладка «SSH-доступы»
- Вкладка «Kickstart»
- Вкладка «Лицензия»
- Описание доступных вкладок и функций в клиенте
- Описание десктопного клиента
- Описание мобильного клиента
- Автоматизация в RuDesktop 2.9
- Модуль MDM и контроль мобильных устройств
- Безопасность и соответствие требованиям ИБ
- Внедрение и кейсы эксплуатации RuDesktop 2.9
- Лицензирование
- Техническая поддержка
- Заключение
RuDesktop 2.9 разработан как российская платформа, сочетающая в себе удаленный доступ и управление конфигурациями устройств в одном решении, без зависимости от зарубежных облаков и лицензий.
RuDesktop 2.9 объединяет два направления: удаленный доступ и удаленное управление конфигурациями устройств (UEM/MDM). В одной системе вы получаете стабильные удаленные подключения к рабочим столам и единый механизм централизованного управления устройствами: права, политики, задачи, инвентаризацию, журналы и интеграции.
История продукта и компании
RuDesktop разрабатывается компанией ООО «Передовые технологии» с 2022 года и включен в единый реестр российского ПО.
В 2025 году компания успешно прошла сертификацию ФСТЭК России и получила лицензии на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.
На текущий момент количество загрузок облачной версии RuDesktop превысило 4 300 000 загрузок, а число корпоративных клиентов (on-premise) составляет более 1900.
20 января 2026 года облачное решение RuDesktop успешно преодолело порог в 1 000 000 активных пользователей ежедневно.
Класс продукта и его назначение
RuDesktop 2.9 относится к классу систем удаленного доступа и унифицированного управления конечными устройствами (UEM), а также имеет модуль управления мобильными устройствами (MDM).
Продукт предназначен для технической поддержки, удаленной работы и эксплуатации инфраструктуры, когда важны предсказуемость, безопасность, контроль и масштабируемость.
Основные задачи:
- безопасное подключение к удаленным устройствам и серверам;
- централизованная установка, обновление и удаление ПО;
- учет и аудит событий в системе, а также контроль выполнения задач и политик на устройствах;
- инвентаризация ПО и оборудования.
Для корпоративных внедрений доступно облачное решение и локальная версия (on-premise).
Локальная версия предусматривает возможность работы в закрытом контуре, без доступа в интернет, с полным сохранением функциональности сервера и клиента.
Клиентские приложения доступны для Windows, Linux (включая отечественные дистрибутивы), macOS и Android.
Архитектура и принципы работы
RuDesktop построен на базе клиент‑серверной архитектуры. Серверная часть обеспечивает централизованное управление и настройку, включая аутентификацию, управление устройствами и политиками, маршрутизацию соединений и хранение данных.
Стек продукта: PostgreSQL, Nginx, Ansible, Rust, Python, YAML, TLS.
Клиенты устанавливаются на конечные устройства и обеспечивают удаленный доступ и выполнение управляющих команд.
При разворачивании сервера в инфраструктуре предусмотрена возможность кастомизации сетевых настроек под установленные требования безопасности. Подробнее — в документации.
Поддерживаемые сценарии развертывания:
- один сервер для небольших инфраструктур;
- масштабирование и разделение ролей (например, выделение точки распространения, моста, базы данных) для повышенной нагрузки и отказоустойчивости;
- развертывание в закрытом контуре без доступа к интернету.
Продукт ориентирован на корпоративные требования, поддерживаются популярные серверные дистрибутивы Linux, в том числе Ubuntu, Debian, Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux, «Основа», ROSA, CentOS Stream, Fedora, «МСВСфера», AlmaLinux.
Минимальные системные требования для сервера с УД:
- процессор (CPU): четыре ядра;
- оперативная память (RAM): 8 Гбайт;
- свободное место на жестком диске: 20 Гбайт;
- сетевое подключение: 1 Мбит/с на одно подключение.
Минимальные системные требования для сервера с UEM на 2000 АРМ:
- процессор (CPU): восемь ядер или выше;
- оперативная память (RAM): 16+ Гбайт;
- свободное место на жестком диске: 100+ Гбайт;
- сетевое подключение: 1 Гбит/с.
Серверная часть включает следующие блоки управления и настройки:
- панель управления: статус инфраструктуры, активность, обзор по устройствам и сессиям;
- удаленный доступ: устройства, сессии, адресная книга, теги и доступы;
- организация: пользователи, группы, структура, приглашения и уведомления;
- управление (UEM): политики, задачи, очередь задач, точки распространения и сопутствующие настройки;
- инвентаризация и отчеты: сбор данных, готовые отчеты, тренды и визуализации;
- аудит: логи исполнения, события, входы в систему, HTTP-запросы и общий журнал;
- администрирование: настройки, подсети, мосты, сертификаты, списки разрешений и ограничения доступа.
Модуль управления устройствами (UEM) тесно интегрирован в сервер RuDesktop и позволяет стандартизировать обслуживание парка устройств: от инвентаризации и установки ПО до массовых изменений конфигураций.
Реализация ориентирована на автоматизацию и контроль результата: каждое выполнение подробно логируется, доступен статус и история.
Сервер RuDesktop имеет ряд стандартизированных политик для упрощения обслуживания и автоматизации процесса управления. Например, в UEM-версии данный набор состоит из 20+ предустановленных политик с возможностью дополнения собственными.
Установка сервера RuDesktop
Установка сервера RuDesktop, как правило, выполняется в три‑четыре действия.
Первое действие — подключение к серверу по SSH или через консоль.
Следом — выполнение установки через скрипт.
Как вариант, можно установить через пакетный менеджер.
Укажите адрес сервера или имя DNS.
Создайте суперпользователя.
Если у вас закрытый контур без выхода во внешний интернет, то обратитесь в нашу службу технической поддержки по адресу support@rudesktop.ru, и мы предоставим готовую сборку для вашей ОС.
RuDesktop UEM предусматривает также модуль аналитики для обработки и визуализации данных. Его можно установить дополнительно через установку пакета одной командой.
Инструкция для установки модуля «Аналитика» и ссылки на пакеты представлены в документации.
Как установить сервер, подробно описано в документации, там же приведены ссылки на пакеты вашей ОС.
Первичная настройка сервера RuDesktop
Дальше сервер настраивают через веб‑интерфейс, в который можно попасть по адресу, указанному во время установки.
Вход в веб-интерфейс
Потребуется ввести логин и пароль суперпользователя.
Минимальные действия после авторизации
После авторизации в веб‑интерфейсе вы увидите два уведомления: о необходимости настройки доступов и активации лицензии.
Активация ключа вашей лицензии необходима для использования сервера, доступы позволяют настроить разрешения для подключения к удаленным устройствам.
Активация лицензии
Для активации лицензии вы можете перейти по ссылке уведомления.
Либо открыть вкладку в левом меню («Администрирование → Лицензия»).
Лицензия может быть активирована как онлайн, так и офлайн.
Подробнее — в документации.
Настройка доступов
Для настройки доступов вы можете перейти по ссылке уведомления.
Либо открыть вкладку в левом меню («Удаленный доступ → Доступы»).
Далее потребуется добавить доступ.
Нажмите кнопку «Добавить Доступ» в правом верхнем углу экрана.
Укажите название доступа, настройте, кто (устройства/пользователь/группа), к кому и с какими правами и разрешениями сможет подключаться.
При первичной настройке вы можете активировать опции для разрешения всем устройствам подключаться ко всем с последующей более тонкой настройкой.
Управлять доступами вы сможете централизованно с вашего сервера.
Подробнее — в документации.
На данном этапе ваш сервер RuDesktop уже полностью готов к эксплуатации.
Установка клиента на устройства
Установить клиент на устройства можно автоматически через «Политики» («Управление UEM → Политики»):
- политика «Сканирование сети и установка клиента» (доступна только для Linux-систем);
- политика «Установка клиента RuDesktop» (доступна только для Linux-систем);
- политика «Установка клиента RuDesktop (Active Directory)» (доступна только в UEM-версии).
Также установить клиент можно с помощью вашего Kaspersky Security Center или Active Directory.
Для ручной установки доступны пакеты и скрипты на главной странице веб‑интерфейса.
После установки клиентов на устройства они будут отображены в веб‑интерфейсе и станут доступны для управления, к ним будут применены права, политики и другие настройки, задаваемые централизованно на вашем сервере RuDesktop.
Описание доступных вкладок и функций в веб-интерфейсе
Вкладка «Панель управления» / главная страница
В верхней части главной страницы отражаются следующие блоки:
- Справка открывает локальную версию документации, аналогичную той, что у нас на сайте.
- Поддержка открывает формирование обращения в техническую поддержку на нашем сайте.
- Версия вашего сервера открывает раздел истории изменений локальной документации.
Главная страница представляет собой центр навигации всех модулей и содержит дашборды, статистику и ссылки на разделы для быстрых переходов, ссылки на пакеты/скрипты клиентов для установки с учетом разной архитектуры.
«Удаленный доступ»
Вкладка «Устройства»
Содержит список подключенных к серверу устройств и подробную информацию о каждом из них.
Описание:
- Импорт устройств из файла. Добавление устройств с подключением типа SSH для последующего подключения по данному протоколу либо установки клиента RuDesktop.
- Фильтры. Формирование таблицы с учетом фильтров, например статус, тип ОС, версия, домен.
- Массовые действия. Массовые действия для устройств, например назначение группы, изменение типа подключения, запуск политик.
- Отображение столбцов. Изменение отображения.
Вкладка «Сессии»
Содержит информацию по сеансам подключений, включая активные и неактивные сессии.
Эта вкладка поддерживает фильтрацию, массовые действия и настройки отображения столбцов.
Вкладка «Адреса»
Содержит список устройств, сохраненных в адресную книгу пользователя, для быстрого подключения.
При нажатии на кнопку «Добавить Адрес» откроется страница добавления адреса.
Импорт адресов служит для добавления адресов и тегов из файла в свою адресную книгу.
Например, один пользователь может экспортировать свою адресную книгу в файл и передать его другому пользователю. Затем этот пользователь может импортировать файл, и адреса вместе с тегами добавятся в его адресную книгу.
Вкладка «Теги»
Содержит метки для классификации адресов и упрощения поиска, добавленные пользователями.
Вкладка «Доступы»
На странице «Доступы» вы можете настроить разрешения для подключения к удаленным устройствам.
Подробнее — в документации.
Вкладка «Пригласительные ссылки»
На странице «Пригласительные ссылки» вы можете создавать пригласительные ссылки для удаленного подключения к устройству и управлять ими.
Администратор создает ссылку, которая содержит все параметры сессии: устройство, группу прав, время начала и срок действия, тип подключения (например, передача файлов), а также лимит числа использований.
Данная механика применяется при взаимодействии с подрядчиками или внешними специалистами, когда необходимо быстро и безопасно выдать доступ к конкретному устройству.
Подробнее — в документации.
«Управление (UEM)»
Вкладка «Политики»
Содержит необходимые настройки и механизм создания политик сервера RuDesktop, позволяющих реализовывать различные сценарии автоматизации.
info
Политики — операции или их набор, представленные в YAML-формате и базирующиеся на Ansible, для автоматизации рутинных действий.
На сервере доступен ряд предустановленных политик, а также имеется возможность создать собственные (количество доступных предустановленных и возможность создавать собственные политики различается по типу лицензий).
Вкладка «Задачи»
Задача позволяет объединять политики в набор с расширенными настройками, обеспечив регулярность и аудит выполнения.
По умолчанию доступны две задачи: инвентаризация и обслуживание сервера.
Подробнее — в документации.
Вкладка «Установка OS»
Содержит настройки для автоматизированного развертывания операционных систем в корпоративной сети.
Установка осуществляется за счет встроенного в сервер RuDesktop собственного PXE-сервера в комбинации с DHCP-proxy, позволяющего инициировать установку образа без физического доступа к устройству.
Данное решение особенно эффективно при массовом переводе рабочих мест на отечественные дистрибутивы — Astra Linux, РЕД ОС или ALT. Таким образом, можно автоматически развернуть рабочие места пользователей с предустановленными приложениями.
Вкладка «Обращения»
Содержит задачи, поступающие с удаленных устройств через портал самообслуживания.
Обращения могут также включать запросы на выполнение политик.
Подробнее — в документации.
Организация
Вкладка «Структура»
Содержит отображение групп устройств, прав доступа и доменов в виде дерева.
Вкладка «Пользователи»
Содержит учетные записи, созданные на сервере, или пользователей, полученных после синхронизации с доменом.
Вкладка «Группы»
Содержит совокупность пользователей или (и) устройств, объединенных для получения одинакового уровня доступа и прав в системе.
Вкладка «Домены»
Здесь можно добавить домен и его параметры для дальнейшей синхронизации.
Вкладка «Динамические группы»
Содержит инструмент, позволяющий объединять устройства по заданным параметрам. Группировку можно выполнять на основе фактов Ansible или с использованием SQL-запросов.
Вкладка «Подразделения»
Содержит настройки подразделений.
info
Подразделение — группа пользователей и устройств, управление которыми доступно только администратору подразделения.
Для управления устройствами пользователей, входящих в подразделение, пользователям необходимо авторизоваться в клиентском приложении RuDesktop, чтобы администратор подразделения мог увидеть эти устройства на странице «Устройства».
Вкладка «Приглашения»
Страница для отправки приглашений на электронную почту новым или уже зарегистрированным пользователям с целью их добавления в подразделение.
Вкладка «Уведомления»
Страница для создания уведомлений о выполнении задач, получения готовых отчетов и изменения ресурсов.
Подробнее — в документации.
Аудит
Вкладка «Логи исполнения»
На этой вкладке отображены события выполнения задач и политик на устройствах.
Вкладка «Объекты»
Здесь отображены события — добавление, изменение или удаление объектов на различных страницах.
Вкладка «Вход в систему»
События о входах в веб‑интерфейс сервера RuDesktop.
Вкладка «Логи сессий»
Сведения мониторинга, настраиваемого в группе.
На вкладке «Логи сессий» (после настройки и подключения пользователей/устройств группы) будут доступны логи мониторинга сессий.
Вкладка «HTTP-запросы»
События HTTP-запросов.
Вкладка «Все логи»
Отображает все действия, выполненные на сервере RuDesktop.
Инвентаризация
Вкладка «Наличие ресурсов»
Здесь отображены имеющиеся и отсутствующие ресурсы, включая удаленное программное обеспечение и изменения в аппаратной конфигурации устройства.
Вкладка «Каталог ресурсов»
Все ресурсы устройств, такие как удаленное программное обеспечение или изменения в аппаратной конфигурации устройства.
Отчеты
Вкладка «Аналитика»
Модуль предназначен для организации, обработки и визуализации данных, которые хранятся в базе данных сервера RuDesktop.
Для реализации возможностей модуля интегрировано решение с открытым исходным кодом Apache Superset, адаптированное под фирменный стиль системы.
Данное решение предоставляет возможность проводить аналитику данных, создавать интерактивные дашборды и визуализации.
Вкладка «Шаблоны»
Шаблоны для формирования отчетов.
Вкладка «Готовые отчеты»
Сформированные отчеты после их построения на странице «Шаблоны».
Вкладка «Тренды»
Здесь отображается статистика по определенным показателям.
Вкладка «Граф»
Ассоциации и подключения между устройствами.
Вкладка «Карта»
Здесь перечислены устройства по их геопозиции на базе «Яндекс Карт».
Хранилище
Вкладка «Репозитории»
В этой вкладке отображаются системные и пользовательские репозитории, созданные на сервере RuDesktop.
Вкладка «Файлы»
Файлы, загруженные в репозитории на сервер RuDesktop.
Администрирование
Вкладка «Настройки»
Здесь можно задать настройки ключевых компонентов и интеграций с сервером RuDesktop.
Вкладка «KeyCloak»
На этой вкладке осуществляется интеграция с сервером аутентификации и авторизации KeyCloak.
Вкладка «Подсети»
В этой вкладке создать подсети, чтобы устройства, подключенные к серверу, получали геопозицию через подсеть.
Вкладка «Мосты»
Здесь можно добавить мосты для распределения трафика подключений между филиалами.
Вкладка «Точки распространения»
В этой вкладке можно создать точки распространения.
info
Точка распространения — узел, на котором будут запускаться фоновые задачи, такие как выполнение политик.
Вкладка «Очередь задач»
Страница для управления фоновыми процессами в системе, позволяет отслеживать активные и ожидающие выполнения задачи, обеспечивая прозрачность и контроль в режиме реального времени.
Вкладка «Черный список»
Блокировка устройств по различным типам.
Вкладка «Белый список»
Добавление устройств, которым разрешено подключаться к серверу.
Вкладка «Сертификаты»
Здесь можно добавить сертификаты.
Вкладка «SSH-доступы»
Добавление доступа устройств по защищенному каналу связи.
Вкладка «Kickstart»
Настройка Kickstart.
Вкладка «Лицензия»
Нужна для активации и отображения информации о лицензии.
Подробнее — в руководстве пользователя.
Описание доступных вкладок и функций в клиенте
Клиент RuDesktop может быть установлен на десктопное и мобильное устройство.
Описание десктопного клиента
В окне клиента RuDesktop реализовано четыре блока управления.
Описание блоков:
- Ваш рабочий стол. Позволяет узнать ID устройства, получить временный пароль и изменить настройки клиента (шестеренка).
- Управление удаленным рабочим столом. Позволяет ввести ID удаленного устройства и выбрать дополнительный тип подключения к удаленному устройству.
-
Вкладки.
- «Последние сеансы» — список устройств, к которым были выполнены подключения.
- «Избранное» — список устройств, которые были добавлены в избранное.
- «Найдено» — список устройств, обнаруженных в локальной сети.
- «Адресная книга» — адресная книга пользователя.
- «Организация» — устройства, разбитые по группам в виде дерева.
- Поиск и смена отображения.
- Строка состояния. Информационная панель, расположенная в нижней части окна приложения, служит для отображения ключевой информации о текущих событиях и процессах, происходящих в приложении.
Доступные типы подключения:
- передача файлов — подключение в режиме передачи файлов;
- TCP-туннелирование — настройка TCP-туннелирования;
- RDP — подключение к удаленному устройству средствами RDP (или XRDP в Linux);
- разбудить (Wake On Lan) — устройство по сети;
- подключиться к терминалу — подключение к удаленному терминалу;
- проброс USB — проброс USB-устройств и токенов на удаленное устройство и с него.
При инициализации подключения реализованы три сценария.
Сценарий 1. Подключение через подтверждение (пользователь подтверждает входящее подключение).
Сценарий 2. Подключение с использованием временного (доступен ниже ID) или постоянного пароля (потребуется указать в настройках).
Сценарий 3. С использованием мастер‑пароля.
Окно подключения десктопного клиента содержит десять основных функций:
- Переход в полноэкранный режим.
- Имя устройства (hostname), идентификатор устройства (ID) и кнопки для переключения между мониторами.
- Запуск чата с удаленным устройством.
- Запуск терминала с удаленным устройством.
- Меню опций управления удаленным устройством.
- Меню с настройками изменения изображения.
- Выбор передачи клавиш или символов.
- Создание видеозаписи во время сессии.
- Создание скриншотов во время сессии.
- Голосовой чат.
Описание мобильного клиента
Мобильный клиент (Android) предусматривает четыре блока управления.
Описание блоков:
- Соединение. Включает уведомления, ID, адресные вкладки (последние сеансы, избранное, адресная книга, поиск).
- Чат. Служит для общения с устройством, подключившимся к вам.
- Доступ. Включает настройки разрешений и пароля
- Настройки. Полные настройки приложения, которые могут отличаться в зависимости от выданных пользователю или устройству прав на вашем сервере.
Окно подключения мобильного клиента включает семь основных функций:
- Закрыть текущее подключение к удаленному устройству.
- Меню с настройками подключения.
- Передача клавиатурных клавиш и их сочетаний.
- Настройка управления курсором: сенсорный режим либо режим мыши.
- Запуск чата с удаленным устройством.
- Меню опций управления удаленным устройством.
- Скрыть панель управления.
Более подробно — в руководстве пользователя.
Автоматизация в RuDesktop 2.9
В RuDesktop 2.9 механизм автоматизации реализован за счет политик и задач на базе модифицированного Ansible.
С точки зрения администратора все выглядит как единая система: вы создаете шаблон/политику, назначаете ее устройствам или группам и получаете предсказуемый результат с подробным журналированием.
Пример практических сценариев, которые решаются через механизм автоматизации RuDesktop:
- инвентаризация устройств и сбор данных;
- выполнение команд и операций обслуживания;
- установка и обновление ПО, включая массовые развертывания;
- применение настроек безопасности и стандартов конфигурации;
- автоматизация типовых регламентов (по расписанию или по событию).
Модуль MDM и контроль мобильных устройств
RuDesktop 2.9 включает модуль MDM (mobile device management) для управления мобильными устройствами Android и позволяет вводить корпоративные смартфоны и планшеты в управляемый контур, применять к ним корпоративные политики безопасности и администрирования.
Подключение устройства реализовано следующими способами:
- настройка Android через QR-код с постановкой приложения в режим Device Owner;
- настройка через ADB (альтернативный вариант).
После регистрации устройства на сервере администратор получает набор инструментов удаленного управления, в том числе:
- централизованную установку приложений (включая предустановку через QR-код) и их удаление;
- принудительный сброс до заводских настроек для безопасного вывода устройства из эксплуатации;
- инвентаризацию устройства;
- блокировку устройства с заданием пароля;
- отслеживание геолокации устройства;
- включение режима «Киоск».
MDM в RuDesktop 2.9 помогает превратить мобильные устройства из «серой зоны» в прозрачный актив — управляемый, подотчетный и встроенный в общую инфраструктуру предприятия.
Безопасность и соответствие требованиям ИБ
В 2025 году компания успешно прошла сертификацию ФСТЭК России и получила лицензии на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.
Безопасность обеспечивается за счет:
- работы через единый сетевой порт, задаваемый при развертывании, что упрощает контроль периметра и настройку межсетевых экранов;
- использования протокола TLS 1.3 с алгоритмом шифрования AES-256-CBC;
- возможности загрузки собственных сертификатов безопасности;
- реализованной ролевой модели и разграничения прав доступа для пользователей и групп;
- использования постоянных и временных паролей в зависимости от сценария доступа;
- возможности управления жизненным циклом сессии, включая ее прерывание;
- возможности двухфакторной аутентификации с выбором способа подтверждения: телефон, email, Telegram-бот, аутентификатор (TOTP), электронный ключ (FIDO2), токен (PKI);
- реализованных черных и белых списков доступа;
- журналирования действий, включая операции, связанные с доступом и обслуживанием.
Поддерживаются следующие интеграции:
- Yandex Smart Captcha;
- AD/LDAP/LDAPS;
- KeyCloak;
- Jatoba;
- KSC;
- Multifactor (2FA);
- SIEM: публикация событий в Syslog в формате CEF (UTF-8) для последующей корреляции и расследований.
Для изолированных сетей предусмотрен сценарий установки в закрытый контур: сервер можно развернуть без доступа к интернету, с полной поддержкой всей функциональности сервера.
Внедрение и кейсы эксплуатации RuDesktop 2.9
RuDesktop уже зарекомендовал себя в промышленной, энергетической и корпоративной инфраструктуре как надежное решение для удаленного администрирования и управления IT-парками любого масштаба.
Практический опыт эксплуатации демонстрирует, что система одинаково эффективно работает как в высоконагруженных распределенных производственных средах, так и в организациях с ограниченными сетевыми возможностями.
На металлургических предприятиях RuDesktop используется для централизованного управления более чем двумя тысячами рабочих станций под управлением Astra Linux и РЕД ОС. Здесь особенно ценится возможность массового развертывания обновлений и применения политик безопасности без остановки технологических процессов.
Внедрение позволило унифицировать ИТ‑инфраструктуру, ускорить переход на отечественные операционные системы и сократить время обслуживания узлов почти вдвое.
В дочерней структуре «Газпрома» система внедрена в масштабной геораспределенной сети — свыше пяти тысяч автоматизированных рабочих мест. С помощью модуля UEM выполняется централизованное управление конфигурациями и инвентаризация, что обеспечивает прозрачность активов в реальном времени.
Переход с Windows на отечественные платформы сопровождался минимальным простоем: развертывание новых образов выполнялось по сети, без выезда администраторов на площадки.
Для компаний электроэнергетики важным преимуществом стала стабильная работа RuDesktop в условиях низкой пропускной способности каналов. Здесь система использует механизм мостов, распределяющих трафик и обеспечивающих надежное соединение даже в удаленных филиалах с нестабильным интернетом, а также механизм точек распространения для балансировки нагрузки при выполнении политик. Это позволило обеспечить техподдержку региональных подразделений в режиме 24/7 и снизить зависимость от внешних сервисов.
В финансовом секторе RuDesktop применяется для поддержки территориально распределенных офисов и филиальных сетей банков. Использование встроенного аудита и системы журналирования позволило автоматизировать контроль действий администраторов, а также сократить время реакции службы поддержки на инциденты более чем на 40%.
На оборонном предприятии внедрение обеспечило эффективное управление в гетерогенной сети с 4000 устройств, обеспечив стабильность и удобство оказания технической поддержки сотрудникам и автоматизацию рутинных задач системных администраторов, в том числе инвентаризацию устройств.
Особенностью инфраструктуры является наличие в периметре зон с разным уровнем допуска, включая полностью закрытый контур.
Перед федеральной сетью аптек (всего 10 500 устройств) стояла задача обеспечить безопасный удаленный доступ и управление всеми устройствами под Windows и Linux.
Необходимо было подготовить платформу для единой техподдержки и удаленного подключения руководства аптек к точкам, с учетом планового перехода на Linux. Инфраструктура сети аптек была уязвима (открытые порты и использование массы разрозненных решений), что создавало прямые операционные и репутационные риски для бизнеса.
Клиент развернул RuDesktop на 7000 устройств, получив централизованную и безопасную платформу для управления. Вскоре эффективность решения была проверена на практике: кибератака, которая парализовала работу аптек на несколько дней, произошла через стороннюю уязвимую систему удаленного доступа, в то время как рабочие места под управлением RuDesktop не были скомпрометированы.
В результате было принято стратегическое решение о полном переходе на экосистему RuDesktop: клиент докупил лицензии еще на 3500 устройств и внедрил RuDesktop UEM для комплексного управления всей ИТ‑инфраструктурой.
По итогу построена отказоустойчивая, защищенная и централизованно управляемая ИТ‑инфраструктура, соответствующая требованиям импортозамещения и способная противостоять современным киберугрозам.
Практика показывает, что внедрение RuDesktop не только повышает уровень безопасности и управляемости инфраструктуры, но и снижает эксплуатационные затраты.
Отказ от зарубежных решений, упрощенное администрирование и интеграция с отечественными ОС обеспечили экономию бюджета на лицензиях и технической поддержке, а также укрепили технологическую независимость предприятий.
Лицензирование
Удаленный доступ (облачное решение)
Лицензируется количество одновременных подключений.
Цена: 14 000 рублей за одно одновременное подключение.
Удаленный доступ (локальный сервер)
Лицензируются одновременные подключения и серверное ПО. Цена предоставляется по запросу.
Управление конфигурациями устройств (UEM)
Лицензируются конечные устройства и серверное ПО. Цена предоставляется по запросу.
Подробнее о лицензировании — на сайте.
Техническая поддержка
Поддержка принимает и обрабатывает обращения, поступающие с нашего сайта, из клиента RuDesktop через форму обращения, через электронную почту и в Telegram-чатах.
Предусмотрена базовая, стандартная и расширенная техническая поддержка.
Заключение
RuDesktop 2.9 представляет собой зрелую версию продукта, где удаленный доступ и управление устройствами работают как единая система.
Для бизнеса это означает меньше простоев и быстрее решаемые инциденты. Для ИТ — единые правила, контроль выполнения и понятную эксплуатацию. Для служб ИБ — журналирование, аудит, разграничение прав и интеграцию событий в привычные контуры мониторинга.
Если вам необходимо стабильно и безопасно оказывать поддержку пользователям, управлять парком устройств и поддерживать процессы администрирования, то RuDesktop 2.9 предоставляет именно тот фундамент, который вам нужен.
