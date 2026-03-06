Се­год­ня мы с тобой в рам­ках изу­чения Go напишем прос­тую прог­рамму, которая смо­жет прос­каниро­вать откры­тые пор­ты по задан­ному адре­су.

Ес­ли ты видишь Go впер­вые, нач­ни с чте­ния пре­дыду­щей статьи «Go кодить», там я пос­тарал­ся объ­яснить базовые кон­цепции, в осо­бен­ности те, что отли­чают Go от дру­гих язы­ков.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Для начала соз­дадим новый модуль:

mkdir portscan & & cd $_ go mod init portscan touch main. go

В файл main. go вста­вим сле­дующий код:

package main import ( "fmt" "net" "os" "time" ) func main ( ) { if len ( os . Args ) < = 1 { fmt . Fprintf ( os . Stderr , "Target address not specified \ n " ) os . Exit ( 1 ) } target : = os . Args [ 1 ] if net . ParseIP ( target ) == nil { fmt . Fprintf ( os . Stderr , "%s is not a valid address \ n " , target ) os . Exit ( 1 ) } ports : = [ ] string { "21" , "22" , "25" , "53" , "80" , "8080" , "443" , "110" , "143" , "3306" , "3389" } timeout : = 250 * time . Millisecond for _ , port : = range ports { addr : = net . JoinHostPort ( target , port ) conn , err : = net . DialTimeout ( "tcp" , addr , timeout ) if err != nil { continue } conn . Close ( ) fmt . Printf ( "Port %s is open \ n " , port ) } os . Exit ( 0 ) }

Ар­гумен­ты коман­дной стро­ки содер­жатся в сре­зе строк os. Args , при­чем пер­вый эле­мент — это имя самого исполня­емо­го фай­ла. Мы ожи­даем, что адрес для ска­ниро­вания будет передан как аргу­мент, поэто­му про­веря­ем количес­тво эле­мен­тов в сре­зе вызовом len( ) .

Так­же ты можешь видеть, как мы выводим текст в стан­дар­тный поток оши­бок os. Stderr и воз­вра­щаем код выхода вызовом os. Exit( ) (ненуле­вой в слу­чае ошиб­ки или ноль при успешном завер­шении работы). Все эти воз­можнос­ти нам пре­дос­тавля­ет пакет os — заг­ляни в до­кумен­тацию, там еще мно­го инте­рес­ного!

info Яв­но вызывать os. Exit( 0) излишне, штат­но завер­шающаяся прог­рамма в любом слу­чае вер­нет код 0. Я добавил эту стро­ку в код толь­ко для наг­ляднос­ти.

net

По­доб­но тому как os пре­дос­тавля­ет средс­тва вза­имо­дей­ствия с опе­раци­онной сис­темой, пакет net обес­печива­ет сетевой ввод‑вывод и мно­жес­тво вспо­мога­тель­ных фун­кций. Одну из них мы исполь­зуем для валида­ции вве­ден­ного поль­зовате­лем адре­са: net. ParseIP( ) пар­сит стро­ку и воз­вра­щает перемен­ную типа IP , содер­жащую бай­ты адре­са, или nil при неуда­че. Фун­кция net. JoinHostPort( ) объ­еди­няет IP и порт в одну стро­ку, а net. DialTimeout( ) под­клю­чает­ся по ука­зан­ному адре­су c ука­зан­ным тайм‑аутом и воз­вра­щает откры­тое соеди­нение, в которое мож­но писать и читать, или nil и ошиб­ку.

Да­лее объ­явля­ем срез, содер­жащий номера пор­тов, которые мы будем ска­ниро­вать. Обра­ти вни­мание на син­таксис объ­явле­ния: если бы мы ука­зали раз­мер ports : = [ 10] string{ .. . , то резуль­татом был бы мас­сив. Не ука­зывая раз­мер, мы получа­ем срез. В дан­ном слу­чае для нас нет осо­бой раз­ницы, но если бы мы в будущем собира­лись изме­нить раз­мер этой кол­лекции динами­чес­ки, то мас­сив нам не подошел бы. Фун­кцию make( ) мы здесь не исполь­зовали, пос­коль­ку сра­зу же ини­циали­зиро­вали срез зна­чени­ям.

time

Те­перь погово­рим еще об одном пакете, так­же вхо­дящем в стан­дар­тную биб­лиоте­ку, — time . Он пре­дос­тавля­ет фун­кции для работы с вре­менем, датами, интерва­лами и раз­ные пре­обра­зова­ния. Сре­ди про­чих инте­рес­ностей в нем содер­жится тип time. Timer , поз­воля­ющий генери­ровать однократ­ные события по исте­чении ука­зан­ного вре­мени, и time. Ticker , генери­рующий пос­ледова­тель­ность событий с опре­делен­ным интерва­лом.

Для изме­рения дли­тель­нос­тей (нап­ример, что­бы узнать, как дол­го выпол­нялся какой‑то код) полез­на фун­кция time. Since( ) . Мы же исполь­зуем опре­деле­ние time. Millisecond , что­бы задать жела­емый тайм‑аут.

for

На­конец мы доб­рались до самого инте­рес­ного. Аргу­мент (адрес целево­го хос­та) счи­тан и валиди­рован, набор ска­ниру­емых пор­тов опре­делен, тайм‑аут попыт­ки под­клю­чения задан. Теперь мы переби­раем в цик­ле все пор­ты и к каж­дому из них про­буем под­клю­чить­ся. Если попыт­ка неудач­на, перехо­дим к сле­дующе­му пор­ту. В про­тив­ном слу­чае зак­рыва­ем открыв­шееся соеди­нение и выводим в кон­соль сооб­щение с номером пор­та.