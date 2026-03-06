Первый в 2026 году выпуск ежеквартального «Хакера» напечатан и покинул типографию. Рассылка заказов стартует в ближайшее время — если ты еще не успел забрать свой экземпляр, сейчас самое время оформить заказ

Если ты пропустил предыдущие анонсы, рассказываем: в 2026 году «Хакер» возвращается в регулярном печатном формате. Четыре раза в год мы будем выпускать полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос — подшивку лучших материалов за прошедший квартал.

Что внутри

В первом ежеквартальном номере тебя ждут более 20 лучших материалов на плотной глянцевой бумаге — от практических гайдов до хардкорных технических разборов. Полноценное издание, которое приятно держать в руках и которое хочется поставить на полку.

Среди статей:

Практика хешкрекинга — замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Как достать WordPress. Ищем и эксплуатируем уязвимости в плагинах.

Разбираем уязвимость в мегапопулярном фреймворке React.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — уникальным устройством для хакеров и пентестеров.

Спекки на максималках. На что способен ZX Evolution — самый продвинутый клон ZX Spectrum.

И многое другое!

Стоимость одного экземпляра составляет 2000 рублей. Тираж ограничен!

Почему это важно

Возвращение регулярного бумажного «Хакера» — это эксперимент, успех которого напрямую зависит от читательской поддержки. Покупая ежеквартальный номер, ты не только получаешь тщательно собранный и отредактированный журнал, но и реально помогаешь проекту. Чем больше поддержки будет сейчас, тем увереннее мы сможем двигаться дальше.

Предварительные заказы на следующие номера будут открываться по мере приближения к релизу очередного выпуска. Следи за новостями!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.