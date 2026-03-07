— А че, Серёги еще нет? — спросил подросток. — Вроде бы он собирался с утра прийти.
— Пока не было, — флегматично откликнулся Кирилл. — Может, отсыпается, у него сегодня выходной.
— Он правда, что ли, свалить решил? — в голосе Вани чувствовалось любопытство, как у человека, который уловил слух и теперь проверяет, насколько он соответствует действительности.
Кирилл пожал плечами, не отрываясь от экрана ноутбука.
— Намекал на что‑то такое. Можешь сам у него спросить, когда появится. А ты с чего это взял‑то?
Иван фыркнул:
— Да слышал вчера, как Серый с мамой по телефону разговаривает. Мол, она была права насчет того, что пора уже найти нормальную работу да бросить этот клуб, который, кроме проблем, ничего не приносит. Она ему вроде как даже теплое местечко где‑то подыскала, так что дело, по ходу, решенное.
Вот оно как. Что ж, всё усложняется еще больше. Если Сергей только размышляет о перспективах сменить род деятельности — это одно, но вот если он уже определился с новым местом работы, картина выглядит совсем иначе.
— Да ладно, че ты скис, — пихнул Кирилла кулаком в плечо Зарубин, — пусть валит на хрен, без него обойдемся. Он вообще лох педальный, без мамочки даже в сортир сходить боится…
— Зато она у меня как минимум есть, — раздался голос Сергея, который, как оказалось, тихонько открыл дверь и прекрасно слышал последнюю фразу Ивана.
— Че сказал? — вздыбился тот.
Парень спрыгнул со стойки и встал напротив Серёги, чуть наклонившись вперед и сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев.
— Чё слышал, — Сергей тоже весь подобрался, аж очки запотели, хотя его сутулая фигура в столь воинственной позе выглядела со стороны скорее комично, чем угрожающе.
Повисла пауза, плотная и неприятная. Кирилл закрыл крышку ноутбука и громко хлопнул ладонью по столешнице, рявкнув не своим голосом:
— А ну тихо! Ваня, остынь.
— Да я спокоен, — огрызнулся тот. — Просто интересно, какого хрена он тут…
— Хватит, — перебил Кирилл жестче и тише. — Ты первый начал. Тебе никогда не говорили, что обсуждать других за спиной — западло? Хочешь что‑то сказать — говори в лицо. Я бы на твоем месте извинился.
Иван с минуту рассерженно сопел, его ноздри раздувались, точно у боевого коня перед атакой. Затем он отступил на шаг и произнес уже спокойнее, но по‑прежнему зло и сквозь зубы:
— Извини.
Серёга опустил взгляд, напряжение в плечах чуть спало.
— Ты это, тоже извини. Не нужно было касаться темы…
— Так, всё, проехали, — прервал его Кирилл, чтобы не развивать дальше этот скользкий диалог.
Иван хмыкнул, демонстративно зевнул и схватил куртку.
— Разбирайтесь тут без меня, пацаны, — буркнул он. — А то я еще кого‑нибудь случайно обижу. Много тут в последнее время обиженных развелось…
Дверь хлопнула громче, чем нужно, и в клубе снова стало тихо. Сергей неловко переминался с ноги на ногу, не зная, куда деть руки, и вдруг снова сделался похож на себя обычного.
— Блин, — выдавил он наконец. — Я правда не хотел, чтобы так вышло.
— Забей, — отозвался Кирилл. — Ты вроде собирался о чем‑то со мной поговорить?
— Ну да, затем и пришел…
Слова явно давались ему с трудом, и он подбирал их осторожно, будто ступая по минному полю:
— Я тут подумал… Ну, короче, наверное будет лучше, если дальше ты сам… Вы сами… В том смысле, что у тебя неплохо получается, а я не особо к таким делам приспособлен. Ну и мама давно говорила, что мне нормальную работу надо, а я тут время понапрасну теряю. Она в одном банке договорилась, у нее там знакомые работают, меня возьмут. Пока на испытательный срок, но деньги обещают хорошие…
— Банк — это серьезно, — одобрительно кивнул Киря, — надежный финансовый фундамент, грамотная инвестиция в будущее и все такое прочее.
— Вот и мама так считает, — обрадовано затараторил Сергей. — Ты не переживай, я тут все оставлю, ничего забирать не буду. И телики, и компы, и мебель. Договор аренды на тебя переоформим, если хочешь, я с тобой вместе к Тамаре схожу. Только тебе надо будет предпринимателем зарегистрироваться, чтобы все официально…
— Серег, а вот скажи мне, ты на собеседование в этот банк ходил уже? Тебя там спрашивали, кем ты себя видишь через пять лет? — вкрадчиво поинтересовался Кирилл.
— Ну, спрашивали… — немного растерянно подтвердил Серёга. — А ты откуда знаешь?
— И что ты им ответил?
— Так это…
Сергей задумчиво потер переносицу.
— Ну, я сказал, что планирую работать, заниматься починкой оборудования, сеть поддерживать в работоспособном состоянии…
— Погоди, через пять лет тебе ведь стукнет двадцать шесть, верно? И ты собираешься по‑прежнему менять картриджи в принтерах и вытаскивать оттуда застрявшую бумагу? Бегать по этажам, когда очередная бухгалтерша потеряет кнопку «Пуск» на экране, выгребать пыль из системников и ползать под столами с сетевым кабелем в зубах? Ну, то есть заниматься примерно тем же, что делаешь сейчас, только за более вменяемые деньги, оплачиваемый больничный и гарантированный отпуск? Хотя ползать под столами в банке всяко приятнее, чем в клубе. Там, небось, девчонки с длинными ногами работают. Если повезет, можно даже трусы разглядеть… А как насчет перспектив? Карьерного роста? Да просто профессионального развития?
— Ну, об этом я как‑то не думал, — смутился Сергей. — Так ведь и здесь тоже никакого роста нет. Да и перспектив не особо…
— А вот тут я не согласен, — покачал головой Кирилл, — потому что, когда ты занимаешься своим делом, перспективы зависят только от тебя самого. Не от мамы, не от начальника в банке, а лично от тебя. И если через пять лет ты по‑прежнему будешь собирать штанами пыль, протягивая по офису витую пару, то винить в этом, кроме себя, будет некого. Я, Серёг, на самом деле в другом вопросе не прав.
— Это в каком же?
Кирилл вздохнул.
