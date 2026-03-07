Ког­да рас­пахну­лась вход­ная дверь, Кирилл ожи­дал уви­деть на пороге ран­них посети­телей, но вмес­то них в помеще­ние вбе­жал Ваня Зарубин. Кро­ме Кирил­ла, в клу­бе еще никого не было, и Ваня, заг­лянув в пус­той зал, бес­церемон­но усел­ся пря­мо на стой­ку, бол­тая ногами.







— А че, Серёги еще нет? — спро­сил под­росток. — Вро­де бы он собирал­ся с утра прий­ти.

— Пока не было, — флег­матич­но отклик­нулся Кирилл. — Может, отсы­пает­ся, у него сегод­ня выход­ной.

— Он прав­да, что ли, сва­лить решил? — в голосе Вани чувс­тво­валось любопытс­тво, как у челове­ка, который уло­вил слух и теперь про­веря­ет, нас­коль­ко он соот­ветс­тву­ет дей­стви­тель­нос­ти.

Ки­рилл пожал пле­чами, не отры­ваясь от экра­на ноут­бука.

— Намекал на что‑то такое. Можешь сам у него спро­сить, ког­да появит­ся. А ты с чего это взял‑то?

Иван фыр­кнул:

— Да слы­шал вче­ра, как Серый с мамой по телефо­ну раз­говари­вает. Мол, она была пра­ва нас­чет того, что пора уже най­ти нор­маль­ную работу да бро­сить этот клуб, который, кро­ме проб­лем, ничего не при­носит. Она ему вро­де как даже теп­лое мес­течко где‑то подыс­кала, так что дело, по ходу, решен­ное.

Вот оно как. Что ж, всё усложня­ется еще боль­ше. Если Сер­гей толь­ко раз­мышля­ет о пер­спек­тивах сме­нить род деятель­нос­ти — это одно, но вот если он уже опре­делил­ся с новым мес­том работы, кар­тина выг­лядит сов­сем ина­че.

— Да лад­но, че ты скис, — пих­нул Кирил­ла кулаком в пле­чо Зарубин, — пусть валит на хрен, без него обой­дем­ся. Он вооб­ще лох педаль­ный, без мамоч­ки даже в сор­тир схо­дить боит­ся…

— Зато она у меня как минимум есть, — раз­дался голос Сер­гея, который, как ока­залось, тихонь­ко открыл дверь и прек­расно слы­шал пос­леднюю фра­зу Ива­на.

— Че ска­зал? — взды­бил­ся тот.

Па­рень спрыг­нул со стой­ки и встал нап­ротив Серёги, чуть нак­лонив­шись впе­ред и сжав кулаки так, что побеле­ли кос­тяшки паль­цев.

— Чё слы­шал, — Сер­гей тоже весь подоб­рался, аж очки запоте­ли, хотя его сутулая фигура в столь воинс­твен­ной позе выг­лядела со сто­роны ско­рее комич­но, чем угро­жающе.

По­вис­ла пауза, плот­ная и неп­рият­ная. Кирилл зак­рыл крыш­ку ноут­бука и гром­ко хлоп­нул ладонью по сто­леш­нице, ряв­кнув не сво­им голосом:

— А ну тихо! Ваня, остынь.

— Да я спо­коен, — огрызнул­ся тот. — Прос­то инте­рес­но, какого хре­на он тут…

— Хва­тит, — перебил Кирилл жес­тче и тише. — Ты пер­вый начал. Тебе никог­да не говори­ли, что обсуждать дру­гих за спи­ной — запад­ло? Хочешь что‑то ска­зать — говори в лицо. Я бы на тво­ем мес­те изви­нил­ся.

Иван с минуту рас­сержен­но сопел, его ноз­дри раз­дувались, точ­но у боево­го коня перед ата­кой. Затем он отсту­пил на шаг и про­изнес уже спо­кой­нее, но по‑преж­нему зло и сквозь зубы:

— Изви­ни.

Се­рёга опус­тил взгляд, нап­ряжение в пле­чах чуть спа­ло.

— Ты это, тоже изви­ни. Не нуж­но было касать­ся темы…

— Так, всё, про­еха­ли, — прер­вал его Кирилл, что­бы не раз­вивать даль­ше этот сколь­зкий диалог.

Иван хмык­нул, демонс­тра­тив­но зев­нул и схва­тил кур­тку.

— Раз­бирай­тесь тут без меня, пацаны, — бур­кнул он. — А то я еще кого‑нибудь слу­чай­но оби­жу. Мно­го тут в пос­леднее вре­мя оби­жен­ных раз­велось…

Дверь хлоп­нула гром­че, чем нуж­но, и в клу­бе сно­ва ста­ло тихо. Сер­гей нелов­ко переми­нал­ся с ноги на ногу, не зная, куда деть руки, и вдруг сно­ва сде­лал­ся похож на себя обыч­ного.

— Блин, — выдавил он наконец. — Я прав­да не хотел, что­бы так выш­ло.

— Забей, — отоз­вался Кирилл. — Ты вро­де собирал­ся о чем‑то со мной погово­рить?

— Ну да, затем и при­шел…

Сло­ва явно давались ему с тру­дом, и он под­бирал их осто­рож­но, буд­то сту­пая по мин­ному полю:

— Я тут подумал… Ну, короче, навер­ное будет луч­ше, если даль­ше ты сам… Вы сами… В том смыс­ле, что у тебя неп­лохо получа­ется, а я не осо­бо к таким делам прис­пособ­лен. Ну и мама дав­но говори­ла, что мне нор­маль­ную работу надо, а я тут вре­мя понап­расну теряю. Она в одном бан­ке догово­рилась, у нее там зна­комые работа­ют, меня возь­мут. Пока на испы­татель­ный срок, но день­ги обе­щают хорошие…

— Банк — это серь­езно, — одоб­ритель­но кив­нул Киря, — надеж­ный финан­совый фун­дамент, гра­мот­ная инвести­ция в будущее и все такое про­чее.

— Вот и мама так счи­тает, — обра­дова­но затара­торил Сер­гей. — Ты не пережи­вай, я тут все оставлю, ничего забирать не буду. И телики, и ком­пы, и мебель. Договор арен­ды на тебя пере­офор­мим, если хочешь, я с тобой вмес­те к Тамаре схо­жу. Толь­ко тебе надо будет пред­при­нима­телем зарегис­три­ровать­ся, что­бы все офи­циаль­но…

— Серег, а вот ска­жи мне, ты на собесе­дова­ние в этот банк ходил уже? Тебя там спра­шива­ли, кем ты себя видишь через пять лет? — вкрад­чиво поин­тересо­вал­ся Кирилл.

— Ну, спра­шива­ли… — нем­ного рас­терян­но под­твер­дил Серёга. — А ты отку­да зна­ешь?

— И что ты им отве­тил?

— Так это…

Сер­гей задум­чиво потер перено­сицу.

— Ну, я ска­зал, что пла­нирую работать, занимать­ся почин­кой обо­рудо­вания, сеть под­держи­вать в работос­пособ­ном сос­тоянии…

— Погоди, через пять лет тебе ведь стук­нет двад­цать шесть, вер­но? И ты собира­ешь­ся по‑преж­нему менять кар­трид­жи в прин­терах и вытас­кивать отту­да зас­тряв­шую бумагу? Бегать по эта­жам, ког­да оче­ред­ная бух­галтер­ша потеря­ет кноп­ку «Пуск» на экра­не, выг­ребать пыль из сис­темни­ков и пол­зать под сто­лами с сетевым кабелем в зубах? Ну, то есть занимать­ся при­мер­но тем же, что дела­ешь сей­час, толь­ко за более вме­няемые день­ги, опла­чива­емый боль­нич­ный и гаран­тирован­ный отпуск? Хотя пол­зать под сто­лами в бан­ке вся­ко при­ятнее, чем в клу­бе. Там, небось, дев­чонки с длин­ными ногами работа­ют. Если повезет, мож­но даже тру­сы раз­гля­деть… А как нас­чет пер­спек­тив? Карь­ерно­го рос­та? Да прос­то про­фес­сиональ­ного раз­вития?

— Ну, об этом я как‑то не думал, — сму­тил­ся Сер­гей. — Так ведь и здесь тоже никако­го рос­та нет. Да и пер­спек­тив не осо­бо…

— А вот тут я не сог­ласен, — покачал головой Кирилл, — потому что, ког­да ты занима­ешь­ся сво­им делом, пер­спек­тивы зависят толь­ко от тебя самого. Не от мамы, не от началь­ника в бан­ке, а лич­но от тебя. И если через пять лет ты по‑преж­нему будешь собирать шта­нами пыль, про­тяги­вая по офи­су витую пару, то винить в этом, кро­ме себя, будет некого. Я, Серёг, на самом деле в дру­гом воп­росе не прав.

— Это в каком же?

Ки­рилл вздох­нул.