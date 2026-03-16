Се­год­ня я покажу про­цесс экс­плу­ата­ции SQL-инъ­екции в рас­ширении runkit, которое час­то ста­вят на веб‑сер­вер для работы про­ектов на PHP. Получив сес­сию на хос­те, под­меним фай­лы с нас­трой­ками, что­бы выпол­нить код в чекере кон­фигов через runkit PHP и повысить при­виле­гии.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Gavel с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам на HTB луч­ше через средс­тва ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где хра­нят­ся важ­ные для тебя дан­ные: ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts.

10.129.242.203 gavel.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг поч­ти в любой ата­ке. Оно помога­ет ата­кующе­му понять, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нения. Исхо­дя из это­го, он выбира­ет сле­дующий шаг, что­бы получить точ­ку вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы мож­но с помощью сле­дующе­го скрип­та.

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он работа­ет в два эта­па. Сна­чала выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, затем — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — служ­ба Apache HTTP Server 2.4.52.

Как обыч­но в таких слу­чаях, начина­ем с сай­та на веб‑сер­вере. Но обра­ти вни­мание, что Nmap обна­ружил там репози­торий Git.

Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Раз есть Git, про­верим, нет ли еще чего‑нибудь инте­рес­ного. Для это­го прос­каниру­ем под­катало­ги, исполь­зуя feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -k — отклю­чает про­вер­ку TLS/SSL-сер­тифика­та;
  • -C — филь­тру­ет отве­ты с опре­делен­ным ста­тус‑кодом (нап­ример, 404).
feroxbuster -k -u http://monitorsfour.htb/ -d 1 -t 128 -C 404 -w files_interesting.txt
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью feroxbuster

Те­перь сдам­пим весь репози­торий с помощью git-dumper.

python3 git_dumper.py http://gavel.htb/.git gavel
Ко­пиро­вание репози­тория

