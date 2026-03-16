Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Gavel с площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.
Подключаться к машинам на HTB лучше через средства анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где хранятся важные для тебя данные: ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/.
10.129.242.203 gavel.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг почти в любой атаке. Оно помогает атакующему понять, какие службы на хосте принимают соединения. Исходя из этого, он выбирает следующий шаг, чтобы получить точку входа.
Самый известный инструмент для сканирования — Nmap. Улучшить результаты его работы можно с помощью следующего скрипта.
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он работает в два этапа. Сначала выполняется обычное быстрое сканирование, затем — более тщательное, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — служба Apache HTTP Server 2.4.52.
Как обычно в таких случаях, начинаем с сайта на веб‑сервере. Но обрати внимание, что Nmap обнаружил там репозиторий Git.
Точка входа
Раз есть Git, проверим, нет ли еще чего‑нибудь интересного. Для этого просканируем подкаталоги, используя feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-d— глубина сканирования;
-
-t— количество потоков;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-k— отключает проверку TLS/SSL-сертификата;
-
-C— фильтрует ответы с определенным статус‑кодом (например, 404).
feroxbuster -k -u http://monitorsfour.htb/ -d 1 -t 128 -C 404 -w files_interesting.txt
Теперь сдампим весь репозиторий с помощью git-dumper.
python3 git_dumper.py http://gavel.htb/.git gavel
