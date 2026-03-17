Как сообщают СМИ со ссылкой на профильных экспертов, в России началась блокировка Telegram. По данным сервиса Merilo (разработчик средств мониторинга Vigo), средняя доля неудачных запросов к доменам мессенджера за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4% — это на 47 процентных пунктов больше, чем неделей ранее. В отдельных федеральных округах показатель приближается к 90%.

Как мы уже писали ранее, с конца прошлой недели пользователи по всей стране жалуются на проблемы в работе Telegram: сообщения уходят с задержкой или не уходят вовсе, медиафайлы не загружаются, веб-версия зависает, а статус «Соединение...» в приложении может отображаться несколько минут. При этом на зарубежных мониторинговых ресурсах глобальных инцидентов не зафиксировано — проблемы локализованы на территории РФ. Сервисы Downdetector и «Сбой.рф» продолжают фиксировать тысячи жалоб на некорректную работу мессенджера.

Неравномерность ограничений отраслевые источники объясняют особенностями работы ТСПУ — технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях операторов. Так, по словам неназванного собеседника «Коммерсанта» на ИТ-рынке, у каждого узла фильтрации своя мощность, и так как текущий объем правил фильтрации достигает около 2,5 млн записей, не все узлы справляются с такой нагрузкой успешно.

Директор по развитию «Телеком биржи» Анастасия Биджелова пояснила изданию, что оборудование настраивают у провайдеров постепенно: где-то системы уже работают на полную мощность, а где-то еще тестируются. По ее оценке, технически отключить Telegram на 100% крайне сложно из-за архитектуры мессенджера, но «довести ситуацию до состояния, когда пользоваться им станет невозможно» — вполне реально.

Как отмечает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов, основные потери от блокировки Telegram понесут не крупные компании, а малый и средний бизнес, который выстроил в мессенджере маркетинговые воронки, ботов для приема заказов и клиентскую поддержку:

«Для них переход — это, по сути, пересборка бизнес-модели, а не просто смена мессенджера. Сильнее всего блокировка ударит по сервисному бизнесу и онлайн-торговле — для этих компаний Telegram является основным каналом привлечения клиентов. IT-компании пострадают иначе: для них Telegram — это прежде всего инструмент внутренней координации, и разрыв коммуникаций во время развертывания или инцидента может стоить дневной выручки».

Как сообщил в беседе с «Ъ FM» эксперт и автор издания «Код Дурова» Владислав Войтенко, через домашних интернет-провайдеров мессенджер фактически не работает при подключении с российских IP-адресов и про мобильный интернет, по его словам, можно забыть:

«Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram».

Президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин добавил, что задержки и торможения наблюдались давно, но теперь начали поступать жалобы на полное прекращение работы десктопной версии мессенджера. При этом, по его словам, собрать точную статистику сложно: многие используют VPN, и результаты тестов сильно зависят от региона, типа сети и даже конкретного местоположения.

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на собственные источники сообщал, что власти приняли решение о полной блокировке Telegram, и мессенджер заблокируют в первых числах апреля. В Роскомнадзоре эту информацию не опровергли и не подтвердили, заявив, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил три условия, при которых мессенджер может избежать блокировки: «выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят».

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, заявлял (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности «невзирая на любое давление».