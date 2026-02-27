СМИ сообщают, со ссылкой на близкие к Кремлю источники, что власти приняли окончательное решение о полной блокировке мессенджера. По информации РБК, Telegram заблокируют в начале апреля текущего года, и операторы связи уже получили соответствующие предписания.

Среди обсуждавшихся причин блокировки источники указали, что в последнее время участились случаи вербовки людей через Telegram, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Собеседники издания называют это окончательным решением. Ту же дату подтвердили источники The Bell (издание признано иностранным агентом на территории РФ) на телеком-рынке и аналогичную дату ранее называл Telegram-канал Baza.

Один из операторов «большой четверки» рассказал журналистам, что получил предварительное решение о блокировке Telegram с 1 апреля, но оговорился: «За полтора месяца что-то может измениться, все-таки во власти разное мнение по данному вопросу». Также сообщается, что операторам связи разослали письмо с требованием не противодействовать блокировкам, аналогичное тому, что предваряло замедление YouTube.

Журналисты отмечают, что по какому сценарию заблокируют мессенджер, пока неясно. Худший вариант — «экстремистский», по аналогии с Instagram (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), помимо прочего, исключает монетизацию мессенджера в стране.

Представители Роскомнадзора не стали комментировать заявления СМИ, сообщив, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации. По всей видимости, речь идет о предыдущем заявлении РКН относительно Telegram. Тогда представители регулятора сообщали, что мессенджер игнорирует российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях, а также не обеспечивает защиту персональных данных.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорили в ведомстве.

Напомним, что ранее на этой неделе «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали материалы, в которых утверждается, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Обе публикации помечены как подготовленные «по материалам ФСБ России», однако конкретный источник информации не указан.

В ответ на это Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале следующее сообщение:

«Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печально наблюдать за государством, которое боится собственного народа».

Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

В феврале 2026 года в ведомстве подтвердили, что продолжают политику «последовательных ограничений» в интересах безопасности данных граждан и соблюдения российского законодательства. В результате пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при загрузке фото, видео и голосовых сообщений.

На прошлой неделе министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и систематически используют эти данные в военных целях.

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, писал (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности пользователей «невзирая на любое давление».