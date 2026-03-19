Уве­рен, ты мно­го раз раз­бло­киро­вал устрой­ства отпе­чат­ком паль­ца. А задумы­вал­ся ли, нас­коль­ко это надеж­ный спо­соб сох­ранить свои сек­ретики? Ни у кого же нет папил­лярно­го узо­ра, как у тебя, дол­жно быть очень надеж­но! Но, как ока­залось, обой­ти такую бло­киров­ку устрой­ства не так уж и слож­но. А как имен­но, я тебе и рас­ска­жу.

info Статья под­готов­лена на осно­ве док­лада на ZeroNights 2025, DSEC by Solar, а так­же про­ходив­шего там же вор­кшо­па. Слай­ды пре­зен­тации ты най­дешь в Telegram-канале авто­ра.

Бу­дем экспе­римен­тировать со сво­им устрой­ством, что­бы отра­ботать тех­нологию, а все осталь­ное оста­вим за скоб­ками. Уве­рен, что спо­собов добыть отпе­чаток очень мно­го, даже мой тре­нер при­думал пароч­ку доволь­но инте­рес­ных сце­нари­ев для Red Team.

В кон­це статьи ты най­дешь ссыл­ки на иссле­дова­ния, которые мож­но объ­еди­нить с искусс­твен­ными отпе­чат­ками и откры­вать вооб­ще всё, но теперь давай прис­тупим.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Что нужно для воспроизведения папиллярного узора

Вы­рабо­тан­ная мной тех­нология под­разуме­вает пять шагов:

По­луче­ние изоб­ражения отпе­чат­ка. Ге­нера­ция век­торно­го изоб­ражения в Inkscape. Соз­дание 3D-фор­мы в OpenSCAD. Пе­чать 3D-фор­мы в Chitubox. От­ливка латек­сом.

Не пугай­ся того, что тут мно­го шагов, весь про­цесс занима­ет не более получа­са, если не счи­тать вре­мя высыха­ния латек­са. Уже во вто­рой раз ты сде­лаешь все очень быс­тро.

Что понадо­бит­ся для соз­дания искусс­твен­ной копии отпе­чат­ка:

на­бор для сня­тия отпе­чат­ка;

3D-прин­тер;

жид­кий латекс.

Все это про­дает­ся на всем извес­тных мар­кет­плей­сах или сай­тах в сети.

Получаем изображение отпечатка

Здесь тебе выпада­ет воз­можность поп­робовать себя в роли детек­тива с нас­тоящи­ми матери­ала­ми: крас­кой, порош­ком, кис­точка­ми и валика­ми.