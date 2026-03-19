Статья подготовлена на основе доклада на ZeroNights 2025, DSEC by Solar, а также проходившего там же воркшопа. Слайды презентации ты найдешь в Telegram-канале автора.
Будем экспериментировать со своим устройством, чтобы отработать технологию, а все остальное оставим за скобками. Уверен, что способов добыть отпечаток очень много, даже мой тренер придумал парочку довольно интересных сценариев для Red Team.
В конце статьи ты найдешь ссылки на исследования, которые можно объединить с искусственными отпечатками и открывать вообще всё, но теперь давай приступим.
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Что нужно для воспроизведения папиллярного узора
Выработанная мной технология подразумевает пять шагов:
- Получение изображения отпечатка.
- Генерация векторного изображения в Inkscape.
- Создание 3D-формы в OpenSCAD.
- Печать 3D-формы в Chitubox.
- Отливка латексом.
Не пугайся того, что тут много шагов, весь процесс занимает не более получаса, если не считать время высыхания латекса. Уже во второй раз ты сделаешь все очень быстро.
Что понадобится для создания искусственной копии отпечатка:
- набор для снятия отпечатка;
- 3D-принтер;
- жидкий латекс.
Все это продается на всем известных маркетплейсах или сайтах в сети.
Получаем изображение отпечатка
Здесь тебе выпадает возможность попробовать себя в роли детектива с настоящими материалами: краской, порошком, кисточками и валиками.
