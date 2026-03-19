Представители Роскомнадзора заявили, что по-прежнему продолжают фиксировать нарушения со стороны администрации Telegram, несмотря на рекордные темпы блокировки контента в мессенджере.

Как сообщает РБК, всего за одни сутки, 17 марта 2026 года, в Telegram заблокировали 114 348 групп и каналов — это максимальный суточный показатель с 10 марта текущего года. Суммарно в марте платформа ограничила доступ к 1,5 млн сообществ, из которых 9439 отнесла к «связанным с терроризмом». Впрочем, позицию Роскомнадзора эти цифры не изменили.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — сообщили представители РКН «Ведомостям».

Напомним, в феврале 2026 года Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram, ссылаясь на нарушения в сфере противодействия терроризму и защиты персональных данных. С тех пор ситуация планомерно ухудшалась, а на прошлой неделе проблемы в работе мессенджера стали по-настоящему массовыми. Так, по данным сервиса мониторинга Merilo, средняя доля неудачных запросов к доменам мессенджера за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4% — на 47 процентных пунктов больше, чем неделей ранее. В отдельных федеральных округах показатель приблизился к 90%.

В настоящее время пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа к мессенджеру, а сервисы Downdetector и «Сбой.рф» продолжают фиксировать тысячи жалоб.

Неравномерность блокировок специалисты объясняют особенностями работы ТСПУ (технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях провайдеров). По словам экспертов, объем правил фильтрации достиг около 2,5 млн записей, и не все узлы справляются с такой нагрузкой.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил три условия, при которых мессенджер может избежать блокировки: «выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят».

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, еще в феврале заявлял (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности «невзирая на любое давление».

Также следует отметить, что 15 марта Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 млн рублей за неудаление контента с призывами к экстремистской деятельности.

В прошлом месяце РБК со ссылкой на собственные источники сообщал, что власти уже приняли решение о полной блокировке Telegram, и мессенджер заблокируют в первых числах апреля. В Роскомнадзоре эту информацию не опровергли и не подтвердили, заявив, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации».