Источники в телеком-отрасли сообщили изданию Forbes, что оборудование Роскомнадзора (РКН) для фильтрации трафика (ТСПУ) перегружено и не справляется с текущим объемом блокировок на фоне повышенной нагрузки из-за замедления Telegram. В ведомстве заявляют, что эта информация не соответствует действительности.

По данным Forbes, заблокированные ранее ресурсы время от времени снова становятся доступными для пользователей. В частности, у ряда абонентов появляется доступ к WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), а у некоторых операторов на отдельных подсетях IP-адресов открывался даже YouTube.

Источники издания в среде операторов связи объясняют ситуацию нехваткой пропускной способности ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Эти устройства, работающие на базе DPI (Deep Packet Inspection), пропускают через себя весь трафик операторов, но имеют физические ограничения по мощности.

По оценке источника Forbes в ИБ-департаменте крупной компании, сейчас используется около 2,5 млн правил фильтрации. Мощность узлов ТСПУ неодинакова, и когда отдельные узлы не справляются с нагрузкой, они переходят в режим bypass — пропускают трафик напрямую, без фильтрации. Отсюда и временная доступность заблокированных ресурсов.

В беседе с изданием партнер Comnews Research Леонид Коник отметил, что пропускная способность DPI-оборудования производства «РДП.РУ» (дочерней структуры «Ростелекома») составляет 100 Гбит/с. Эксперт не исключает, что перебои связаны с переброской всех ресурсов ТСПУ на замедление Telegram. Кроме того, по его словам, операторы сообщают, что РКН периодически удаленно перезагружает ТСПУ, и в это время происходит сброс всех настроек. Сами операторы тоже иногда отключают электропитание устройств: хотя оборудование принадлежит РКН, электричество для него оплачивают провайдеры.

По словам специалистов, отдельную проблему создает встроенный прокси Telegram — MTProxy. Этот протокол, разработанный командой мессенджера, специально предназначен для обхода блокировок и маскирует трафик под обычные HTTPS-соединения.

Как пояснил бизнес-консультант по ИБ компании Positive Technologies Алексей Лукацкий, MTProxy реализует несколько методов сокрытия трафика, что заставляет ТСПУ тратить больше вычислительных ресурсов на анализ каждого пакета.

По словам источников, именно мусорный трафик, генерируемый MTProxy, сильнее всего нагружает систему фильтрации — даже больше, чем блокировка самого мессенджера.

Однако независимый IT-эксперт Филипп Кулин не исключает, что это не обязательно связано с использованием собственного прокси Telegram:

«Такого типа прокси-протоколы заставляют клиента сервиса генерировать тысячи небольших валидных запросов куда-либо. Когда количество запросов выходит за пределы стандартного числа, ТСПУ может не справиться».

При этом Кулин подчеркивает, что это лишь теоретические размышления, и на практике он этого не видел, но «слухи ходят». В публично доступных программах прокси Telegram, включая софт мессенджера, заявленной функциональности, по его словам, нет.

Представители Роскомнадзора назвали информацию Forbes не соответствующей действительности. Впрочем, в ведомстве не пояснили, почему заблокированные сервисы иногда могут открываться у пользователей.

Напомним, что с февраля 2026 года Роскомнадзор ограничивает работу мессенджера, ссылаясь на нарушения в сфере противодействия терроризму. На прошлой неделе проблемы в работе мессенджера стали по-настоящему массовыми. Так, по данным сервиса мониторинга Merilo, средняя доля неудачных запросов к доменам мессенджера за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4% — на 47 процентных пунктов больше, чем неделей ранее. В отдельных федеральных округах показатель приблизился к 90%.

На этой неделе в ведомстве сообщали, что по-прежнему «фиксируют неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера».