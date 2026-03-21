Тра­фик на Хар­бор‑фри­вей сегод­ня был неожи­дан­но интенсив­ным: казалось, уставшие от вне­зап­но сва­лив­шей­ся на город жары оби­тате­ли Лос‑Анже­леса решили разом рва­нуть на при­роду, туда, где воз­дух был чище, а паль­мы бро­сали длин­ные тени на разог­ретый песок. Из‑за плот­ного дви­жения дорога, которая обыч­но занима­ла от силы минут пят­надцать, рас­тянулась на целых пол­часа.







Джейк свер­нул на Фут­хилл: тут было пос­вобод­нее, и он при­бавил газу. Пасаде­на, конеч­но, не отно­силась к зна­мени­той Крем­ниевой долине, но здесь тоже рас­полага­лось мно­жес­тво офи­сов тех­нологи­чес­ких ком­паний: ска­зыва­лась бли­зость Caltech и Jet Propulsion Laboratory, которые, как маг­нитом, при­тяги­вали к себе талан­тли­вых прог­раммис­тов и айтиш­ников со всей стра­ны. Воз­ле одно­го из таких офи­сов он и оста­новил­ся: длин­ное угло­ватое зда­ние с затем­ненны­ми окна­ми до зем­ли напоми­нало со сто­роны не то сов­ремен­ный боль­нич­ный кор­пус, не то ангар для сек­ретных раз­работок.

Ос­тавив машину мед­ленно наг­ревать­ся на без­жалос­тном калифор­ний­ском сол­нце, Джейк шаг­нул в кон­дици­они­рован­ную прох­ладу зда­ния. Девуш­ка на ресеп­шене встре­тила его заучен­ной улыб­кой и пос­ле корот­кого при­ветс­твия любез­но выз­валась в соп­ровож­дающие — его явно жда­ли.

Алекс Штейн ока­зал­ся груз­ным муж­чиной за пять­десят — впро­чем, Джейк при­мер­но так и пред­став­лял себе вице‑пре­зиден­та круп­ной аме­рикан­ской кор­порации. Будучи наб­людатель­ным от при­роды, он раз­гля­дел на двер­ном косяке с пра­вой сто­роны от вхо­да неболь­шой чер­ный пред­мет, который понача­лу при­нял за какую‑то хит­рую сис­тему безопас­ности, одна­ко, при­метив выдав­ленное на плас­тике изоб­ражение семис­вечни­ка‑меноры, быс­тро смек­нул, что это мезуза — фут­ляр со свит­ком пер­гамен­та, на котором записа­ны отрывки из Торы. Иудей­ская тра­диция пред­писыва­ла раз­мещать мезузу у вхо­да в жилище, и здесь, в офи­се, она явно намека­ла на то, что Штейн бук­валь­но живет на работе.

— Джейк Кад­лер, Цен­траль­ное раз­ведыва­тель­ное управле­ние, — пред­ста­вил­ся гость, пожимая потяну­тую ладонь.

— При­сажи­вай­тесь, — дру­желюб­но пред­ложил хозя­ин кабине­та. — Кофе?

— Не отка­жусь. Алекс, я не пла­нирую отвле­кать вас надол­го, поэто­му пред­лагаю сра­зу перей­ти к делу, если поз­волите. Недав­ний инци­дент в Бра­зилии силь­но обес­поко­ил депар­тамент меж­дународ­ной кибер­безопас­ности, осо­бен­но в той свя­зи, что в нем ока­залась замеша­на инфраструк­тура вашей ком­пании.

— TerraCore всег­да уде­ляла осо­бое вни­мание сво­ей репута­ции… — завел было обыч­ную для руково­дите­лей его уров­ня шар­манку Штейн, но Джейк перебил его:

— Я прек­расно осве­дом­лен о вашей репута­ции, Алекс, воз­можно, даже луч­ше вас самих. Речь идет о том, что у депар­тамен­та, рав­но как и у пра­витель­ства, появи­лись обос­нован­ные сом­нения в том, нас­коль­ко защище­ны и надеж­ны раз­работан­ные вами тех­нологии. Это ведь уже не пер­вый инци­дент, не так ли?

Штейн под­жал губы.

— Наша сис­тема впол­не безопас­на, мис­тер Кад­лер. Но надо учи­тывать тот факт, что «Пер­цеп­трон» — это экспе­римен­таль­ная тех­нология, которая пока еще не доведе­на до совер­шенс­тва. Такого до нас ник­то не делал, а пер­вопро­ход­цы всег­да стал­кива­ются с объ­ективны­ми труд­ностя­ми. Мы про­дол­жаем работу, про­водим кро­пот­ливые иссле­дова­ния, и уве­ряю вас…

— Алекс, поз­воль­те мне ска­зать, — сно­ва прер­вал его Джейк. — Боюсь, это очень пло­хая новость, но федераль­ное пра­витель­ство пос­ле кон­суль­таций с экспер­тами при­няло решение свер­нуть иссле­дова­ния и прек­ратить финан­сирова­ние про­екта. Очень жаль, но мы вынуж­дены сооб­щить вам об этом. «Тер­ра», конеч­но, может про­дол­жать свои изыс­кания, но даль­ше она будет делать это за собс­твен­ный счет.

— Все из‑за этих чер­товых бра­зиль­цев? — скри­вил­ся Штейн, уже понимая, что мил­лиар­ды дол­ларов бук­валь­но в эту минуту без­воз­врат­но уте­кают из его рук. Без помощи государс­тва завер­шить и выгод­но про­дать этот про­ект уже не вый­дет, а зна­чит, «Пер­цеп­трон» — мертв. Окон­чатель­но и бес­поворот­но.

— Бра­зиль­цев мы, безус­ловно, вычис­лим и пой­маем, — заверил собесед­ника Кад­лер, кив­нув передав­шей ему кофе сек­ретар­ше. — Тем более здесь зат­ронуты инте­ресы аме­рикан­ской ком­пании, работа­ющей с гос­подря­дами. Ска­жу вам по сек­рету: у нас есть подоз­рения, что в этом деле замеша­ны и рус­ские хакеры. Воз­можно даже, кто‑то из наших ста­рых зна­комых.

— Пла­ниру­ете прив­лечь Евро­пол?

Джейк покачал головой.

— Недос­таточ­но доказа­тель­ств. К тому же очень ско­ро, в июле, в Рос­сии сос­тоит­ся боль­шая встре­ча мировых лидеров, на которой будет при­сутс­тво­вать и наш пре­зидент. Сей­час не самое луч­шее вре­мя ссо­рить­ся с рус­ски­ми: все дол­жно прой­ти без про­исшес­твий, если вы понима­ете, о чем я. Впро­чем, не удив­люсь, если рус­ские хакеры каким‑то непос­тижимым обра­зом про­ник­нут и на это ответс­твен­ное мероп­риятие…

***

Ки­рилл въехал во двор и при­пар­ковал «мос­квич» пря­мо воз­ле подъ­езда. Теперь он мог это сде­лать без малей­ших опа­сений: в наг­рудном кар­мане лежала толь­ко что получен­ная плас­тиковая кар­точка водитель­ско­го удос­товере­ния. В город­ском экза­мена­цион­ном отде­ле на шос­се Револю­ции он про­вел поч­ти целый день: теоре­тичес­кий экза­мен в компь­ютер­ном клас­се Кирилл сдал очень быс­тро, а вот прак­тичес­кой час­ти приш­лось ждать до самого полуд­ня. Их пог­рузили в учеб­ные авто­моби­ли и раз­везли по нес­коль­ким локаци­ям: Кирил­лу дос­тался «рай­он трех дураков», огра­ничен­ный прос­пекта­ми Энту­зиас­тов, Нас­тавни­ков и Удар­ников, бла­года­ря чему он и получил это народ­ное наз­вание. Его выз­вали самым пос­ледним из груп­пы, и свой мар­шрут Киря про­ехал поч­ти безуп­речно, толь­ко, при­пар­ковав­шись у тро­туара по коман­де экза­мена­тора, уви­дел, что тот замер в нереши­тель­нос­ти, открыв пас­сажир­скую дверь: пря­мо под ногами гаиш­ника раз­лилась бес­край­няя гряз­ная лужа.

— Вот ска­жи, ты спе­циаль­но это сде­лал? — стро­го спро­сил инспек­тор, но прак­тику все‑таки зачел.

Под­нявшись по лес­тни­це, Кирилл поз­вонил в сосед­скую дверь. Борис Семено­вич открыл поч­ти сра­зу, пос­торонил­ся, про­пус­кая гос­тя в квар­тиру:

— О, Кирюша! Заходи, как раз собирал­ся тебе поз­вонить, приг­ласить на чай да погово­рить кое о чем.

Ки­рилл ски­нул обувь, по‑хозяй­ски про­шел на кух­ню и выс­тавил на стол куп­ленную по пути бутыл­ку армян­ско­го конь­яка, плас­тиковую упа­ков­ку с нарезан­ным сер­велатом, пакетик охот­ничь­их кол­басок и бан­ку шпрот.

— Серь­езно! — оце­нил гос­тинцы сосед. — Что отме­чаем?

— Пра­ва вот получил, — гор­до сооб­щил Кирилл, — говорят, по ста­рой рус­ской тра­диции обмыть надо. Ну и один воп­рос хотел с вами обсу­дить.

— Это какой же?

— Борис Семено­вич, а про­дай­те мне ваш «мос­квич»? Хочу пред­ложить за него сорок тысяч руб­лей. Нем­ного, но…

— Да ты что, — замахал руками Крип­тодед, — ему ж боль­ше двад­цати лет уже! Тысяч пят­надцать он сто­ит, не дороже.

— Может, трид­цать? — Кирилл вдруг подумал, что, навер­ное, впер­вые в исто­рии челове­чес­тва, покупая машину, он тор­гует­ся не вниз, а вверх. — Авто­мобиль в хорошем сос­тоянии, гараж­ный, ухо­жен­ный…

— Говорю же, пят­надцать! Ну двад­цать, самый мак­симум.

— Двад­цать пять, и по рукам?

— Двад­цать, и не спорь со мной боль­ше, а то вооб­ще не про­дам. Рюм­ки вон из сер­ванта при­неси луч­ше.

Ки­рилл схо­дил в ком­нату, взял с пол­ки две тяжелые хрус­таль­ные стоп­ки и спо­лос­нул их в кухон­ной ракови­не.

— А о чем вы со мной погово­рить хотели, Борис Семено­вич? — поин­тересо­вал­ся он, вер­нувшись за стол.