Джейк свернул на Футхилл: тут было посвободнее, и он прибавил газу. Пасадена, конечно, не относилась к знаменитой Кремниевой долине, но здесь тоже располагалось множество офисов технологических компаний: сказывалась близость Caltech и Jet Propulsion Laboratory, которые, как магнитом, притягивали к себе талантливых программистов и айтишников со всей страны. Возле одного из таких офисов он и остановился: длинное угловатое здание с затемненными окнами до земли напоминало со стороны не то современный больничный корпус, не то ангар для секретных разработок.
Оставив машину медленно нагреваться на безжалостном калифорнийском солнце, Джейк шагнул в кондиционированную прохладу здания. Девушка на ресепшене встретила его заученной улыбкой и после короткого приветствия любезно вызвалась в сопровождающие — его явно ждали.
Алекс Штейн оказался грузным мужчиной за пятьдесят — впрочем, Джейк примерно так и представлял себе вице‑президента крупной американской корпорации. Будучи наблюдательным от природы, он разглядел на дверном косяке с правой стороны от входа небольшой черный предмет, который поначалу принял за какую‑то хитрую систему безопасности, однако, приметив выдавленное на пластике изображение семисвечника‑меноры, быстро смекнул, что это мезуза — футляр со свитком пергамента, на котором записаны отрывки из Торы. Иудейская традиция предписывала размещать мезузу у входа в жилище, и здесь, в офисе, она явно намекала на то, что Штейн буквально живет на работе.
— Джейк Кадлер, Центральное разведывательное управление, — представился гость, пожимая потянутую ладонь.
— Присаживайтесь, — дружелюбно предложил хозяин кабинета. — Кофе?
— Не откажусь. Алекс, я не планирую отвлекать вас надолго, поэтому предлагаю сразу перейти к делу, если позволите. Недавний инцидент в Бразилии сильно обеспокоил департамент международной кибербезопасности, особенно в той связи, что в нем оказалась замешана инфраструктура вашей компании.
— TerraCore всегда уделяла особое внимание своей репутации… — завел было обычную для руководителей его уровня шарманку Штейн, но Джейк перебил его:
— Я прекрасно осведомлен о вашей репутации, Алекс, возможно, даже лучше вас самих. Речь идет о том, что у департамента, равно как и у правительства, появились обоснованные сомнения в том, насколько защищены и надежны разработанные вами технологии. Это ведь уже не первый инцидент, не так ли?
Штейн поджал губы.
— Наша система вполне безопасна, мистер Кадлер. Но надо учитывать тот факт, что «Перцептрон» — это экспериментальная технология, которая пока еще не доведена до совершенства. Такого до нас никто не делал, а первопроходцы всегда сталкиваются с объективными трудностями. Мы продолжаем работу, проводим кропотливые исследования, и уверяю вас…
— Алекс, позвольте мне сказать, — снова прервал его Джейк. — Боюсь, это очень плохая новость, но федеральное правительство после консультаций с экспертами приняло решение свернуть исследования и прекратить финансирование проекта. Очень жаль, но мы вынуждены сообщить вам об этом. «Терра», конечно, может продолжать свои изыскания, но дальше она будет делать это за собственный счет.
— Все из‑за этих чертовых бразильцев? — скривился Штейн, уже понимая, что миллиарды долларов буквально в эту минуту безвозвратно утекают из его рук. Без помощи государства завершить и выгодно продать этот проект уже не выйдет, а значит, «Перцептрон» — мертв. Окончательно и бесповоротно.
— Бразильцев мы, безусловно, вычислим и поймаем, — заверил собеседника Кадлер, кивнув передавшей ему кофе секретарше. — Тем более здесь затронуты интересы американской компании, работающей с господрядами. Скажу вам по секрету: у нас есть подозрения, что в этом деле замешаны и русские хакеры. Возможно даже, кто‑то из наших старых знакомых.
— Планируете привлечь Европол?
Джейк покачал головой.
— Недостаточно доказательств. К тому же очень скоро, в июле, в России состоится большая встреча мировых лидеров, на которой будет присутствовать и наш президент. Сейчас не самое лучшее время ссориться с русскими: все должно пройти без происшествий, если вы понимаете, о чем я. Впрочем, не удивлюсь, если русские хакеры каким‑то непостижимым образом проникнут и на это ответственное мероприятие…
***
Кирилл въехал во двор и припарковал «москвич» прямо возле подъезда. Теперь он мог это сделать без малейших опасений: в нагрудном кармане лежала только что полученная пластиковая карточка водительского удостоверения. В городском экзаменационном отделе на шоссе Революции он провел почти целый день: теоретический экзамен в компьютерном классе Кирилл сдал очень быстро, а вот практической части пришлось ждать до самого полудня. Их погрузили в учебные автомобили и развезли по нескольким локациям: Кириллу достался «район трех дураков», ограниченный проспектами Энтузиастов, Наставников и Ударников, благодаря чему он и получил это народное название. Его вызвали самым последним из группы, и свой маршрут Киря проехал почти безупречно, только, припарковавшись у тротуара по команде экзаменатора, увидел, что тот замер в нерешительности, открыв пассажирскую дверь: прямо под ногами гаишника разлилась бескрайняя грязная лужа.
— Вот скажи, ты специально это сделал? — строго спросил инспектор, но практику все‑таки зачел.
Поднявшись по лестнице, Кирилл позвонил в соседскую дверь. Борис Семенович открыл почти сразу, посторонился, пропуская гостя в квартиру:
— О, Кирюша! Заходи, как раз собирался тебе позвонить, пригласить на чай да поговорить кое о чем.
Кирилл скинул обувь, по‑хозяйски прошел на кухню и выставил на стол купленную по пути бутылку армянского коньяка, пластиковую упаковку с нарезанным сервелатом, пакетик охотничьих колбасок и банку шпрот.
— Серьезно! — оценил гостинцы сосед. — Что отмечаем?
— Права вот получил, — гордо сообщил Кирилл, — говорят, по старой русской традиции обмыть надо. Ну и один вопрос хотел с вами обсудить.
— Это какой же?
— Борис Семенович, а продайте мне ваш «москвич»? Хочу предложить за него сорок тысяч рублей. Немного, но…
— Да ты что, — замахал руками Криптодед, — ему ж больше двадцати лет уже! Тысяч пятнадцать он стоит, не дороже.
— Может, тридцать? — Кирилл вдруг подумал, что, наверное, впервые в истории человечества, покупая машину, он торгуется не вниз, а вверх. — Автомобиль в хорошем состоянии, гаражный, ухоженный…
— Говорю же, пятнадцать! Ну двадцать, самый максимум.
— Двадцать пять, и по рукам?
— Двадцать, и не спорь со мной больше, а то вообще не продам. Рюмки вон из серванта принеси лучше.
Кирилл сходил в комнату, взял с полки две тяжелые хрустальные стопки и сполоснул их в кухонной раковине.
— А о чем вы со мной поговорить хотели, Борис Семенович? — поинтересовался он, вернувшись за стол.
