В Минцифры предложили поправки к очередному пакету антимошеннических мер, которые устранят правовую коллизию: с лета 2025 года за поиск экстремистского контента в интернете можно получить штраф, из-за чего сами правоохранители и исследователи не могут выполнять свою работу, не нарушая закон.

Как сообщает издание Forbes, в новой версии второго пакета антимошеннических мер, который готовится ко второму чтению, прописана поправка в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Она позволит искать экстремистские материалы в интернете, но только в научных и исследовательских целях, а также в рамках правотворческой и правоохранительной деятельности — в том числе для противодействия экстремизму. Первое чтение пакет прошел 10 февраля 2026 года.

Напомним, что поправки в КоАП, предусматривающие штрафы за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», приняли в июле 2025 года. Для граждан в этом случае предусматривается штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Первый протокол по новой статье составили в начале ноября 2025 года на жителя Каменска-Уральского, которого позже оштрафовали на 3000 рублей.

Как пояснил изданию председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров, после принятия поправок возникла абсурдная ситуация: чтобы найти запрещенный материал и передать его правоохранителям, специалист должен был этот материал сначала обнаружить и идентифицировать, что автоматически подпадало под состав правонарушения.

По его словам, поиском экстремистского контента занимаются не только силовые структуры, но и региональные Центры управления регионами (ЦУР), которые работают в связке с антитеррористическими комиссиями. Без прописанного исключения их деятельность тоже оказывалась формально незаконной.