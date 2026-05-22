Власти решили отложить введение дополнительной платы за международный трафик сверх 15 Гбайт в месяц в мобильных сетях. Изначально запуск этого механизма планировался в мае, затем сроки сдвинули на 1 июня, но теперь, как сообщают источники РБК и «Коммерсанта», инициативу отложили как минимум до осени, а возможно — до завершения сентябрьских выборов в Госдуму.

Напомним, что речь идет о мере, которую еще в конце марта представители Минцифры обсуждали на встрече с операторами связи и цифровыми платформами. Тогда глава ведомства Максут Шадаев предложил усилить борьбу с VPN-сервисами и ввести доплату за потребление сверх 15 Гбайт международного трафика в месяц.

В середине апреля телекоммуникационные компании обратились в Минцифры с просьбой перенести сроки введения дополнительной платы за использование более 15 Гбайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Операторы оказались технически не готовы к запуску механизма в намеченный срок — 1 мая 2026 года.

Тогда сообщалось, что основной проблемой для реализации этого плана стали, в частности, биллинговые системы. Они отвечают за учет потребления услуг в реальном времени, тарификацию, списание средств и выставление счетов по множеству тарифных планов с разными условиями. СМИ сообщали, что перенастроить их за месяц технически невозможно. И если некоторые операторы были готовы выполнить требование регулятора к 1 мая, другим потребовалось больше времени (вплоть до осени 2026 года).

Также у операторов нет единой методики, которая позволяла бы надежно отделять VPN-трафик от обычного зашифрованного трафика или просто обращений к зарубежным сервисам. В итоге под тарификацию мог попасть практически любой зарубежный ресурс.

Как отмечают собеседники «Коммерсанта», в настоящее время неясно даже, как «считать» трафик российских сервисов, которые используют иностранные IP-адреса или зарубежную инфраструктуру. Аналогичные вопросы возникают с CDN, корпоративными VPN, прокси в мессенджерах и сервисами, чьи домены формально находятся за пределами России, хотя сами серверы размещены внутри страны.

По словам независимого эксперта телеком-рынка Алексея Учакина, полноценный запуск такой схемы потребует минимум несколько месяцев подготовки. Операторам придется менять биллинг-системы, дорабатывать тарифы, уведомлять абонентов и настраивать механизмы классификации трафика. Причем речь идет не только о действующих тарифах, но и об архивных.

В Mobile Research Group тоже считают задачу крайне сложной. Аналитик Эльдар Муртазин полагает, что у каждого оператора может появиться собственная схема подсчета, а количество «дыр» и спорных ситуаций окажется огромным. При этом слишком жесткие ограничения могут привести к оттоку абонентов.

Эксперты отмечают: мировой практики тарификации именно международного интернет-трафика внутри страны фактически не существует, и негативную реакцию пользователей прогнозируют практически все участники рынка. По оценкам специалистов Strategy Partners, инициатива могла бы приносить «большой четверке» операторов до 15–30 млрд рублей дополнительной выручки в год (1–2% совокупной выручки), однако для пользователей это может выглядеть как прямой «налог на VPN».