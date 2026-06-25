В этой статье мы раз­берем, как коман­да KiberS прош­ла путь от раз­ведки внеш­него перимет­ра до атак на SCADA-сег­мент в отбо­ре Standoff 17. Покажем, как одна ошиб­ка в DNS, сла­бые учет­ные дан­ные, уяз­вимые веб‑сер­висы и дос­тупы из бэкапов пос­тепен­но скла­дыва­ются в пол­ноцен­ную цепоч­ку ком­про­мета­ции.

От­бороч­ные кибер­битвы прош­ли онлайн с 28 фев­раля по 6 мар­та 2026 года. Коман­ды ата­кующих боролись за выход в финал. Учас­тни­ки сорев­новались целую неделю: инфраструк­тура полиго­на работа­ла круг­лосуточ­но. За это вре­мя им нуж­но было выпол­нить нес­коль­ко заданий, в том чис­ле:

ре­али­зовать два кри­тичес­ких события и под­готовить отче­ты для жюри;

ре­али­зовать шесть кри­тичес­ких событий и получить фла­ги через авто­мати­чес­кую про­вер­ку.

Фи­налис­тов отби­рали по двум кри­тери­ям: количес­тву очков и вре­мени, за которое коман­ды показа­ли резуль­тат. По ито­гам сорев­нований коман­да KiberS заняла третье мес­то — уве­рен­но зак­репилась в середи­не лидеров.

Я, Евге­ний Кабар­гин (kiberjen), капитан коман­ды KiberS. Мы спе­циали­зиру­емся на прак­тичес­кой offensive security и регуляр­но учас­тву­ем в сорев­новани­ях по кибер­битвам.

На отбо­ре Standoff 17 коман­да KiberS показа­ла высокий уро­вень под­готов­ки, сла­жен­ную работу и про­думан­ную так­тику атак. Мы ста­биль­но отыг­рали весь этап и уве­рен­но вош­ли в чис­ло силь­нейших команд.

Этот резуль­тат — преж­де все­го зас­луга коман­ды. Без вкла­да каж­дого мы бы не выш­ли на такой уро­вень. Нам помог­ли опыт прош­лых сорев­нований, гра­мот­ное рас­пре­деле­ние задач и чет­кая внут­ренняя коор­динация: бла­года­ря это­му мы уве­рен­но отра­баты­вали сце­нарии и набира­ли очки.

От­дель­но хочу поб­лагода­рить коман­ду KiberS за работу — и во вре­мя сорев­нований, и при под­готов­ке это­го отче­та. Бла­года­ря вашей вов­лечен­ности, ини­циати­ве и готов­ности брать на себя ответс­твен­ность мы смог­ли показать отличный резуль­тат. Вы все кру­тыш­ки!

Подготовка

Пе­ред активной фазой атак мы разоб­рали задачи и усло­вия сорев­нования. Осно­вой отбо­роч­ного эта­па были кри­тичес­кие события — сце­нарии ком­про­мета­ции инфраструк­туры с чет­кими усло­виями выпол­нения и кри­тери­ями оцен­ки. Важ­но было не прос­то зак­рыть каж­дый сце­нарий, но и пра­виль­но зафик­сировать резуль­тат, осо­бен­но в задани­ях, которые жюри про­веря­ло вруч­ную. Это тре­бова­ло акку­рат­ного офор­мле­ния, вос­про­изво­димых шагов и пол­ного отче­та.

На этом эта­пе мы занялись не толь­ко тех­ничес­кой сто­роной заданий, но и общей стра­теги­ей. Под­робно разоб­рали все кри­тичес­кие события, оце­нили их слож­ность, воз­можные зависи­мос­ти меж­ду задани­ями и чис­ло бал­лов. Это помог­ло рас­ста­вить при­ори­теты и выс­тро­ить порядок работы так, что­бы исполь­зовать вре­мя мак­сималь­но эффектив­но.

Даль­ше мы накида­ли гипоте­зы по воз­можным точ­кам вхо­да и век­торам атак. Опи­рались и на опи­сание инфраструк­туры, и на опыт прош­лых кибер­битв. Сра­зу заложи­ли типовые уяз­вимос­ти, воз­можные мис­конфи­ги и сце­нарии раз­вития ата­ки: от внеш­него перимет­ра во внут­реннюю сеть, а затем и в тех­нологи­чес­кий сег­мент. За счет это­го в активной фазе мы тра­тили мень­ше вре­мени на решения и били точ­нее.

От­дель­но мы разоб­рали роли в коман­де и налади­ли вза­имо­дей­ствие. Рас­пре­дели­ли зоны ответс­твен­ности: раз­ведка, экс­плу­ата­ция, пос­тэкс­плу­ата­ция и под­готов­ка отче­тов — и нас­тро­или обмен информа­цией. Это помог­ло убрать дуб­лирова­ние, сни­зить наг­рузку на учас­тни­ков и парал­лель­но про­раба­тывать нес­коль­ко век­торов ата­ки.

На отбо­роч­ном эта­пе нам дали сле­дующий ско­уп инфраструк­туры.

Внеш­ний периметр:

10.124.5.0/26

10.124.5.64/27

Внут­ренний периметр:

10.154.32.0/22

Мы сра­зу пред­положи­ли, что ата­кующий, ско­рее все­го, зай­дет через внеш­ний периметр, а потом нач­нет прод­вигать­ся вглубь сети, пос­тепен­но повышая при­виле­гии и рас­ширяя кон­троль над инфраструк­турой.

К началу активной фазы мы уже понима­ли архи­тек­туру, воз­можные сце­нарии ата­ки и при­ори­теты задач. Это помог­ло сра­зу перей­ти к раз­ведке и поис­ку точек вхо­да в инфраструк­туру, не тра­тя вре­мя на хаотич­ный перебор вари­антов, и сос­редото­чить­ся на самых пер­спек­тивных нап­равле­ниях.

Разведка

Сле­дом мы переш­ли к активной фазе — раз­ведке инфраструк­туры и поис­ку воз­можных точек вхо­да. Наша глав­ная задача на этом эта­пе — соб­рать мак­симум информа­ции о дос­тупных сер­висах, хос­тах и внут­ренней логике сети.

Од­ним из пер­вых шагов мы про­ана­лизи­рова­ли DNS-инфраструк­туру. И не слу­чай­но: DNS-сер­веры час­то рас­кры­вают важ­ные детали архи­тек­туры сети — име­на хос­тов, внут­ренние сер­висы и свя­зи меж­ду ними. Ошиб­ки в нас­трой­ке DNS неред­ко поз­воля­ют вытащить эти дан­ные без слож­ной экс­плу­ата­ции.

Сна­чала мы базово прос­каниро­вали внеш­ний ско­уп по DNS (порт 53), что­бы про­верить, есть ли там дос­тупные DNS-сер­висы:

nmap -A -p53 -v --min-rate = 5000 10. 124. 5. 0/ 26

Во вре­мя ска­ниро­вания мы наш­ли DNS-сер­вер на хос­те 10. 124. 5. 40 и про­вери­ли его на типич­ные небезо­пас­ные нас­трой­ки — в час­тнос­ти, мож­но ли выпол­нить zone transfer. Эта ошиб­ка в кон­фиге поз­воля­ет выкачать всю зону домена, вклю­чая спи­сок всех зарегис­три­рован­ных хос­тов.

Про­веря­ем это таким зап­росом:

dig axfr @10. 124. 5. 40 x. stf

По­пыт­ка сра­бота­ла: сер­вер без огра­ниче­ний раз­решил тран­сфер зоны. В ито­ге мы получи­ли спи­сок записей домена:

10. 124. 5. 40 bind. x. stf 10. 124. 5. 36 landing. x. stf 10. 124. 5. 11 mail. x. stf 10. 124. 5. 50 vpn. x. stf

Эти дан­ные замет­но упрости­ли даль­нейшую раз­ведку: вмес­то сле­пого ска­ниро­вания диапа­зона адре­сов мы сра­зу получи­ли спи­сок клю­чевых узлов инфраструк­туры и поняли, за что отве­чает каж­дый из них.

Так что уже на ран­нем эта­пе мы смог­ли выделить при­ори­тет­ные цели для даль­нейшей ата­ки:

веб‑сер­вер ( landing. x. stf ) — воз­можная точ­ка вхо­да через веб‑при­ложе­ние;

) — воз­можная точ­ка вхо­да через веб‑при­ложе­ние; поч­товый сер­вер ( mail. x. stf ) — сце­нарии для фишин­га и атак на учет­ные записи;

) — сце­нарии для фишин­га и атак на учет­ные записи; VPN-шлюз ( vpn. x. stf ) — потен­циаль­ный канал дос­тупа во внут­реннюю сеть;

) — потен­циаль­ный канал дос­тупа во внут­реннюю сеть; DNS-сер­вер ( bind. x. stf ) — источник допол­нитель­ной информа­ции и век­тор для даль­нейших атак.

Эти дан­ные задали нап­равле­ние всей даль­нейшей работы: мы сос­редото­чились на самых пер­спек­тивных узлах и выс­тро­или понят­ный сце­нарий ата­ки — от внеш­него перимет­ра до внут­ренне­го сег­мента.

Внешний периметр

Хост 10.124.5.36 (landing.x.stf)

По­лучив спи­сок хос­тов из DNS, мы переш­ли к деталь­ному раз­бору самых инте­рес­ных узлов. Одним из при­ори­тет­ных стал хост landing. x. stf ( 10. 124. 5. 36 ): по наз­ванию вид­но, что на нем, ско­рее все­го, кру­тит­ся веб‑при­ложе­ние — а это типич­ная точ­ка вхо­да в инфраструк­туру.

Ска­ниро­вание хос­та показа­ло, что у него откры­ты такие сер­висы:

SSH (22/TCP)

HTTP (80/TCP)

HTTP (3005/TCP)

HTTP (8080/TCP)

Сра­зу нес­коль­ко веб‑сер­висов на нес­тандар­тных пор­тах намека­ли на слож­ную и, воз­можно, пло­хо кон­тро­лиру­емую архи­тек­туру при­ложе­ния, так что этот узел выг­лядел осо­бен­но инте­рес­ным для даль­нейше­го ана­лиза.

Порт 80 — веб-приложения

Пе­рей­дя на http:// landing. x. stf/ , мы нат­кну­лись на кор­поратив­ный пор­тал ком­пании. На пер­вый взгляд — типовое при­ложе­ние: информа­цион­ные стра­ницы, опи­сание деятель­нос­ти и базовая навига­ция.

Но даже на этом эта­пе мы вытащи­ли полез­ную информа­цию. Про­ана­лизи­ровав кон­тент и струк­туру стра­ниц, мы соб­рали email-адре­са сот­рудни­ков — нап­ример, a_morris@x. stf и m_harris@x. stf . Поз­же их мож­но исполь­зовать для фишин­га или password spraying.

От­дель­но прив­лек вни­мание встро­енный чат‑бот тех­поддер­жки с фун­кци­ей вос­ста­нов­ления дос­тупа.

Ког­да мы пооб­щались с ботом, выяс­нилось, что механизм вос­ста­нов­ления устро­ен небезо­пас­но. Вмес­то нор­маль­ной про­вер­ки поль­зовате­ля — нап­ример, через токены или MFA — сис­тема, по сути, прос­то отда­вала учет­ные дан­ные в ответ на зап­рос.

Ис­поль­зуя эту логику, мы получи­ли учет­ные дан­ные сер­висной учет­ной записи:

Email: support@x. stf

Password: DblfYjZABjbzkUR

Учет­ные дан­ные

С эти­ми учет­ными дан­ными мы вош­ли в адми­нис­тра­тив­ную панель при­ложе­ния. Внут­ри наш­ли еще одну учет­ную запись:

Ло­гин: agent

Па­роль: [ BeKMWzD] JCMu3$J; 5GIP+VFwi7pg_

Та­кие учет­ные записи говори­ли о сла­бом кон­тро­ле дос­тупа и о том, что чувс­тви­тель­ные дан­ные мог­ли хра­нить­ся в откры­том виде — типич­ная проб­лема внут­ренних сер­висов, которые выс­тавили во внеш­ний периметр.

Порт 8080 — GeoServer

Еще одна инте­рес­ная наход­ка — веб‑интерфейс на пор­ту 8080: