Содержание статьи
- Подготовка
- Разведка
- Внешний периметр
- Хост 10.124.5.36 (landing.x.stf)
- Хост 10.124.5.11 (mail.x.stf)
- Внутренний периметр
- Захват системы управления инфраструктурой
- Распространение вируса-шифровальщика
- Несанкционированное изменение инвентаризационных записей
- Кража интеллектуальной собственности
- Утечка данных с компьютера руководителя компании
- Получение учетных данных оператора
- SCADA
- Каскадный простой в производстве металла
- Сбой в работе доменной печи
- Взрыв из-за критической концентрации взрывчатых веществ в воздухе
- Бонус: захват домена
- Суть уязвимостей
- Эксплуатация уязвимости
- Используем полученный TGT
- Результат
- Итоги
Отборочные кибербитвы прошли онлайн с 28 февраля по 6 марта 2026 года. Команды атакующих боролись за выход в финал. Участники соревновались целую неделю: инфраструктура полигона работала круглосуточно. За это время им нужно было выполнить несколько заданий, в том числе:
- реализовать два критических события и подготовить отчеты для жюри;
- реализовать шесть критических событий и получить флаги через автоматическую проверку.
Финалистов отбирали по двум критериям: количеству очков и времени, за которое команды показали результат. По итогам соревнований команда KiberS заняла третье место — уверенно закрепилась в середине лидеров.
Я, Евгений Кабаргин (kiberjen), капитан команды KiberS. Мы специализируемся на практической offensive security и регулярно участвуем в соревнованиях по кибербитвам.
На отборе Standoff 17 команда KiberS показала высокий уровень подготовки, слаженную работу и продуманную тактику атак. Мы стабильно отыграли весь этап и уверенно вошли в число сильнейших команд.
Этот результат — прежде всего заслуга команды. Без вклада каждого мы бы не вышли на такой уровень. Нам помогли опыт прошлых соревнований, грамотное распределение задач и четкая внутренняя координация: благодаря этому мы уверенно отрабатывали сценарии и набирали очки.
Отдельно хочу поблагодарить команду KiberS за работу — и во время соревнований, и при подготовке этого отчета. Благодаря вашей вовлеченности, инициативе и готовности брать на себя ответственность мы смогли показать отличный результат. Вы все крутышки!
Подготовка
Перед активной фазой атак мы разобрали задачи и условия соревнования. Основой отборочного этапа были критические события — сценарии компрометации инфраструктуры с четкими условиями выполнения и критериями оценки. Важно было не просто закрыть каждый сценарий, но и правильно зафиксировать результат, особенно в заданиях, которые жюри проверяло вручную. Это требовало аккуратного оформления, воспроизводимых шагов и полного отчета.
На этом этапе мы занялись не только технической стороной заданий, но и общей стратегией. Подробно разобрали все критические события, оценили их сложность, возможные зависимости между заданиями и число баллов. Это помогло расставить приоритеты и выстроить порядок работы так, чтобы использовать время максимально эффективно.
Дальше мы накидали гипотезы по возможным точкам входа и векторам атак. Опирались и на описание инфраструктуры, и на опыт прошлых кибербитв. Сразу заложили типовые уязвимости, возможные мисконфиги и сценарии развития атаки: от внешнего периметра во внутреннюю сеть, а затем и в технологический сегмент. За счет этого в активной фазе мы тратили меньше времени на решения и били точнее.
Отдельно мы разобрали роли в команде и наладили взаимодействие. Распределили зоны ответственности: разведка, эксплуатация, постэксплуатация и подготовка отчетов — и настроили обмен информацией. Это помогло убрать дублирование, снизить нагрузку на участников и параллельно прорабатывать несколько векторов атаки.
На отборочном этапе нам дали следующий скоуп инфраструктуры.
Внешний периметр:
- 10.124.5.0/26
- 10.124.5.64/27
Внутренний периметр:
- 10.154.32.0/22
Мы сразу предположили, что атакующий, скорее всего, зайдет через внешний периметр, а потом начнет продвигаться вглубь сети, постепенно повышая привилегии и расширяя контроль над инфраструктурой.
К началу активной фазы мы уже понимали архитектуру, возможные сценарии атаки и приоритеты задач. Это помогло сразу перейти к разведке и поиску точек входа в инфраструктуру, не тратя время на хаотичный перебор вариантов, и сосредоточиться на самых перспективных направлениях.
Разведка
Следом мы перешли к активной фазе — разведке инфраструктуры и поиску возможных точек входа. Наша главная задача на этом этапе — собрать максимум информации о доступных сервисах, хостах и внутренней логике сети.
Одним из первых шагов мы проанализировали DNS-инфраструктуру. И не случайно: DNS-серверы часто раскрывают важные детали архитектуры сети — имена хостов, внутренние сервисы и связи между ними. Ошибки в настройке DNS нередко позволяют вытащить эти данные без сложной эксплуатации.
Сначала мы базово просканировали внешний скоуп по DNS (порт 53), чтобы проверить, есть ли там доступные DNS-сервисы:
nmap -A -p53 -v --min-rate=5000 10.124.5.0/26
Во время сканирования мы нашли DNS-сервер на хосте
10. и проверили его на типичные небезопасные настройки — в частности, можно ли выполнить zone transfer. Эта ошибка в конфиге позволяет выкачать всю зону домена, включая список всех зарегистрированных хостов.
Проверяем это таким запросом:
dig axfr @10.124.5.40 x.stf
Попытка сработала: сервер без ограничений разрешил трансфер зоны. В итоге мы получили список записей домена:
10.124.5.40 bind.x.stf
10.124.5.36 landing.x.stf
10.124.5.11 mail.x.stf
10.124.5.50 vpn.x.stf
Эти данные заметно упростили дальнейшую разведку: вместо слепого сканирования диапазона адресов мы сразу получили список ключевых узлов инфраструктуры и поняли, за что отвечает каждый из них.
Так что уже на раннем этапе мы смогли выделить приоритетные цели для дальнейшей атаки:
- веб‑сервер (
landing.) — возможная точка входа через веб‑приложение;
x. stf
- почтовый сервер (
mail.) — сценарии для фишинга и атак на учетные записи;
x. stf
- VPN-шлюз (
vpn.) — потенциальный канал доступа во внутреннюю сеть;
x. stf
- DNS-сервер (
bind.) — источник дополнительной информации и вектор для дальнейших атак.
x. stf
Эти данные задали направление всей дальнейшей работы: мы сосредоточились на самых перспективных узлах и выстроили понятный сценарий атаки — от внешнего периметра до внутреннего сегмента.
Внешний периметр
Хост 10.124.5.36 (landing.x.stf)
Получив список хостов из DNS, мы перешли к детальному разбору самых интересных узлов. Одним из приоритетных стал хост
landing. (
10.): по названию видно, что на нем, скорее всего, крутится веб‑приложение — а это типичная точка входа в инфраструктуру.
Сканирование хоста показало, что у него открыты такие сервисы:
- SSH (22/TCP)
- HTTP (80/TCP)
- HTTP (3005/TCP)
- HTTP (8080/TCP)
Сразу несколько веб‑сервисов на нестандартных портах намекали на сложную и, возможно, плохо контролируемую архитектуру приложения, так что этот узел выглядел особенно интересным для дальнейшего анализа.
Порт 80 — веб-приложения
Перейдя на
http://, мы наткнулись на корпоративный портал компании. На первый взгляд — типовое приложение: информационные страницы, описание деятельности и базовая навигация.
Но даже на этом этапе мы вытащили полезную информацию. Проанализировав контент и структуру страниц, мы собрали email-адреса сотрудников — например,
a_morris@x. и
m_harris@x.. Позже их можно использовать для фишинга или password spraying.
Отдельно привлек внимание встроенный чат‑бот техподдержки с функцией восстановления доступа.
Когда мы пообщались с ботом, выяснилось, что механизм восстановления устроен небезопасно. Вместо нормальной проверки пользователя — например, через токены или MFA — система, по сути, просто отдавала учетные данные в ответ на запрос.
Используя эту логику, мы получили учетные данные сервисной учетной записи:
-
Email:
support@x.
stf
-
Password:
DblfYjZABjbzkUR
|Учетные данные
С этими учетными данными мы вошли в административную панель приложения. Внутри нашли еще одну учетную запись:
-
Логин:
agent
-
Пароль:
[
BeKMWzD] JCMu3$J; 5GIP+VFwi7pg_
Такие учетные записи говорили о слабом контроле доступа и о том, что чувствительные данные могли храниться в открытом виде — типичная проблема внутренних сервисов, которые выставили во внешний периметр.
Порт 8080 — GeoServer
Еще одна интересная находка — веб‑интерфейс на порту 8080:
http://landing.x.stf:8080/
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