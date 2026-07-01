По­пасть в пап­ку «Вхо­дящие» — меч­та каж­дого спа­мера и нас­тоящее зло­дей­ское искусс­тво. Но иног­да в кор­пораци­ях сами под­кидыва­ют воз­можность обой­ти все филь­тры и средс­тва защиты. Сегод­ня пос­мотрим на схе­мы, которые исполь­зуют спа­меры, что­бы про­бить­ся к поль­зовате­лю.

Боль­ше полови­ны спа­ма ты никог­да не уви­дишь: пись­ма не доходят даже до пап­ки «Спам». Осо­бен­но в таких сер­висах, как Gmail. Филь­тры ана­лизи­руют каж­дое пись­мо, жес­тко отбра­ковы­вая все подоз­ритель­ное.

Спа­меры тща­тель­но готовят­ся, тра­тят огромные ресур­сы, что­бы попасть хотя бы в нежела­тель­ную поч­ту. Опыт­ные спе­цы зна­ют, что поль­зовате­ли пери­оди­чес­ки заг­лядыва­ют туда. Нап­ример, у меня нес­коль­ко поч­товиков отка­зыва­ются понимать, что пись­ма от GitHub и дру­гих белых сер­висов — это желатель­ная поч­та. Сколь­ко бы я ни перено­сил их в инбокс, филь­тры упор­но помеча­ют их как спам.

Но быва­ют схе­мы, которые не тре­буют боль­ших зат­рат, реали­зуют­ся мгно­вен­но, и пись­ма летят пря­мо в Inbox. Сегод­ня раз­берем нес­коль­ко таких — не что­бы научить тебя слать спам, а что­бы про­ана­лизи­ровать тех­ники, которые в раз­ное вре­мя сра­баты­вали, и изу­чить общий прин­цип обхо­да филь­тров.

warning Статья озна­коми­тель­ная и пуб­лику­ется в обра­зова­тель­ных целях. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за какой‑либо вред, при­чинен­ный из‑за при­мене­ния изло­жен­ной информа­ции. Автор нас­тоятель­но при­зыва­ет соб­людать законы и не при­менять рас­смот­ренные методы и их модифи­кации с прес­тупным умыс­лом. Все рас­смот­ренные спо­собы перес­тали работать и пред­став­ляют исклю­читель­но поз­наватель­ную цен­ность.

Юридические нюансы и ответственность

От­ветс­твен­ность за спам зависит от цели рас­сылки. Если это обыч­ная рек­лама, гро­зит адми­нис­тра­тив­ная ответс­твен­ность за наруше­ние закона «О рек­ламе» по статье 14.3 КоАП РФ. Для физ­лиц пре­дус­мотрен штраф от 10 тысяч руб­лей. Но ско­рее все­го, сор­вешь «джек­пот» в виде мно­жес­твен­ных наруше­ний: не ука­зал обя­затель­ную информа­цию, рек­ламиро­вал зап­рещен­ку и тому подоб­ное. Сом­нева­юсь, что кто‑то в спам‑рас­сылке соб­люда­ет хоть какие‑то тре­бова­ния законов, тем более рас­кры­вает конеч­ного рек­ламода­теля.

С уго­лов­ной ответс­твен­ностью все веселее. Она воз­ника­ет, если рас­сылка исполь­зовалась как инс­тру­мент совер­шения прес­тупле­ний, нап­ример мошен­ничес­тва (статья 159 УК РФ) или неп­равомер­ного дос­тупа к компь­ютер­ной информа­ции (статья 272 УК РФ).

В Рос­сии было нес­коль­ко извес­тных судов над спа­мера­ми. Офи­циаль­но пер­вый при­говор вынес­ли в 2004 году в Челябин­ске. Сту­дент Дмит­рий Андро­сов получил один год условно и штраф по статье 273 УК РФ (соз­дание и исполь­зование вре­донос­ных прог­рамм) за мас­совую несан­кци­они­рован­ную рас­сылку. Прав­да, Дмит­рий рас­сылал не email, а SMS: нашел дыру, которая поз­волила за ночь разос­лать 11 261 нецен­зурное сооб­щение от име­ни ком­пании «МегаФон».

В 2010 году было дело Иго­ря Гусева: его подоз­ревали в незакон­ном пред­при­нима­тель­стве и орга­низа­ции спам‑рас­сылок для нелегаль­ной про­дажи фар­мы. На тот момент Игорь счи­тал­ся круп­ней­шим спа­мером. Про­дажи оце­нили в 120 мил­лионов дол­ларов за 3,5 года.

Это гром­кие слу­чаи, которые лег­ко гуг­лятся и нап­рямую каса­ются спа­ма. Боль­шинс­тво дел про­ходят по стать­ям, свя­зан­ным с дру­гими прес­тупле­ниями. Поэто­му край­не не рекомен­дую занимать­ся незакон­ными рас­сылка­ми, осо­бен­но в прес­тупных целях.

Пом­ни, что спам зап­рещен во всем мире. Если пись­мо получит граж­данин дру­гой стра­ны, ты авто­мати­чес­ки нарушишь ее законы. Один слу­чай­но попав­ший в базу адрес элек­трон­ной поч­ты — и твой заг­ранич­ный отпуск может очень силь­но затянуть­ся. Бывали слу­чаи, ког­да хакеров с помощью под­купа вывози­ли даже из стран, экс­тра­диция из которых невоз­можна.

Google Forms

Лис­тая инбокс сво­его Gmail, обна­ружил инте­рес­ное пись­мо: «Ваш выиг­рыш готов для зачис­ления (Учас­тник № 036-31-77)». Спам пря­мо в инбоксе Gmail? Такое про­пус­кать нель­зя!

От­кры­ваю, вижу пись­мо от Google Forms с клас­сичес­ким рек­ламным тек­стом, который ведет на мошен­ничес­кий сайт. Сама схе­ма обма­на неин­терес­на: обыч­ное обе­щание соци­аль­ной вып­латы. Что­бы ее получить, нуж­но зап­латить налог, потом — комис­сию за кон­верта­цию, за тран­сфер и про­чие пла­тежи, при­думан­ные мошен­ником.