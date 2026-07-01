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Больше половины спама ты никогда не увидишь: письма не доходят даже до папки «Спам». Особенно в таких сервисах, как Gmail. Фильтры анализируют каждое письмо, жестко отбраковывая все подозрительное.
Спамеры тщательно готовятся, тратят огромные ресурсы, чтобы попасть хотя бы в нежелательную почту. Опытные спецы знают, что пользователи периодически заглядывают туда. Например, у меня несколько почтовиков отказываются понимать, что письма от GitHub и других белых сервисов — это желательная почта. Сколько бы я ни переносил их в инбокс, фильтры упорно помечают их как спам.
Но бывают схемы, которые не требуют больших затрат, реализуются мгновенно, и письма летят прямо в Inbox. Сегодня разберем несколько таких — не чтобы научить тебя слать спам, а чтобы проанализировать техники, которые в разное время срабатывали, и изучить общий принцип обхода фильтров.
warning
Статья ознакомительная и публикуется в образовательных целях. Автор и редакция не несут ответственности за какой‑либо вред, причиненный из‑за применения изложенной информации. Автор настоятельно призывает соблюдать законы и не применять рассмотренные методы и их модификации с преступным умыслом. Все рассмотренные способы перестали работать и представляют исключительно познавательную ценность.
Юридические нюансы и ответственность
Ответственность за спам зависит от цели рассылки. Если это обычная реклама, грозит административная ответственность за нарушение закона «О рекламе» по статье 14.3 КоАП РФ. Для физлиц предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей. Но скорее всего, сорвешь «джекпот» в виде множественных нарушений: не указал обязательную информацию, рекламировал запрещенку и тому подобное. Сомневаюсь, что кто‑то в спам‑рассылке соблюдает хоть какие‑то требования законов, тем более раскрывает конечного рекламодателя.
С уголовной ответственностью все веселее. Она возникает, если рассылка использовалась как инструмент совершения преступлений, например мошенничества (статья 159 УК РФ) или неправомерного доступа к компьютерной информации (статья 272 УК РФ).
В России было несколько известных судов над спамерами. Официально первый приговор вынесли в 2004 году в Челябинске. Студент Дмитрий Андросов получил один год условно и штраф по статье 273 УК РФ (создание и использование вредоносных программ) за массовую несанкционированную рассылку. Правда, Дмитрий рассылал не email, а SMS: нашел дыру, которая позволила за ночь разослать 11 261 нецензурное сообщение от имени компании «МегаФон».
В 2010 году было дело Игоря Гусева: его подозревали в незаконном предпринимательстве и организации спам‑рассылок для нелегальной продажи фармы. На тот момент Игорь считался крупнейшим спамером. Продажи оценили в 120 миллионов долларов за 3,5 года.
Это громкие случаи, которые легко гуглятся и напрямую касаются спама. Большинство дел проходят по статьям, связанным с другими преступлениями. Поэтому крайне не рекомендую заниматься незаконными рассылками, особенно в преступных целях.
Помни, что спам запрещен во всем мире. Если письмо получит гражданин другой страны, ты автоматически нарушишь ее законы. Один случайно попавший в базу адрес электронной почты — и твой заграничный отпуск может очень сильно затянуться. Бывали случаи, когда хакеров с помощью подкупа вывозили даже из стран, экстрадиция из которых невозможна.
Google Forms
Листая инбокс своего Gmail, обнаружил интересное письмо: «Ваш выигрыш готов для зачисления (Участник № 036-31-77)». Спам прямо в инбоксе Gmail? Такое пропускать нельзя!
Открываю, вижу письмо от Google Forms с классическим рекламным текстом, который ведет на мошеннический сайт. Сама схема обмана неинтересна: обычное обещание социальной выплаты. Чтобы ее получить, нужно заплатить налог, потом — комиссию за конвертацию, за трансфер и прочие платежи, придуманные мошенником.
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