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Наша цель — получить права суперпользователя на машине Kobold с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий, операционная система — Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.22.42 kobold.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации он выбирает следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел четыре открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.6p1;
- 80 и 443 — веб‑сервер Nginx 1.24.0;
- 3552 — веб‑сервер на Go.
Порт 80 сразу редиректит на HTTPS, где в SSL-сертификате указан wildcard
*.. На
https:// — статический лендинг без форм и интересного бэкенда. На порте 3552 нас встречает Arcane — панель управления Docker. Внизу страницы указана версия 1.13.0 и ссылка на GitHub.
Точка входа
Первым делом загуглим учетные данные Arcane по умолчанию.
Учетные данные, к сожалению, не подошли: их уже сменили, поэтому приступим к сканированию скрытых путей на основном сайте.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-u— URL;
-d— глубина сканирования;
-t— количество потоков;
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists).
Подробнее о веб‑фаззинге читай в статье «Веб‑фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах».
feroxbuster -u https://kobold.htb/ -d 1 -t 128 -w files_interesting.txt
Полезных путей на основном сайте нет, поэтому перейдем к перебору поддоменов. Для этого используем ffuf и будем подставлять кандидаты на место
FUZZ в заголовке
Host.
ffuf -u 'https://kobold.htb/' -H 'Host: FUZZ.kobold.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128
В выводе есть все варианты из списка, поэтому добавим фильтр по размеру ответа (параметр
-fs).
ffuf -u 'https://kobold.htb/' -H 'Host: FUZZ.kobold.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128 -fs 154
Находим два поддомена:
bin. и
mcp.. Обновляем
/.
10.129.22.42 kobold.htb mcp.kobold.htb bin.kobold.htb
На
bin. крутится PrivateBin версии 2.0.2 — self-hosted Pastebin с клиентским шифрованием. Снаружи доступно только создание заметок.
А вот на
mcp. — MCPJam Inspector, инструмент для разработчиков, который помогает отлаживать MCP-серверы.
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