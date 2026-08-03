Ес­ли у веб‑панели управле­ния кон­тей­нерами есть пра­во соз­давать при­виле­гиро­ван­ные кон­тей­неры, зах­ват хос­та час­то сво­дит­ся к одно­му опас­ному дей­ствию. Я покажу такую эска­лацию, а по пути получим дос­туп через уда­лен­ное выпол­нение команд в MCPJam Inspector, най­дем скры­тые под­домены, исполь­зуем вклю­чение локаль­ного фай­ла в PrivateBin через общий том.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Kobold с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий, опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.22.42 kobold.htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел четыре откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.6p1;
  • 80 и 443 — веб‑сер­вер Nginx 1.24.0;
  • 3552 — веб‑сер­вер на Go.

Порт 80 сра­зу редирек­тит на HTTPS, где в SSL-сер­тифика­те ука­зан wildcard *.kobold.htb. На https://kobold.htb — ста­тичес­кий лен­динг без форм и инте­рес­ного бэкен­да. На пор­те 3552 нас встре­чает Arcane — панель управле­ния Docker. Вни­зу стра­ницы ука­зана вер­сия 1.13.0 и ссыл­ка на GitHub.

Содержимое сайта kobold.htb
Со­дер­жимое сай­та kobold.htb
Содержимое сайта kobold.htb:3552
Со­дер­жимое сай­та kobold.htb:3552
 

Точка входа

Пер­вым делом загуг­лим учет­ные дан­ные Arcane по умол­чанию.

Учетные данные Arcane по умолчанию
Учет­ные дан­ные Arcane по умол­чанию

Учет­ные дан­ные, к сожале­нию, не подош­ли: их уже сме­нили, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию скры­тых путей на основном сай­те.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists).

Под­робнее о веб‑фаз­зинге читай в статье «Веб‑фаз­зинг с самого начала. Учим­ся переби­рать катало­ги и искать скры­тые фай­лы на сай­тах».

feroxbuster -u https://kobold.htb/ -d 1 -t 128 -w files_interesting.txt
Результат сканирования файлов с помощью feroxbuster
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания фай­лов с помощью feroxbuster

По­лез­ных путей на основном сай­те нет, поэто­му перей­дем к перебо­ру под­доменов. Для это­го исполь­зуем ffuf и будем под­став­лять кан­дидаты на мес­то FUZZ в заголов­ке Host.

ffuf -u 'https://kobold.htb/' -H 'Host: FUZZ.kobold.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

В выводе есть все вари­анты из спис­ка, поэто­му добавим филь­тр по раз­меру отве­та (параметр -fs).

ffuf -u 'https://kobold.htb/' -H 'Host: FUZZ.kobold.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128 -fs 154
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

На­ходим два под­домена: bin.kobold.htb и mcp.kobold.htb. Обновля­ем /etc/hosts.

10.129.22.42 kobold.htb mcp.kobold.htb bin.kobold.htb

На bin.kobold.htb кру­тит­ся PrivateBin вер­сии 2.0.2 — self-hosted Pastebin с кли­ент­ским шиф­ровани­ем. Сна­ружи дос­тупно толь­ко соз­дание заметок.

Главная страница bin.kobold.htb
Глав­ная стра­ница bin.kobold.htb

А вот на mcp.kobold.htb — MCPJam Inspector, инс­тру­мент для раз­работ­чиков, который помога­ет отла­живать MCP-сер­веры.

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