Содержание статьи
На пути к разбору этой техники организуем чтение локальных файлов с помощью SSRF в SOAP-сервисе, вытащим учетные данные из конфигурации, получим выполнение команд через тестовый HTTP-прокси и обойдем фильтр в локальном веб‑приложении с помощью конвейера и восьмеричного представления запрещенных символов.
Наша цель — получить права суперпользователя на машине DevArea с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний, операционная система — Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.28.151 devarea.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел шесть открытых портов:
- 21 — FTP-сервер vsftpd 3.0.5;
- 22 — сервер OpenSSH 9.6p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.58;
- 8080 — веб‑сервер Jetty 9.4.27;
- 8500 и 8888 — веб‑сервер на Go.
Сервисов много, и взглянуть нужно на каждый.
Точка входа
Начнем с FTP-сервера. По результатам сканирования Nmap анонимный вход разрешен. Подключимся и проверим содержимое хранилища. Там есть каталог
pub с JAR-файлом.
ftp anonymous@devarea.htb
Скачиваем файл и переключаемся на веб‑сервер. На порте 80 нас встречает главный сайт с возможностью регистрации и авторизации.
На порте 8080 работает Jetty и возвращает код 404. Обрати внимание на версию: Jetty 9.4.27 довольно старая и может содержать уязвимости.
На порте 8888 открыта панель управления Hoverfly — HTTP-прокси для тестирования и симуляции API-запросов. Но для доступа нужны учетные данные.
Декомпилируем скачанный с FTP JAR-файл с помощью JD-GUI. В классе
ServerStarter находим HTTP-эндпоинт
/ веб‑приложения на порте 8080. На странице доступно WSDL-описание сервиса для работы с сотрудниками.
Теперь стоит проверить, есть ли готовые эксплоиты для обнаруженных сервисов.
Справка: поиск готовых эксплоитов
При пентесте лучше всего искать эксплоиты в Google, поскольку этот поисковик заглядывает и в личные блоги, и в самые разные отчеты. Ускорят дело специализированные базы вроде Exploit-DB — там часто можно обнаружить подходящие варианты. Если ты работаешь в специализированной ОС вроде Kali Linux, то эта база у тебя уже есть и для поиска можно использовать утилиту searchsploit.
Для начала просто ищем в Google, и нам везет в обоих случаях.
Для Apache CXF находим информацию об уязвимости CVE-2022-46364 — SSRF через XOP Include в запросах SOAP MTOM. Для Hoverfly Google выдает CVE-2025-54123, но для эксплуатации этой RCE нужны учетные данные.
info
Подробнее о CVE читай в статье «CVE с самого начала. Учимся искать информацию об уязвимостях».
Точка опоры
SSRF через Apache CXF (CVE-2022-46364)
Уязвимость CVE-2022-46364 затрагивает Apache CXF версий до 3.5.2 и 3.4.9.
Справка: SSRF
SSRF — это атака на сервер, в результате которой злоумышленник получает возможность отправлять запросы от имени скомпрометированного хоста. SSRF может быть использована в DoS-кампаниях для маскировки реального источника атаки. В таких случаях уязвимый хост выступает в качестве прокси‑сервера.
Подробнее об уязвимостях типа SSRF читай в статье «SSRF с самого начала. Осваиваем мощную технику похищения данных».
При обработке запросов SOAP MTOM Apache CXF не проверяет URI-схему в атрибуте
href элемента
<. MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) — это SOAP-расширение для эффективной передачи бинарных данных.
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