RMM (remote monitoring and management) — класс инс­тру­мен­тов для уда­лен­ного монито­рин­га и управле­ния. Изна­чаль­но они не задума­ны как хакер­ский инс­тру­мент, но в руках зло­умыш­ленни­ка могут в него прев­ратить­ся. В этой статье раз­берем кон­крет­ные про­дук­ты и при­меры ори­енти­рован­ной на них мал­вари.

Пред­ставь софт, с которым мож­но тихо или с уве­дом­лени­ем заг­лянуть на любой компь­ютер в сети: уста­новить обновле­ние, почис­тить диск, запус­тить скрипт или прос­то про­верить, все ли с устрой­ством в поряд­ке. Короче, RMM — легитим­ная супер­спо­соб­ность адми­нов.

Зло­умыш­ленни­ки дав­но научи­лись исполь­зовать RMM во вред и пос­тоян­но про­качи­вают эти тех­ники. Я работаю в отде­ле экспер­тизы анти­вирус­ной лабора­тории Positive Technologies ESC и регуляр­но стал­кива­юсь с экс­плу­ата­цией уяз­вимос­тей RMM.

Глав­ное пре­иму­щес­тво RMM перед инс­тру­мен­тами, которые изна­чаль­но соз­давали для вре­донос­ных целей, — обход сис­тем обна­руже­ния вре­донос­ного ПО. Анти­виру­сы и EDR-решения доверя­ют таким прог­раммам, потому что они обыч­но нуж­ны в легитим­ных сце­нари­ях. Зло­умыш­ленни­ки исполь­зуют это доверие как лазей­ку и прев­раща­ют инс­тру­мент адми­нис­три­рова­ния в средс­тво для про­ник­новения в инфраструк­туру и зак­репле­ния в ней.

В 2025 году зло­умыш­ленни­ки час­то при­меня­ли такие инс­тру­мен­ты в цепоч­ках атак. Клас­сичес­кий сце­нарий с RMM — связ­ка вре­донос­ного лоаде­ра или даун­лоаде­ра с инс­тру­мен­том уда­лен­ного управле­ния.

Я соб­рал из раз­ных источни­ков дан­ные о при­мене­нии RMM, вклю­чая пуб­ликации рос­сий­ских и зарубеж­ных вен­доров.

По ста­тис­тике лидиру­ет ScreenConnect RMM, но Atera, Tactical RMM и зна­мени­тый AnyDesk тоже очень популяр­ны.

Даль­ше перей­дем к прак­тике: раз­берем кон­крет­ные инс­тру­мен­ты RMM и пос­мотрим, как зло­умыш­ленни­ки исполь­зуют тех­нику T1219 (Remote Access Tools) из MITRE ATT&CK.

ScreenConnect

Ком­пания‑раз­работ­чик и стра­на: Elsinore Technologies, США.

Elsinore Technologies, США. Self-hosted-раз­верты­вание: да. Это одно из клю­чевых отли­чий плат­формы. Есть модели лицен­зирова­ния On-Premise: Perpetual и Legacy.

да. Это одно из клю­чевых отли­чий плат­формы. Есть модели лицен­зирова­ния On-Premise: Perpetual и Legacy. Тип RMM: узкоспе­циали­зиро­ван­ный инс­тру­мент для уда­лен­ного управле­ния и под­дер­жки (remote desktop software).

узкоспе­циали­зиро­ван­ный инс­тру­мент для уда­лен­ного управле­ния и под­дер­жки (remote desktop software). Воз­можнос­ти: уда­лен­ное управле­ние и под­дер­жка, сов­мес­тная работа через чат, запись сеан­сов, переда­ча фай­лов, перезаг­рузка и перепод­клю­чение, под­дер­жка нес­коль­ких монито­ров, Wake-on-LAN, кас­томиза­ция (white label), интегра­ции через API и пла­гины.

уда­лен­ное управле­ние и под­дер­жка, сов­мес­тная работа через чат, запись сеан­сов, переда­ча фай­лов, перезаг­рузка и перепод­клю­чение, под­дер­жка нес­коль­ких монито­ров, Wake-on-LAN, кас­томиза­ция (white label), интегра­ции через API и пла­гины. Ли­цен­зия: проп­риетар­ная, ком­мерчес­кая. Дос­тупны разовая покуп­ка (perpetual license) с отдель­ной опла­той под­дер­жки и обновле­ний, а так­же под­писка.

Пос­мотрим на лидера нашей ста­тис­тики — ScreenConnect, рань­ше извес­тный как ConnectWise Control и ConnectWise ScreenConnect. В Elsinore Technologies раз­работа­ли это решение в 2008 году для уда­лен­ного дос­тупа к рабоче­му сто­лу и тех­поддер­жки. Его изна­чаль­но соз­давали как про­дукт для раз­верты­вания в сво­ей инфраструк­туре, и он до сих пор сла­вит­ся гиб­кими вари­анта­ми уста­нов­ки.