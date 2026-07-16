Представь софт, с которым можно тихо или с уведомлением заглянуть на любой компьютер в сети: установить обновление, почистить диск, запустить скрипт или просто проверить, все ли с устройством в порядке. Короче, RMM — легитимная суперспособность админов.
Злоумышленники давно научились использовать RMM во вред и постоянно прокачивают эти техники. Я работаю в отделе экспертизы антивирусной лаборатории Positive Technologies ESC и регулярно сталкиваюсь с эксплуатацией уязвимостей RMM.
Главное преимущество RMM перед инструментами, которые изначально создавали для вредоносных целей, — обход систем обнаружения вредоносного ПО. Антивирусы и EDR-решения доверяют таким программам, потому что они обычно нужны в легитимных сценариях. Злоумышленники используют это доверие как лазейку и превращают инструмент администрирования в средство для проникновения в инфраструктуру и закрепления в ней.
В 2025 году злоумышленники часто применяли такие инструменты в цепочках атак. Классический сценарий с RMM — связка вредоносного лоадера или даунлоадера с инструментом удаленного управления.
Я собрал из разных источников данные о применении RMM, включая публикации российских и зарубежных вендоров.
По статистике лидирует ScreenConnect RMM, но Atera, Tactical RMM и знаменитый AnyDesk тоже очень популярны.
Дальше перейдем к практике: разберем конкретные инструменты RMM и посмотрим, как злоумышленники используют технику T1219 (Remote Access Tools) из MITRE ATT&CK.
ScreenConnect
- Компания‑разработчик и страна: Elsinore Technologies, США.
- Self-hosted-развертывание: да. Это одно из ключевых отличий платформы. Есть модели лицензирования On-Premise: Perpetual и Legacy.
- Тип RMM: узкоспециализированный инструмент для удаленного управления и поддержки (remote desktop software).
- Возможности: удаленное управление и поддержка, совместная работа через чат, запись сеансов, передача файлов, перезагрузка и переподключение, поддержка нескольких мониторов, Wake-on-LAN, кастомизация (white label), интеграции через API и плагины.
- Лицензия: проприетарная, коммерческая. Доступны разовая покупка (perpetual license) с отдельной оплатой поддержки и обновлений, а также подписка.
Посмотрим на лидера нашей статистики — ScreenConnect, раньше известный как ConnectWise Control и ConnectWise ScreenConnect. В Elsinore Technologies разработали это решение в 2008 году для удаленного доступа к рабочему столу и техподдержки. Его изначально создавали как продукт для развертывания в своей инфраструктуре, и он до сих пор славится гибкими вариантами установки.
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