16 июля 2026 года из магазина Google Play пропали приложения холдинга VK и мессенджер Max. Скачать их больше нельзя, однако в VK подчеркивают, что удаление из Google Play не повлияло на работу сервисов: уже установленные приложения продолжают работать без ограничений, получать push-уведомления и обновляться.

«Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Пользователи Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Max и приложениях VK», — гласит заявление компании.

Для установки новой версии пользователям предлагают нажать кнопку «Обновить» в сервисном уведомлении или воспользоваться альтернативным магазином приложений (RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и так далее).

Из официального магазина приложений Google были удалены мессенджер Max, «Вконтакте», «Одноклассники» и «Дзен», а также отдельные приложения сервисов холдинга: «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Знакомства», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Видео Live» и «VK Клипы». Кроме того, магазин перестал отображать для пользователей «Почту Mail», «Облако Mail», «VK Почту», VK WorkSpace, VK Play, «Юлу» и «Марусю».

Причины удаления приложений пока не названы. Представители Google не комментировали ситуацию, а представители VK лишь подтвердили исчезновение приложений из магазина и рассказали об альтернативных способах их установки и обновления.

Удаление приложений произошло через несколько дней после того, как ЕС ввел прямые санкции против VK и компании «Коммуникационная платформа», которая стоит за разработкой Max. Эти ограничения вступили в силу 13 июля 2026 года.

В Совете ЕС заявляли, что требования к мессенджеру Max якобы сформировала ФСБ, и он способен собирать сведения об установленных приложениях, адресной книге и местоположении пользователей, отслеживать использование VPN и самостоятельно устанавливать обновления. Также европейские власти отмечали интеграцию Max с «Госуслугами» и обязательную предустановку мессенджера на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Кроме того, в Совете ЕС обвинили VK в передаче данных пользователей властям и участии в ограничении доступа к VPN.

Тогда представители VK заявили, что санкции не скажутся на работе сервисов и приложений, и они останутся «доступны пользователям в привычном режиме».

Параллельно с удалением приложений пользователям VK начали рекомендовать переходить с домена vk.com на vk.ru. В компании заявили, что российский адрес открывается быстрее и работает стабильнее, при этом функции, приложения и дизайн соцсети не меняются.

Также в пресс-службе «Вконтакте» заявили, что в дальнейшем компания будет поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru.

Отметим, что проблемы с распространением сервисов VK начались еще до введения европейских ограничений. В конце июня Apple сослалась на необходимость соблюдать санкционные правила и удалила из App Store «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку», «Дзен» и другие приложения холдинга. Ранее в том же месяце из магазина приложений Apple пропал мессенджер Max.