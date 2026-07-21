DursGo
Это написанный на Go сканер безопасности веб‑приложений. Ищет XSS (включая DOM-based XSS), SQL-инъекции, command injection, SSRF и другие популярные уязвимости. Находит слепые уязвимости, при которых сервер не отвечает сразу. Довольно легковесный, занимает мало места на диске, и с ним удобно работать. Очень быстрый, эффективно использует ресурсы. Активно развивается: например, разрабы недавно добавили возможность сканировать поддомены.
Установка:
git clone https://github.com/roomkangali/dursgo.git
cd dursgo
go build -o dursgo ./cmd/dursgo
Чтобы запускать его как нативное приложение, скопируй бинарь в
/:
sudo cp dursgo /usr/local/bin/
Для тестов у DursGo есть собственное уязвимое веб‑приложение. Точнее, целый набор приложений. Установка и запуск лабы:
git clone https://github.com/roomkangali/LabVulnerDursGo.git
cd LabVulnerDursGo/index-vuln
docker compose up --build -d
Открой в браузере
http:// — там увидишь задания для тестов. Натрави прогу, например, на blind SSRF:
dursgo -u http://localhost:8088/blind/ -s blindssrf --oast
В локалке тулза работает с запредельной скоростью. Но и в реальных условиях не тормозит. Да, появляются тайм‑ауты при запросах к серверу и ответах от него, лаги сети и прочие мелочи. Но в целом скорость космическая.
Одна из фишек проги — поддержка ИИ для анализа уязвимостей. Не поиск, а именно анализ и описание найденного. Нельзя сказать, что это какая‑то невероятная фича для опытного пентестера. Опытный и так знает, что это за уязвимость и как с ней работать. Но для новичка или рядового программиста инструмент крайне полезный: нейросеть даст подробное объяснение, которое DursGo оформит в удобный отчет.
Промпт к нейросети строится по шаблону. Найти его можно по пути
/, строка 79:
prompt := fmt.Sprintf(`You are a professional penetration tester providing a summary for a developer.Analyze the following security vulnerability and respond with a concise, actionable summary formatted in Markdown.Use the following structure:**Root Cause:** [Your analysis of the root cause]**Recommendation:** [Your specific, actionable recommendation]**Code Example (if relevant):**`+"```"+`[language][Your code example for the fix]`+"```"+`Instructions for the Code Example:- Infer the programming language from the context (e.g., URL extension).- Replace '[language]' with the correct Markdown language specifier (e.g., php, python, javascript).Vulnerability Details:- Type: %s- URL: %s- Parameter: %s- Payload: %s- Details: %s- Severity: %s`, vuln.VulnerabilityType, vuln.URL, vuln.Parameter, vuln.Payload, vuln.Details, vuln.Severity, )
Утилита поддерживает только две нейросети: Grok и Gemini. Чтобы посмотреть пример отчета, необязательно покупать ключ API. Возьми промпт, подставь свои значения и отправь нейросетке напрямую. Результат будет таким же. Либо посмотри примеры отчетов в папке
reports. Для просмотра открой URL
http://. Там будет такая строка:
# DursGo Vulnerability Report Viewer
Выбери любой файл с примером отчета.
Тулза хорошо подходит для первичных проверок. Иногда находит то, что пропускают более тяжелые сканеры.
GraphQL Cop
Легкая утилита на Python для пентеста API GraphQL. По сути, это сканер, который проверяет API на распространенные уязвимости. На выходе получишь готовую команду curl для атаки. Если не укажешь путь к эндпоинту, утилита переберет словарь стандартных вариантов (например,
/,
/) и найдет точку для тестирования. Отдельный плюс для разработчиков — возможность встроить ее в CI/CD.
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