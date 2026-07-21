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DursGo

Это написан­ный на Go ска­нер безопас­ности веб‑при­ложе­ний. Ищет XSS (вклю­чая DOM-based XSS), SQL-инъ­екции, command injection, SSRF и дру­гие популяр­ные уяз­вимос­ти. Находит сле­пые уяз­вимос­ти, при которых сер­вер не отве­чает сра­зу. Доволь­но лег­ковес­ный, занима­ет мало мес­та на дис­ке, и с ним удоб­но работать. Очень быс­трый, эффектив­но исполь­зует ресур­сы. Активно раз­вива­ется: нап­ример, раз­рабы недав­но добави­ли воз­можность ска­ниро­вать под­домены.

Ус­танов­ка:

git clone https:/ / github. com/ roomkangali/ dursgo. git cd dursgo go build -o dursgo . / cmd/ dursgo

Что­бы запус­кать его как натив­ное при­ложе­ние, ско­пируй бинарь в / usr/ local/ bin :

sudo cp dursgo / usr/ local/ bin/

Для тес­тов у DursGo есть собс­твен­ное уяз­вимое веб‑при­ложе­ние. Точ­нее, целый набор при­ложе­ний. Уста­нов­ка и запуск лабы:

git clone https:/ / github. com/ roomkangali/ LabVulnerDursGo. git cd LabVulnerDursGo/ index- vuln docker compose up --build -d

От­крой в бра­узе­ре http:// localhost: 8088/ — там уви­дишь задания для тес­тов. Нат­рави про­гу, нап­ример, на blind SSRF:

dursgo -u http:/ / localhost: 8088/ blind/ -s blindssrf --oast

В локал­ке тул­за работа­ет с зап­редель­ной ско­ростью. Но и в реаль­ных усло­виях не тор­мозит. Да, появ­ляют­ся тайм‑ауты при зап­росах к сер­веру и отве­тах от него, лаги сети и про­чие мелочи. Но в целом ско­рость кос­мичес­кая.

Од­на из фишек про­ги — под­дер­жка ИИ для ана­лиза уяз­вимос­тей. Не поиск, а имен­но ана­лиз и опи­сание най­ден­ного. Нель­зя ска­зать, что это какая‑то неверо­ятная фича для опыт­ного пен­тесте­ра. Опыт­ный и так зна­ет, что это за уяз­вимость и как с ней работать. Но для нович­ка или рядово­го прог­раммис­та инс­тру­мент край­не полез­ный: ней­росеть даст под­робное объ­ясне­ние, которое DursGo офор­мит в удоб­ный отчет.

Промпт к ней­росети стро­ится по шаб­лону. Най­ти его мож­но по пути / internal/ ai/ client. go , стро­ка 79:

prompt : = fmt . Sprintf ( ` You are a professional penetration tester providing a summary for a developer. Analyze the following security vulnerability and respond with a concise, actionable summary formatted in Markdown. Use the following structure: **Root Cause: ** [ Your analysis of the root cause] **Recommendation: ** [ Your specific, actionable recommendation] **Code Example ( if relevant): ** ` + "```" + `[ language] [ Your code example for the fix] ` + "```" + ` Instructions for the Code Example: - Infer the programming language from the context ( e. g., URL extension) . - Replace '[ language] ' with the correct Markdown language specifier ( e. g., php, python, javascript) . Vulnerability Details: - Type: %s - URL: %s - Parameter: %s - Payload: %s - Details: %s - Severity: %s ` , vuln . VulnerabilityType , vuln . URL , vuln . Parameter , vuln . Payload , vuln . Details , vuln . Severity , )

Ути­лита под­держи­вает толь­ко две ней­росети: Grok и Gemini. Что­бы пос­мотреть при­мер отче­та, необя­затель­но покупать ключ API. Возь­ми промпт, под­ставь свои зна­чения и отправь ней­росет­ке нап­рямую. Резуль­тат будет таким же. Либо пос­мотри при­меры отче­тов в пап­ке reports . Для прос­мотра открой URL http:// localhost: 8080/ report/ . Там будет такая стро­ка:

# DursGo Vulnerability Report Viewer

Вы­бери любой файл с при­мером отче­та.

Тул­за хорошо под­ходит для пер­вичных про­верок. Иног­да находит то, что про­пус­кают более тяжелые ска­неры.

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