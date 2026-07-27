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Изначально речь шла примерно о 73 тысячах скомпрометированных устройств, однако вскоре их число возросло до 86 644. Среди пострадавших организаций оказались Samsung, Foxconn, Comcast, AT&T, Mercedes-Benz, Toyota, Chevron, Siemens, Lenovo, PwC, Accenture, Oracle, правительственные учреждения и операторы критической инфраструктуры.
Эта находка получила название FortiBleed, и вскоре исследователи выяснили, что за обнаруженной БД стоят злоумышленники с по‑прежнему действующей инфраструктурой, которые массово сканируют интернет, взламывают устройства, перехватывают проходящий через них трафик и превращают похищенные доступы в плацдармы для атак на внутренние сети жертв. В отдельных случаях такие атаки завершились шифрованием сотен систем.
Fortinet и FortiGate
Fortinet — один из крупнейших в мире производителей средств сетевой защиты. Главный продукт компании, FortiGate, представляет собой семейство физических и виртуальных межсетевых экранов нового поколения под управлением FortiOS. Такие устройства фильтруют и инспектируют трафик, обеспечивают удаленный доступ через VPN и часто стоят на границе корпоративной сети.
Захват контроля над FortiGate дает хакерам особенно выгодную позицию. Ведь через устройство проходит трафик сотрудников и внутренних сервисов, а административный доступ позволяет менять настройки, создавать новые учетные записи и продвигаться дальше по инфраструктуре.
Кладезь данных
На сервере, который случайно обнаружил Дьяченко, хранились списки устройств Fortinet, связанные с ними доменные имена, адреса административных панелей и VPN-шлюзов, а также потенциально рабочие учетные данные. Эксперт писал:
В файлах, подобных этому (см. скриншот ниже), перечислены тысячи устройств ведущих производителей. Только этот файл содержит 21 634 доменных имени — от Chevron до самой Fortinet. Для всех указаны потенциально рабочие пароли к устройствам FortiGate, полученные различными способами.
Специалисты компании Hudson Rock, получившие от Дьяченко дамп для анализа, назвали эту находку одной из крупнейших известных коллекций учетных данных, связанных с Fortinet. Исследователи насчитали 73 932 уникальных URL-адреса в 194 странах и 21 632 затронутых домена. Позже аналитики из компании SOCRadar, тоже изучившие утечку, увеличили эту оценку до 86 644 брандмауэров и VPN-шлюзов. Это примерно половина всей доступной через интернет инфраструктуры Fortinet.
География кампании оказалась глобальной. Больше всего от FortiBleed пострадали устройства в Индии, США, Мексике, Колумбии и Таиланде (также исследователи выделяли Тайвань, Турцию, Малайзию, Чили и ОАЭ). Среди наиболее пострадавших отраслей оказались телеком, государственный сектор и образование.
Как писали специалисты SOCRadar, сама структура БД позволяла понять причины компрометации. Так, 35% записей в дампе относились к типовым административным аккаунтам, еще 28,3% — к встроенным системным учетным записям Fortinet. Оставшиеся 36,7% были связаны с аккаунтами, созданными самими организациями. Исследователи предполагали, что многие владельцы устройств не меняли дефолтные логины и пароли или продолжали использовать учетные данные, ранее скомпрометированные в результате других утечек.
Известный ИБ‑специалист Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) независимо проверил часть данных из дампа и убедился, что некоторые логины и пароли подлинные и до сих пор работают: многие устройства использовали свежие версии FortiOS и оставались подключены к интернету. Кроме того, эксперт подчеркивал, что IP-адреса из базы FortiBleed не совпадают с данными, которые в 2025 году опубликовала группировка Belsen Group. То есть новая база имела другое происхождение.
Бомонт отмечал, что особое беспокойство вызывает сам формат информации в базе. Дело в том, что часть записей напоминала данные из экспортированных конфигураций устройств FortiGate: в них присутствовали сведения, обычно доступные в конфигурационных файлах. Осталось неясно, каким образом злоумышленники могли получить эти файлы — через старые уязвимости, неизвестный баг или иной вектор атаки.
От брутфорса до полной компрометации
Найденный сервер содержал не только таблицу с учетными данными и IP-адресами. В частности, Дьяченко обнаружил логи, скрипты, историю команд и другие служебные артефакты, которые позволили изучить работу операторов FortiBleed.
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