Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple: компания не выполнила требования о предустановке на свои устройства российского магазина приложений RuStore и национального мессенджера Max. Если регулятор установит нарушение закона о защите конкуренции, компании грозит штраф в размере до 4 млрд рублей.

Напомним, что в начале июля ФАС вынесла предупреждение Apple и потребовала, чтобы в компании устранили «дискриминационные условия» для российских поисковиков, а также обеспечили предустановку отечественного ПО на iPhone и iPad. На выполнение этого предписания корпорации дали срок до 15 июля.

Претензии регулятора были связаны с поисковой системой, установленной на устройствах Apple по умолчанию. Чтобы перейти на российский поисковик, владельцу гаджета нужно вручную изменить настройки. В ФАС сообщали, что это ставит отечественных разработчиков в неравные условия и ущемляет интересы пользователей. Кроме того, российское законодательство требует, чтобы технически сложные товары, которые продаются в стране, по умолчанию поддерживали работу с российской поисковой системой или поисковиком из другого государства — члена ЕАЭС.

Второй причиной для вынесения предупреждения стало неисполнение требований законодательства о предустановке российского ПО на устройства под управлением iOS. В частности, речь шла о национальном мессенджере Max и отечественном магазине приложений. В ФАС сослались на Закон о защите конкуренции и предыдущие разбирательства с Apple, решения по которым подтвердили суды.

В Apple выполнили первую часть требований: представители корпорации сообщили, что с 27 июля обновленная версия ПО позволяет предустанавливать российскую поисковую систему. Однако требования, касающиеся RuStore и Max, остались без исполнения.

Как теперь отмечают в ФАС, ведомство действует с учетом уже сложившейся практики по делам против Apple. Если по итогам рассмотрения дела ФАС установит нарушение закона о защите конкуренции, Apple будет грозить штраф в соответствии с КоАП РФ.

В регуляторе отдельно подчеркнули, что претензии к политике Apple возникают не только в России, и антимонопольные органы нескольких стран (в том числе государств БРИКС) также рассматривают жалобы пользователей и разработчиков на дискриминационные действия корпорации.

Отметим, что июльское предупреждение было вынесено вскоре после удаления из App Store приложений холдинга VK. В конце июня 2026 года из магазина удалили «Вконтакте», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен», почту Mail.ru и другие сервисы. Тогда в компании объяснили, что обязаны соблюдать санкционные ограничения, но не уточняли, о каких именно санкциях идет речь.

Похожая ситуация произошла и 3 июня 2026 года, когда из App Store был удален мессенджер Max. Тогда представители Apple тоже сослались на правила соблюдения санкций.

В ответ на это представители VK подчеркивали, что холдинг не находится в санкционных списках (санкции против VK и разработчика Max ввели позже). В Минцифры назвали удаление приложений политически мотивированным и попросили ФАС проверить действия компании Apple.