undefined8 main ( void )

{

int iVar1 ;

ostream * poVar2 ;

long in_FS_OFFSET ;

int local_7c ;

undefined1 * local_78 ;

long local_70 ;

undefined1 local_68 [ 16 ] ;

string local_58 [ 40 ] ;

long local_30 ;

local_30 = * ( long * ) ( in_FS_OFFSET + 0x28 ) ;

local_78 = local_68 ;

local_68 [ 0 ] = 0 ;

local_70 = 0 ;

/ * try { // try from 0010123e to 00101327 has its CatchHandler @ 0010132f */

poVar2 = std : : operator < < ( ( ostream * ) std : : cout , " Enter a string of characters ( no spaces): " ) ;

FUN_00101430 ( poVar2 ) ;

std : : operator > > ( ( istream * ) std : : cin , ( string * ) & local_78 ) ;

if ( 5 < local_70 - 5U ) {

std : : operator < < ( ( ostream * ) std : : cout , " Bro, what are you trying to do? " ) ;

FUN_00101430 ( ) ;

/ * WARNING: Subroutine does not return */

exit ( 0 ) ;

}

// Остальной код нас пока не интересует.. .