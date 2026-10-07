Все бейсболки рассчитаны на долгую носку: плотная ткань хорошо держит форму, удобный регулятор на кнопке помогает подобрать комфортную посадку, а аккуратная объемная вышивка не превращает бейсболку в рекламный баннер.
Четыре дизайна слегка отличаются по настроению, но объединены общим правилом: никакого лишнего визуального шума. Поэтому бейсболки отлично сочетаются с любой повседневной одеждой и работают за пределами ИТ-экосистемы. Они одинаково уместно смотрятся как на созвоне с тимлидом, так и на прогулке в парке.
Бейсболки «Хакера» — это:
• плотная ткань, которая хорошо держит форму;
• удобная регулируемая посадка;
• объемная вышивка;
• четыре варианта дизайна на выбор.
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