Осенью погода меняется почти каждый день, но бейсболкам «Хакера» отдельный сезон не нужен. Они одинаково хорошо защитят тебя от ветра, дождя и солнца, а за счет лаконичной вышивки не похожи на скучный корпоративный мерч. Судя по тому, как быстро пустел наш склад, идея с бейсболками удалась, и мы уже заказали дополнительную партию. Сейчас в коллекции снова доступны все четыре варианта, так что самое время выбрать свой.

Все бейсболки рассчитаны на долгую носку: плотная ткань хорошо держит форму, удобный регулятор на кнопке помогает подобрать комфортную посадку, а аккуратная объемная вышивка не превращает бейсболку в рекламный баннер.

Четыре дизайна слегка отличаются по настроению, но объединены общим правилом: никакого лишнего визуального шума. Поэтому бейсболки отлично сочетаются с любой повседневной одеждой и работают за пределами ИТ-экосистемы. Они одинаково уместно смотрятся как на созвоне с тимлидом, так и на прогулке в парке.

Бейсболки «Хакера» — это:

• плотная ткань, которая хорошо держит форму;

• удобная регулируемая посадка;

• объемная вышивка;

• четыре варианта дизайна на выбор.

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