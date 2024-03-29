Такие вещи обычно коварны: продолжаешь думать о них как о чем‑то отдаленном, а тут раз — и всё, мезозой закончился, кайнозой начался, нужно хорошенько отпраздновать и постараться не вымереть. А поскольку юбилеи обычно связаны со всякими воспоминаниями, мы решили гульнуть на широкую ногу и заставить повспоминать старые времена всех: и читателей, и авторов, и редакторов «Хакера».
Но куда же без неожиданностей? Дима Агарунов, наверняка известный тебе как основатель «Хакера» и издательства Gameland, напомнил мне о другой важной годовщине: 25-летии «Хакера». В отличие от Димы я не присутствовал при сдаче первого номера в печать и напрочь упустил из вида то, что 300-й номер приходится ровнехонько на 25-летие этого момента (невероятно, но факт: 25 лет ⨉ 12 выпусков = 300).
Празднования было решено совместить, а 25-летие вообще отмечать весь год: с ним у нас будут связаны самые разные штуки (уже, к примеру, можешь прихватить праздничный стикерпак для Telegram и подписку со скидкой). Вот так и вышло, что воспоминания мы собирали под флагом 25-летия, а включим их потом в юбилейный 300-й номер. Концентрация праздничности — зашкаливающая!
Вообще говоря, для меня абсолютно поразительно, что я (суммарно шеф‑редактором и главным) работаю в «Хакере» уже больше трети его истории. Я присоединился к команде удаленно во времена номера 193, вышел на работу в офис во время сдачи 196-го и полноценно участвовал в подготовке последнего бумажного номера — 197-го.
Времена тогда были непростые, и тот факт, что у очередного выпуска круглый номер, занимал нас в последнюю очередь. Для цифрового распространения нужно было перестраивать весь процесс публикации, корректировать тематический план, менять всякие организационные и технические моменты. Вот это по‑настоящему была смена геологической эпохи!
О возможности сделать что‑то особенное в честь пятнадцатилетия мы тогда тоже не помышляли, да и двадцатилетие прошло незаметно: в 2019 году я сменил на посту главного редактора Илью Русанена и, по моим воспоминаниям, клал все силы на то, чтобы изо дня в день на «Хакере» появлялись новые публикации. Даже первый выпуск этой колонки я написал лишь спустя полгода. О празднованиях круглых дат и мыслей не было.
А потом пошла череда неотвратимых исторических событий. Впрочем, некоторые из них удивительным образом становились для «Хакера» удачными. Начало эпидемии COVID-19, например, было периодом невероятного ажиотажа. Видимо, не найдя на полках магазинов медицинских масок, люди хватали следующий по необходимости товар — подписку на «Хакер». То же повторилось в начале 2022 года. Валюта дорожала, а доступ к платным материалам мы, наоборот, удешевили, чем вызвали невиданный спрос.
Санкции имели и другой эффект: летом 2022 года мы с Ильей в поте лица перетаскивали все цифровое имущество «Хакера» с зарубежных сервисов на российские. Намаялись знатно, но в итоге удалось не только упростить оплату и сэкономить немного денег, но и ускорить работу сайта. Заодно я разобрал все архивы и теперь при желании могу извлечь из них текст почти любой давности.
Ну а в 2023 году главным событием был выход бумажного спецвыпуска — первого печатного «Хакера» за пять лет. В позапрошлой колонке я уже намекнул на то, что мы можем повторить акцию в этом году, и не ошибся. Страница для предзаказов второго спецвыпуска скоро откроется.
Вот и получается, что выход сотни номеров хоть и занимает больше восьми лет, но пролетает как одно мгновение. Событие за событием, статья за статьей, колонка за колонкой... Моргнул — и уже нужно писать вступление к 400-му выпуску.