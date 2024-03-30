Содержание статьи
Также в честь 25-летия «Хакера»
Андрей Письменный
Главный редактор
Дав коллегам задание написать пару слов о том, как они попали в «Хакер» и как им удалось продержаться здесь до сих пор, я еще не понимал, какую рою для себя яму: придется ведь и самому в очередной раз что‑то мучительно вспоминать. Что ж, деваться тепрь некуда!
Вообще, читая отзывы читателей и авторов, я заметил, что все они начинаются почти одинаково: был беспечным юнцом, шел по улице мимо ларька с журналами, вдруг увидел необычную обложку с надписью «Хакер», купил, прочитал, ничего не понял, но жизнь в этот момент изменилась навсегда.
Моя история слегка отличается: не только тем, что свой первый «Хакер» я нашел в поликлинике, но и тем, что информационная безопасность не стала сразу же моим увлечением. Узнавать принципы взлома было интересно, но куда больше увлекали новые технологии, IT-бизнес и прочие вещи, о которых в «Хакере» толком не писали.
Долгое время моим выбором был журнал «Компьютерра», в редакцию которого я и срулил работать, не доучившись в техническом вузе на специальности «информатизация журналистики». Информатизировать журналистику нужно было незамедлительно, не дожидаясь диплома! Невозможно было слушать про алгол и базы данных на FoxPro, когда за стенами института кипит жизнь: выходит первая версия Firefox, открывается YouTube, «Википедия» прирастает тысячами статей в сутки.
Первое время я работал в «Компьюленте» — онлайновом новостном издании, которое в середине нулевых было на самом‑самом острие технологических новостей. Это было как раз то, что нужно: как будто до этого все время испытывал жажду, а тут встал под водопад.
Параллельно та же редакция занималась сайтом самой «Компьютерры», где публиковались не только статьи из журнала, но и свои. Я стал обозревать веб‑сервисы (это слово было новейшим в те времена) и компьютерные игры, а также брал интервью и учился делать популярные технические статьи по мотивам зарубежных научных работ.
В конце 2009 года бумажная «Компьютерра» закрылась, а сайт остался. Число публикуемых статей сильно выросло, и для меня как раз это и было первым опытом переноса культового компьютерного журнала в онлайн. Можно сказать, что в «Хакер» я пришел уже бывалым специалистом по цифровой трансформации!
А пришел я вот как. Уволившись из «Компьютерры», я решил стать фрилансером и цифровым кочевником: колесить по миру, брать интервью у интересных людей и писать в разные журналы. Одним из первых я предложил свои услуги Стёпе Ильину — тогдашнему главреду «Хакера».
Стёпа передал меня в заботливые руки Ильи Илембитова, и я стал писать статьи в рубрику «Сцена»: про русские клоны домашних компьютеров из восьмидесятых, про историю ARM, про лайфлоггинг, про необычные интерфейсы, про самых странных чудаков мира IT и прочие занимательные штуки.
От типичных тем «Компьютерры» я стал переходить к более традиционным для «Хакера». Листая Motherboard, Wired и Hacker News в поисках вдохновения, я наткнулся на то, что вызвало у меня неподдельный интерес: истории о хакерах, крупных взломах и цифровом андерграунде. Так появились статьи про закрытие Silk Road, про вымышленные заговоры, про Cicada 3301, про взлом самолета и другие увлекательные вещи.
А потом Илья Русанен позвал меня в редакцию на полный день, и... было очень‑очень много работы! Я обнаружил, что хакеры иногда пишут так, что переписывать их статьи принятым у нас простым и понятным языком — это настоящий челлендж. Я принял его с готовностью и с тех пор прикладывал свою руку чуть ли не к половине выходящих в «Хакере» статей.
И ни на секунду не пожалел о своем выборе. «Хакер» — уникальное издание с невероятной историей. Работая здесь, я познакомился с множеством прекрасных людей, занимался интересными проектами и прочитал (и поправил!) столько текстов об изнанке технологий, сколько физически смог.
Валентин Холмогоров
Ведущий редактор
Можно сказать, что в «Хакер» я попал случайно. В те времена я работал в компании «Доктор Веб», писал новости о вредоносных программах и составлял описания малвари для вирусной библиотеки. Мне и переадресовали запрос редактора «Хакера» Александра Лозовского: журналу требовался ежемесячный обзор вирусной активности с подробным описанием анатомии наиболее зловредных зловредов.
Я с удовольствием взялся сочинять такие заметки — собственно, подготовка публикаций для СМИ была частью моих профессиональных обязанностей. Так и началось наше сотрудничество, которое постепенно перешло в плоскость неформального общения. Спустя несколько лет Александр по секрету сообщил мне, что собирается покинуть «Хакер», и предложил занять его место. Я согласился не раздумывая.
Потом состоялось собеседование с основателем журнала Димой Агаруновым и главредом Андреем Письменным, и мы довольно быстро нашли общий язык: на их стороне была увлекательная работа и интересные задачи, на моей — редакторский опыт в журнале «Магия ПК» и «Компьютерной газете», а также многочисленные публикации об IT-технологиях в изданиях разной степени красноглазости.
С моей точки зрения, «Хакер» — это не просто «компьютерный журнал», это культовое место силы для всех, кто интересуется информационной безопасностью или трудится в этой сфере. Здесь очень сильный коллектив, как редакторский, так и авторский. Не устаю поражаться профессиональному опыту и объему знаний экспертов, которые пишут нам материалы, а также тому, насколько слаженно и ответственно работает редакция, чтобы превратить эти тексты в крутые и увлекательные статьи!
Ну а что мне нравится в «Хакере» больше всего — так это коллектив. Яркий и дружный, даже несмотря на то, что мы крайне редко видимся в офлайне за исключением каких‑то профильных мероприятий (которые с наступлением ковидной эпохи так и вовсе сошли на нет). Кто‑то живет в Москве, кто‑то — в Питере, кто‑то и вовсе курсирует между Шри‑Ланкой и Казахстаном... Но общение, пусть и виртуальное, остается для нас источником хорошего настроения.
Искренне верю, что 25-летие — далеко не последний юбилей, который я встречаю с любимым журналом. Пускай сотый и двухсотый номера «Хакера» я пропустил, все же надеюсь, что номер 400, 500 и далее по списку мы обязательно подготовим вместе!
Маша Нефёдова
Редактор новостей
В этом году «Хакеру» исполняется 25 лет, а лично я пишу для журнала уже 18 лет. Да, самой не верится, но моя первая статья в рубрике «Сцена» вышла в далеком 2006 году. Я даже отыскала на антресолях тот самый 85-й номер (у меня сохранился бумажный экземпляр), подержала его в руках и попыталась осознать этот огромный срок. Честно — не получилось.
У нас с «Хакером» все началось случайно: меня буквально «понабрали по объявлению». На дворе стояла середина нулевых. Тогда никакого Twitter (простите, X), Telegram и кучи соцсеточек еще не было и в помине, а компания СУП еще не купила ЖЖ, поэтому там зависала половина рунета.
Именно в ЖЖ мне на глаза попался пост Олега «Mindw0rk» Чебенеева, который искал авторов для некоего «крутого технологического журнала», даже не раскрывая при этом его названия.
Опыт работы с текстами у меня уже был, интерес к компам и ИТ — тоже, и я решила попробовать, откликнулась на объявление. Помнится, я очень волновалась (ведь это уважаемое техническое издание!), поэтому получила задание, уточнила детали и… через несколько дней просто сдала текст. Лишь после этого пришло осознание, что из‑за волнения я не узнала ничего ни о сроках публикации, ни об оплате. Совсем ничего. Стало смешно и немного обидно, пришлось мысленно поздравить себя с тем, что, похоже, я бесплатно написала статью непонятно для кого, непонятно куда, без каких‑либо гарантий.
Но через пару месяцев меня пригласили в офис «Хакера», тогда находившийся на улице Льва Толстого, за гонораром и экземпляром журнала, в котором действительно была опубликована моя статья.
На тот момент это была моя первая публикация в печатном издании, и сложно передать те эмоции, которые испытываешь, впервые увидев свой текст на бумаге. Впрочем, к этому в целом сложно привыкнуть. Например, очень странно оказаться в давке вагона метро рядом с человеком, который увлеченно читает твою статью в «Хакере», даже не подозревая, что автор стоит прямо у него за спиной. Бывало и такое.
После первой «пробы пера» Олег предложил продолжить сотрудничество, а я согласилась, ведь было чертовски интересно. Тогда это, конечно, был не фултайм, и большинство авторов «Хакера» тогда в целом были фрилансерами. Однако со временем я стала принимать участие в планировании рубрики «Сцена», предлагать собственные идеи, подменять коллег в других разделах, вплоть до обзоров железа. И продолжила писать в «Хакер» даже после ухода Олега, с которым мы потом еще успели поработать в игрожуре.
А спустя несколько лет (кажется, это было в 2008 году) меня попросили о помощи: тогда мы по какой‑то причине потеряли регулярного автора MegaNews — новостей, с которых всегда открывался журнал. Это показалось мне интересным, хотя и весьма сложным челленджем, и в результате новости, постепенно и незаметно, стали моей ежемесячной ответственностью, да так и остались ею на долгие годы. И остаются по сей день, пусть уже в совсем другом формате и ракурсе.
Вряд ли удастся уложить множество воспоминаний и теплую ностальгию за все прошедшие годы в рамки этого текста. К тому же тогда эта колонка рискует превратиться в монолог про «атакующие корабли, пылающие над Орионом» и «лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера».
Потому что я помню ночные разговоры с Крисом Касперски в Jabber, когда тот делился своими впечатлениями о переезде в США. Помню, как Nikitozz (Никита Кислицин) срочно вызывал в редакцию, которая еще располагалась рядом с офисом Яндекса, потому что требовалось немедленно внести правки в текст. Помню, как обсуждала рабочие вопросы с toxa (Антоном Карповым) в аське, и он еще не был CISO Яндекса. Помню, как в Москву приезжал Стивен Балмер. Помню, как брала интервью у основателя Wikipedia. Помню, как бумажный «Хакер» перестал существовать и казалось, что все закончилось.
Могла ли я представить, что случайно увиденный в 2006 году пост в ЖЖ определит то, чем я буду заниматься в 2024-м? Конечно, нет. Но, судя по историям наших читателей, они тоже не представляли, что купленный ими случайно или из любопытства «Хакер» определит их будущую профессию и жизненный вектор. А таких среди вас немало. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в соседнюю статью с отзывами и воспоминаниями читателей.
Могли ли все мы представить, что в 2024 году «Хакер» по‑прежнему будет выходить в новом формате, как полностью электронное издание, после того как «бумага» канет в Лету? Снова нет. Ведь вначале даже многим в редакции казалось, что это «не взлетит», что ничего не получится. Однако мы всё еще здесь.
Что дальше? Отвечать на такой вопрос сложно даже в лучшие времена, а уж во времена вроде нынешних — почти невозможно. Но у нас, как всегда, множество планов, идей и проектов. Некоторые из них может заспойлерить в соседней колонке Андрей Письменный, а может, придется подождать отдельных анонсов.
Одно известно наверняка: мы продолжим писать, создавая для вас статьи, интересные и актуальные, обучающие и исследовательские, хардкорные и для начинающих. Кажется, сейчас, когда поисковые системы тонут в мусоре, генерируемом ИИ, а нейронки пишут паршивые тексты обо всем и ни о чем (как показывает нам яркий пример CNET), контент, создаваемый живыми людьми, действительно разбирающимися в теме, может стать даже более ценен. Кто знает.
Позволю себе подытожить эту ностальгическую заметку не менее ностальгической цитатой из сериала Firefly, хорошо знакомого многим гикам:
— We’re still flying.
— That’s not much.
— It’s enough.
yambuto
Бильд-редактор
Каждый читатель «Хакера» знаком с моей работой — вот уже шесть лет я дизайню обложки выпусков «Хакера», а последний год создаю еще и заглавные иллюстрации для статей. Забавно, что свою первую обложку я сделала неожиданно для себя.
Тогда я была иллюстратором на фрилансе и подрабатывала в «Хакере» ответственным редактором на полставки. Я следила за выходом публикаций, проверяла, чтобы иллюстрации были на месте, выбивала готовые тексты из редакторов рубрик и напоминала всем обо всём. В том числе напоминала нашему легендарному дизайнеру Алику о том, что пора сдавать очередную обложку.
Он имел обыкновение пропадать неделями, но в тот Новый год он пропал как‑то совсем безнадежно, как сквозь землю провалился. Тут‑то редакция и вспомнила, что есть я, человек, который умеет пользоваться графическими редакторами.
Как сейчас помню, я долго в ночи ковыряла эту обложку с Санта‑Клаусом — «64 подарка для хакера». Я тогда толком не умела пользоваться вектором, свои иллюстрации рисовала в растре. Но для обложки мы выбрали векторную картинку, на которой надо было перекомпоновать объекты, изменить лицо Санты и добавить на ноутбук кучу хакерских стикеров. Пришлось экстренно разбираться!
Я тогда решила, что это был единичный случай, когда мне пришлось потушить горящий дедлайн. Но — кто бы мог подумать! — с тех пор все обложки рисовала я, а наш Алик так и не вернулся к этому почетному занятию.
За эти годы было много всего интересного: я делала не только обложки, но и иллюстрации для дайджестов новостей, рисунки для футболок, стикеры, листовки, стенды для выставки и даже в течение года заведовала сувенирным магазином xakep.shop! И конечно, я почти ежедневно генерирую иллюстрации для статей в DALL-E 3 и Midjourney. Да, работы стало больше, зато сайт и выпуски «Хакера» в PDF стали красивее!
Как и многие наши читатели, я листала «Хакер» с самых первых номеров. Будучи еще ребенком, я мало что понимала, кроме рассказов про ослика и рубрики «Западлостроение». Спустя 25 лет уровень моего понимания статей в «Хакере» почти не изменился 🙂 Зато я глубоко впитала его стиль и дух и стараюсь поддерживать и развивать его.
Работать в «Хакере» мне очень нравится, одна только проблема — мне запрещают использовать розовый цвет, потому что это «не круто». Читатель, если ты тоже заложник крутости, но в глубине души любишь розовый цвет, моргни дважды! Шутка (не шутка).
Юрий «yurembo» Язев
Постоянный автор
Мое мировоззрение было сформировано 200 номеров тому назад. Начиная с сотого номера «Хакера», я стал регулярно читать журнал, а пару номеров спустя оформил подписку. В 2007-м это было жизненно важно, свежий номер из газетного киоска могли утащить другие охотники за информацией. Она ценилась намного дороже, чем сейчас, по крайней мере достать нужные сведения было сложнее. А информацию от крутых кодеров и хакеров — тем более. Еще некоторое время я выписывал «IT-Спец». В нем была более серьезная инфа, ориентированная на бизнес.
В то время моим главным увлечением был геймдев, впрочем, как и сейчас. Тогда рынка игровых движков не было вообще, поэтому для каждой новой игры движок разрабатывался практически с нуля. А поскольку в моду тогда начинали входить онлайновые игры, разработчикам, кроме низкоуровневых интерфейсов ОС, полагалось знать базы данных, сетевые протоколы и прочее.
Я тогда вынашивал идею написать книгу «Программирование трехмерных игр на OpenGL». Но быстро был возвращен с небес на землю ворчливыми редакторами книжных издательств: мне посоветовали прежде написать несколько статей в технические издания, чтобы показать себя общественности, понять, что такое писательство.
Газетные киоски тогда были завалены компьютерно‑игровыми журналами. Естественно, ни один из них не подходил для статей про кодинг. Тогда‑то я и смекнул, что для моих изощренных целей подойдет «Хакер». Помимо прочего, «Хакер» мне нравился тем, что туда писал Крис Касперски. Я уже был знаком с его книгами и был приятно удивлен встретить в «Хакере» его глубокомысленные статьи. Иногда один журнальный номер содержал по семь статей Криса!
Первой моей попыткой, к слову неудачной, была статья на тему «Программирование на Delphi под Oracle» в том же 2007 году. Александр Лозовский, ветеран «Хакера», редактор рубрики «Кодинг», ответил мне отказом: «Нашим читателям такая тема будет неинтересна. Придумай что‑нибудь покруче и обращайся снова». Я без сожаления выкинул эту статью в сеть. Публике она понравилась, и ее быстро растиражировали на разных ресурсах.
В 2008 году впервые появилась Express-версия Visual Studio, и вместе с ней в Microsoft продвигали игровой движок DarkGDK компании TheGameCreators — как средство быстрой разработки видеоигр. Мне эта тема оказалась близка, и я подумал, что аудитории «Хакера» будет интересно увидеть внутренности игростроя. В июле 2008-го я написал для рубрики «Кодинг» статью «Темное искусство игродела». Редактор ответил, что тема интересная, статья хорошая, пойдет в печать. Я, обрадованный, накатал еще три статьи в продолжение темы игростроя.
А потом вышел октябрьский номер с моей статьей!
|Десятый номер за 2008 год и титульная страница моей первой статьи
Позже вышли остальные статьи моего первого журнального цикла.
|Титульные страницы второй и третьей статей
Так началось мое сотрудничество с «Хакером»: я делал разные исследования и писал статьи по ним. Статьи помогали еще глубже познавать интересные мне технологии.
За время сотрудничества с «Хакером» я в основном писал статьи для рубрики «Кодинг», а в последние годы переключился на «Взлом». Я рассматривал широчайший набор тем: писал про программирование для Windows Phone, Kinect, Leap Motion, рассказывал про Torque 2D/3D, AGK, Eiffel, разработку для macOS на Objective-C.
Долгое время никого, кроме Лозовского, из редакции я не знал. Шли годы, я писал статьи, слал их Александру на мыло, он мне что‑то отвечал, и этим наше сотрудничество ограничивалось. Так бы все и продолжалось, пока в один прекрасный момент Ирина Чернова (в прошлом выпускающий редактор «Хакера») не пригласила меня посетить редакцию. Я как раз был в Москве на конференции игроделов DevGAMM, поэтому принял приглашение и приперся в редакцию, где меня ждали Александр Лозовский и на тот момент главный редактор Илья Русанен.
Через девять лет, пройдя вместе с «Хакером» огонь, воду и медные трубы, набравшись бесценного опыта, я с помощью издательства «Солон‑Пресс» все‑таки издал книгу про геймдев: «Волшебство момента вращения: Искусство разработки игр на движке Torque 2D». Она и вправду отличалась от первоначальной задумки. За прошедшее время игровая индустрия изменилась, появились бесплатные движки, разработка видеоигр стала быстрей, в каком‑то смысле проще, доступнее и конкурентнее. Поэтому писать книгу про самостоятельное возведение игрового движка с помощью OpenGL стало не нужно. Я для этого выбрал движок Torque 2D, который я использовал в ряде ранних проектов. Через год после издания книги вышло ее второе, дополненное, издание: «Как самому написать мобильную 2D-игру».
Однозначно самый крутой проект, который мы подготовили совместно с редакцией «Хакера» за последнее время, — это публикация обновленной книги Криса Касперски «Фундаментальные основы хакерства». Многие читатели в комментариях к статьям оставили полезные замечания и советы, послужившие улучшению итоговой бумажной книги. За что всем огромная благодарность!