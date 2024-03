«Хакеру» в этом году исполня­ется 25 лет, и мы про­дол­жаем пуб­ликовать вос­помина­ния о жур­нале. Нас­тал черед и самой редак­ции нем­ного понос­таль­гировать и попытать­ся вспом­нить, при каких обсто­ятель­ствах каж­дый из нас при­шел в «Хакер».

Дав кол­легам задание написать пару слов о том, как они попали в «Хакер» и как им уда­лось про­дер­жать­ся здесь до сих пор, я еще не понимал, какую рою для себя яму: при­дет­ся ведь и самому в оче­ред­ной раз что‑то мучитель­но вспо­минать. Что ж, девать­ся тепрь некуда!

Во­обще, читая отзы­вы читате­лей и авто­ров, я заметил, что все они начина­ются поч­ти оди­нако­во: был бес­печным юнцом, шел по ули­це мимо ларь­ка с жур­налами, вдруг уви­дел необыч­ную обложку с над­писью «Хакер», купил, про­читал, ничего не понял, но жизнь в этот момент изме­нилась нав­сегда.

Моя исто­рия слег­ка отли­чает­ся: не толь­ко тем, что свой пер­вый «Хакер» я нашел в полик­линике, но и тем, что информа­цион­ная безопас­ность не ста­ла сра­зу же моим увле­чени­ем. Узна­вать прин­ципы взло­ма было инте­рес­но, но куда боль­ше увле­кали новые тех­нологии, IT-биз­нес и про­чие вещи, о которых в «Хакере» тол­ком не писали.

Дол­гое вре­мя моим выбором был жур­нал «Компь­ютер­ра», в редак­цию которо­го я и сру­лил работать, не доучив­шись в тех­ничес­ком вузе на спе­циаль­нос­ти «информа­тиза­ция жур­налис­тики». Информа­тизи­ровать жур­налис­тику нуж­но было незамед­литель­но, не дожида­ясь дип­лома! Невоз­можно было слу­шать про алгол и базы дан­ных на FoxPro, ког­да за сте­нами инсти­тута кипит жизнь: выходит пер­вая вер­сия Firefox, откры­вает­ся YouTube, «Википе­дия» при­рас­тает тысяча­ми ста­тей в сут­ки.

Пер­вое вре­мя я работал в «Компь­юлен­те» — онлай­новом новос­тном изда­нии, которое в середи­не нулевых было на самом‑самом острие тех­нологи­чес­ких новос­тей. Это было как раз то, что нуж­но: как буд­то до это­го все вре­мя испы­тывал жаж­ду, а тут встал под водопад.

Па­рал­лель­но та же редак­ция занима­лась сай­том самой «Компь­ютер­ры», где пуб­ликова­лись не толь­ко статьи из жур­нала, но и свои. Я стал обоз­ревать веб‑сер­висы (это сло­во было новей­шим в те вре­мена) и компь­ютер­ные игры, а так­же брал интервью и учил­ся делать популяр­ные тех­ничес­кие статьи по мотивам зарубеж­ных науч­ных работ.

В кон­це 2009 года бумаж­ная «Компь­ютер­ра» зак­рылась, а сайт остался. Чис­ло пуб­лику­емых ста­тей силь­но вырос­ло, и для меня как раз это и было пер­вым опы­том перено­са куль­тового компь­ютер­ного жур­нала в онлайн. Мож­но ска­зать, что в «Хакер» я при­шел уже бывалым спе­циалис­том по циф­ровой тран­сфор­мации!

А при­шел я вот как. Уво­лив­шись из «Компь­ютер­ры», я решил стать фри­лан­сером и циф­ровым кочев­ником: колесить по миру, брать интервью у инте­рес­ных людей и писать в раз­ные жур­налы. Одним из пер­вых я пред­ложил свои услу­ги Стё­пе Иль­ину — тог­дашне­му глав­реду «Хакера».

Стё­па передал меня в забот­ливые руки Ильи Илем­битова, и я стал писать статьи в руб­рику «Сце­на»: про рус­ские кло­ны домаш­них компь­юте­ров из вось­мидеся­тых, про исто­рию ARM, про лай­флог­гинг, про необыч­ные интерфей­сы, про самых стран­ных чудаков мира IT и про­чие занима­тель­ные шту­ки.

От типич­ных тем «Компь­ютер­ры» я стал перехо­дить к более тра­дици­онным для «Хакера». Лис­тая Motherboard, Wired и Hacker News в поис­ках вдох­новения, я нат­кнул­ся на то, что выз­вало у меня непод­дель­ный инте­рес: исто­рии о хакерах, круп­ных взло­мах и циф­ровом андер­гра­унде. Так появи­лись статьи про зак­рытие Silk Road, про вымыш­ленные загово­ры, про Cicada 3301, про взлом самоле­та и дру­гие увле­катель­ные вещи.

А потом Илья Русанен поз­вал меня в редак­цию на пол­ный день, и... было очень‑очень мно­го работы! Я обна­ружил, что хакеры иног­да пишут так, что перепи­сывать их статьи при­нятым у нас прос­тым и понят­ным язы­ком — это нас­тоящий чел­лендж. Я при­нял его с готов­ностью и с тех пор прик­ладывал свою руку чуть ли не к полови­не выходя­щих в «Хакере» ста­тей.

И ни на секун­ду не пожалел о сво­ем выборе. «Хакер» — уни­каль­ное изда­ние с неверо­ятной исто­рией. Работая здесь, я поз­накомил­ся с мно­жес­твом прек­расных людей, занимал­ся инте­рес­ными про­екта­ми и про­читал (и поп­равил!) столь­ко тек­стов об изнанке тех­нологий, сколь­ко физичес­ки смог.

Мож­но ска­зать, что в «Хакер» я попал слу­чай­но. В те вре­мена я работал в ком­пании «Док­тор Веб», писал новос­ти о вре­донос­ных прог­раммах и сос­тавлял опи­сания мал­вари для вирус­ной биб­лиоте­ки. Мне и пере­адре­сова­ли зап­рос редак­тора «Хакера» Алек­сан­дра Лозов­ско­го: жур­налу тре­бовал­ся еже­месяч­ный обзор вирус­ной активнос­ти с под­робным опи­сани­ем ана­томии наибо­лее злов­редных злов­редов.

Я с удо­воль­стви­ем взял­ся сочинять такие замет­ки — собс­твен­но, под­готов­ка пуб­ликаций для СМИ была частью моих про­фес­сиональ­ных обя­зан­ностей. Так и началось наше сот­рудни­чес­тво, которое пос­тепен­но переш­ло в плос­кость нефор­маль­ного обще­ния. Спус­тя нес­коль­ко лет Алек­сандр по сек­рету сооб­щил мне, что собира­ется покинуть «Хакер», и пред­ложил занять его мес­то. Я сог­ласил­ся не раз­думывая.

По­том сос­тоялось собесе­дова­ние с осно­вате­лем жур­нала Димой Ага­руно­вым и глав­редом Андре­ем Пись­мен­ным, и мы доволь­но быс­тро наш­ли общий язык: на их сто­роне была увле­катель­ная работа и инте­рес­ные задачи, на моей — редак­тор­ский опыт в жур­нале «Магия ПК» и «Компь­ютер­ной газете», а так­же мно­гочис­ленные пуб­ликации об IT-тех­нологи­ях в изда­ниях раз­ной сте­пени крас­ногла­зос­ти.

С моей точ­ки зре­ния, «Хакер» — это не прос­то «компь­ютер­ный жур­нал», это куль­товое мес­то силы для всех, кто инте­ресу­ется информа­цион­ной безопас­ностью или тру­дит­ся в этой сфе­ре. Здесь очень силь­ный кол­лектив, как редак­тор­ский, так и автор­ский. Не устаю поражать­ся про­фес­сиональ­ному опы­ту и объ­ему зна­ний экспер­тов, которые пишут нам матери­алы, а так­же тому, нас­коль­ко сла­жен­но и ответс­твен­но работа­ет редак­ция, что­бы прев­ратить эти тек­сты в кру­тые и увле­катель­ные статьи!

Ну а что мне нра­вит­ся в «Хакере» боль­ше все­го — так это кол­лектив. Яркий и друж­ный, даже нес­мотря на то, что мы край­не ред­ко видим­ся в офлай­не за исклю­чени­ем каких‑то про­филь­ных мероп­риятий (которые с нас­тупле­нием ковид­ной эпо­хи так и вов­се сош­ли на нет). Кто‑то живет в Мос­кве, кто‑то — в Питере, кто‑то и вов­се кур­сиру­ет меж­ду Шри‑Лан­кой и Казах­ста­ном... Но обще­ние, пусть и вир­туаль­ное, оста­ется для нас источни­ком хороше­го нас­тро­ения.

Ис­крен­не верю, что 25-летие — далеко не пос­ледний юби­лей, который я встре­чаю с любимым жур­налом. Пус­кай сотый и двух­сотый номера «Хакера» я про­пус­тил, все же наде­юсь, что номер 400, 500 и далее по спис­ку мы обя­затель­но под­готовим вмес­те!

В этом году «Хакеру» исполня­ется 25 лет, а лич­но я пишу для жур­нала уже 18 лет. Да, самой не верит­ся, но моя пер­вая статья в руб­рике «Сце­на» выш­ла в далеком 2006 году. Я даже отыс­кала на антре­солях тот самый 85-й номер (у меня сох­ранил­ся бумаж­ный экзем­пляр), подер­жала его в руках и попыта­лась осоз­нать этот огромный срок. Чес­тно — не получи­лось.

У нас с «Хакером» все началось слу­чай­но: меня бук­валь­но «понаб­рали по объ­явле­нию». На дво­ре сто­яла середи­на нулевых. Тог­да никако­го Twitter (прос­тите, X), Telegram и кучи соц­сеточек еще не было и в помине, а ком­пания СУП еще не купила ЖЖ, поэто­му там зависа­ла полови­на рунета.

Имен­но в ЖЖ мне на гла­за попал­ся пост Оле­га «Mindw0rk» Чебене­ева, который искал авто­ров для неко­его «кру­того тех­нологи­чес­кого жур­нала», даже не рас­кры­вая при этом его наз­вания.

Опыт работы с тек­ста­ми у меня уже был, инте­рес к ком­пам и ИТ — тоже, и я решила поп­робовать, отклик­нулась на объ­явле­ние. Пом­нится, я очень вол­новалась (ведь это ува­жаемое тех­ничес­кое изда­ние!), поэто­му получи­ла задание, уточ­нила детали и… через нес­коль­ко дней прос­то сда­ла текст. Лишь пос­ле это­го приш­ло осоз­нание, что из‑за вол­нения я не узна­ла ничего ни о сро­ках пуб­ликации, ни об опла­те. Сов­сем ничего. Ста­ло смеш­но и нем­ного обид­но, приш­лось мыс­ленно поз­дра­вить себя с тем, что, похоже, я бес­плат­но написа­ла статью непонят­но для кого, непонят­но куда, без каких‑либо гаран­тий.

Но через пару месяцев меня приг­ласили в офис «Хакера», тог­да находив­ший­ся на ули­це Льва Тол­сто­го, за гонора­ром и экзем­пля­ром жур­нала, в котором дей­стви­тель­но была опуб­ликова­на моя статья.

На тот момент это была моя пер­вая пуб­ликация в печат­ном изда­нии, и слож­но передать те эмо­ции, которые испы­тыва­ешь, впер­вые уви­дев свой текст на бумаге. Впро­чем, к это­му в целом слож­но при­вык­нуть. Нап­ример, очень стран­но ока­зать­ся в дав­ке вагона мет­ро рядом с челове­ком, который увле­чен­но чита­ет твою статью в «Хакере», даже не подоз­ревая, что автор сто­ит пря­мо у него за спи­ной. Бывало и такое.

Пос­ле пер­вой «про­бы пера» Олег пред­ложил про­дол­жить сот­рудни­чес­тво, а я сог­ласилась, ведь было чер­тов­ски инте­рес­но. Тог­да это, конеч­но, был не фул­тайм, и боль­шинс­тво авто­ров «Хакера» тог­да в целом были фри­лан­серами. Одна­ко со вре­менем я ста­ла при­нимать учас­тие в пла­ниро­вании руб­рики «Сце­на», пред­лагать собс­твен­ные идеи, под­менять кол­лег в дру­гих раз­делах, вплоть до обзо­ров железа. И про­дол­жила писать в «Хакер» даже пос­ле ухо­да Оле­га, с которым мы потом еще успе­ли порабо­тать в игро­журе.

А спус­тя нес­коль­ко лет (кажет­ся, это было в 2008 году) меня поп­росили о помощи: тог­да мы по какой‑то при­чине потеря­ли регуляр­ного авто­ра MegaNews — новос­тей, с которых всег­да откры­вал­ся жур­нал. Это показа­лось мне инте­рес­ным, хотя и весь­ма слож­ным чел­лен­джем, и в резуль­тате новос­ти, пос­тепен­но и незамет­но, ста­ли моей еже­месяч­ной ответс­твен­ностью, да так и оста­лись ею на дол­гие годы. И оста­ются по сей день, пусть уже в сов­сем дру­гом фор­мате и ракур­се.

Вряд ли удас­тся уло­жить мно­жес­тво вос­помина­ний и теп­лую нос­таль­гию за все про­шед­шие годы в рам­ки это­го тек­ста. К тому же тог­да эта колон­ка рис­кует прев­ратить­ся в монолог про «ата­кующие кораб­ли, пыла­ющие над Ори­оном» и «лучи Си, раз­реза­ющие мрак у ворот Тан­гей­зера».

По­тому что я пом­ню ноч­ные раз­говоры с Кри­сом Кас­пер­ски в Jabber, ког­да тот делил­ся сво­ими впе­чат­лени­ями о пере­езде в США. Пом­ню, как Nikitozz (Никита Кис­лицин) сроч­но вызывал в редак­цию, которая еще рас­полага­лась рядом с офи­сом Яндекса, потому что тре­бова­лось немед­ленно внес­ти прав­ки в текст. Пом­ню, как обсужда­ла рабочие воп­росы с toxa (Анто­ном Кар­повым) в ась­ке, и он еще не был CISO Яндекса. Пом­ню, как в Мос­кву при­езжал Сти­вен Бал­мер. Пом­ню, как бра­ла интервью у осно­вате­ля Wikipedia. Пом­ню, как бумаж­ный «Хакер» перес­тал сущес­тво­вать и казалось, что все закон­чилось.

Мог­ла ли я пред­ста­вить, что слу­чай­но уви­ден­ный в 2006 году пост в ЖЖ опре­делит то, чем я буду занимать­ся в 2024-м? Конеч­но, нет. Но, судя по исто­риям наших читате­лей, они тоже не пред­став­ляли, что куп­ленный ими слу­чай­но или из любопытс­тва «Хакер» опре­делит их будущую про­фес­сию и жиз­ненный век­тор. А таких сре­ди вас немало. Что­бы убе­дить­ся в этом, дос­таточ­но заг­лянуть в со­сед­нюю статью с отзы­вами и вос­помина­ниями читате­лей.

Мог­ли ли все мы пред­ста­вить, что в 2024 году «Хакер» по‑преж­нему будет выходить в новом фор­мате, как пол­ностью элек­трон­ное изда­ние, пос­ле того как «бумага» канет в Лету? Сно­ва нет. Ведь вна­чале даже мно­гим в редак­ции казалось, что это «не взле­тит», что ничего не получит­ся. Одна­ко мы всё еще здесь.

Что даль­ше? Отве­чать на такой воп­рос слож­но даже в луч­шие вре­мена, а уж во вре­мена вро­де нынеш­них — поч­ти невоз­можно. Но у нас, как всег­да, мно­жес­тво пла­нов, идей и про­ектов. Некото­рые из них может зас­пой­лерить в сосед­ней колон­ке Андрей Пись­мен­ный, а может, при­дет­ся подож­дать отдель­ных анон­сов.

Од­но извес­тно навер­няка: мы про­дол­жим писать, соз­давая для вас статьи, инте­рес­ные и акту­аль­ные, обу­чающие и иссле­дова­тель­ские, хар­дкор­ные и для начина­ющих. Кажет­ся, сей­час, ког­да поис­ковые сис­темы тонут в мусоре, генери­руемом ИИ, а ней­рон­ки пишут пар­шивые тек­сты обо всем и ни о чем (как показы­вает нам яркий при­мер CNET), кон­тент, соз­дава­емый живыми людь­ми, дей­стви­тель­но раз­бира­ющи­мися в теме, может стать даже более ценен. Кто зна­ет.

Поз­волю себе подыто­жить эту нос­таль­гичес­кую замет­ку не менее нос­таль­гичес­кой цитатой из сери­ала Firefly, хорошо зна­комо­го мно­гим гикам:

— We’re still flying.

— That’s not much.

— It’s enough.