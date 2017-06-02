Мы продолжаем рассказывать о различных виртуальных серверах, и сегодня настал черед протестировать услугу виртуального сервера 1cloud.ru . Забегая вперед, скажу, чем отличился этот продукт: он с запасом выдержал нагрузку в 1500 одновременных соединений. Но обо всем по порядку.

Заказ услуги

Первое, что делает любой, кому нужен виртуальный сервер, — заказывает услугу, поэтому сначала рассмотрим, насколько удобно это у 1cloud.ru. Тут всё на высоте. Есть удобный конфигуратор, позволяющий подобрать сервер на твои деньги. Конфигурация тестируемого в обзоре сервера приведена на рис. 1. Это двухъядерный процессор, 5 Гбайт оперативки, 10 Гбайт SSD-диска, операционная система Ubuntu 16.04, базовая производительность.

Пользователю позволяют выбрать не только параметры сервера, но и производительность оборудования. При базовой производительности твой сервер будет помещен в пул, построенный на основе серверов Dell PowerEdge R810 (2 ГГц), HP BL460 (3 ГГц). При высокой производительности будут использоваться серверы Cisco B200 (3 ГГц), Dell PowerEdge R810 (2 ГГц), но и стоимость будет выше — примерно на 800 рублей в месяц.

Тебе также доступны различные операционные системы: Windows Server 2008/2012/2016, FreeBSD, несколько дистрибутивов Linux.

Мы будем использовать сервер практически базовой конфигурации (два ядра, 5 Гбайт оперативки, единственное отличие от конфигурации, предлагаемой по умолчанию, — это использование SSD-диска 10 Гбайт вместо SAS-диска) и базовой производительности (оборудование Dell). Такой сервер обойдется в 1995 рублей в месяц (при использовании SSD-диска).

После того как ты нажмешь кнопку «Заказать» и подтвердишь свою электронную почту, сервер будет готов примерно через две-три минуты. Ты увидишь панель управления услугой (это не панель управления сервером — ее нужно заказывать отдельно), см. рис. 2. В этой панели можно просмотреть, работает ли сервер, включить, выключить, перезагрузить и так далее. Здесь же приводится IP-адрес и пароль пользователя root.

Подробно описывать панель не стану — ты легко с ней разберешься самостоятельно, лучше перейдем сразу к серверу. Кстати, при регистрации ты получишь в свое распоряжение сервер на один час бесплатно и сможешь «попробовать» его. Один час предоставляется не всем, а только тем, кто еще не пользовался сервисом. Если часа тебе мало, то ты можешь запросить тест на три-пять дней, подтвердив номер телефона.

Тестируем сервер

Сразу скажу, результаты тестирования меня порадовали. Тест строился по привычной схеме — пропускная способность, производительность SSD и нагрузочное тестирование. Так вот, получив довольно посредственные результаты по пропускной способности, я уже было стал думать, что рекомендовать этот продукт читателям не смогу (рис. 3). Честно говоря, пропускной способности в 20 Мбит/с (хорошо хоть канал синхронный) будет маловато при серьезных нагрузках, которые может выдерживать сервер. Оказалось, если пропускной способности тебе мало, ее можно докупить — один дополнительный мегабит в секунду за 10 рублей в месяц. То есть дополнительные 10 Мбит/с обойдутся в 100 рублей за месяц.

Производительность SSD на высоте. У некоторых из тестируемых нами провайдеров производительность SSD была на уровне обычного HDD, и при этом нас уверяли, что так и должно быть. 🙂 Здесь же все нормально: 502 Мбайт/с — более чем достойный результат.

А вот результаты нагрузочного тестирования удивили. Прежде чем приступать к нему, нужно установить siege, Apache (не установлен по умолчанию) и убедиться, что последний работает (рис. 5).

Тестирование производилось с настройками по умолчанию и без установки каких-либо приложений, поэтому после установки реального приложения показатели могут быть хуже. Но все равно результаты очень и очень неплохие. Первым делом я протестировал 255 и 500 одновременных соединений (как обычно, по десять повторов) и получил доступность 100%. Затем я попробовал 1000 одновременных соединений (рис. 6). И снова доступность составила 100%!

Затем, набравшись наглости, я попросил siege сгенерировать 2000 одновременных соединений с десятью повторами. На этот раз все прошло не так гладко и доступность составила всего 83,57% (рис. 7).

Понизив количество подключений до 1500, я получил снова доступность 100%. Выходит, что сервер уверенно выдерживает нагрузку в 1500 одновременных подключений. Это очень достойный результат. Напомню, что другие серверы (если ты не читал предыдущих обзоров) не выдерживали нагрузку и в 1000 соединений, а некоторые показывали доступность в 98% даже при 500 одновременных соединениях, то есть полноценно не выдерживали и 500 соединений, не говоря уже о 1500. Сервер 1cloud.ru оказался довольно выносливым.

Преимущества

Преимущества выбора продуктов 1cloud.ru видятся мне таким вот образом:

Высокая доступность сервера при больших нагрузках — в этом мы только что убедились.

Динамическая балансировка — если физический хост с твоим сервером окажется перегруженным, он будет перенесен без простоя на другой хост, а ты этого даже не заметишь.

Отличный конфигуратор и поддержка разных операционных систем — конфигуратор очень удобный, более того, уже после создания сервера ты можешь легко изменить его параметры в панели управления. Не нужно создавать другой сервер и выполнять перенос.

Образы с операционными системами Windows, Linux, FreeBSD — обычно провайдеры предоставляют либо Linux-серверы, либо Windows-серверы.

Гибкость использования сервера — конфигурацию сервера ты можешь изменить в любой момент в админке. Так, в разделе «Настройки -> Конфигурация» ты можешь выбрать тип производительности, изменить количество ядер, объем оперативки и дискового пространства. А в разделе «Настройки -> Диски» добавить дополнительные диски, если они тебе понадобятся (стоимость дополнительного диска зависит от его типа и размера — например, SAS стоит 5 рублей за 1 Гбайт в месяц, SATA — всего 3 рубля за 1 Гбайт, а SSD-диск обойдется в 20 рублей за 1 Гбайт). Подобный подход позволяет не только улучшить конфигурацию при необходимости, но и сэкономить твои деньги — если ты видишь, что заказанная конфигурация не используется на 100%, ты можешь временно ее ухудшить, чтобы платить меньше. Ты можешь подключать сколько угодно дополнительных дисков, причем разных типов.

Миграция дисков с SAS на SSD и обратно без простоя. Допустим, при заказе ты забыл выбрать SSD-диск — перейти на SSD можно без простоя сервера. Наоборот, если видишь, что нужно немного сэкономить, то можно перейти на SAS. Скорость работы диска будет ниже, но и платить придется меньше — на 150 рублей в месяц (стоимость 10 Гбайт SSD-диска — 200 рублей, а 10 Гбайт SAS-диска — 50 рублей в месяц). Цена зависит от размера, здесь приведены цифры для накопителей емкостью 10 Гбайт.

Надежные физические серверы — конфигурация «железных» серверов, на которых будет размещаться твой виртуальный сервер, показана на рис. 10.

Большое количество дополнительных возможностей — создание бесплатных (!) частных сетей, в которых можно объединить свои виртуальные серверы на скорости 1 Гбит/с, создание снапшотов, собственных шаблонов (что будет полезно интеграторам), управление резервным копированием и многое другое. Полный список возможностей доступен по ссылке.

Различные дополнительные услуги — бесплатная услуга DNS-хостинга, SSL-сертификаты (правда, не бесплатно, но цены очень приятные), аренда дополнительных лицензий.

Возможность бесплатного тестирования, срок которого может достигать пяти дней.







Частное облако

Кроме VPS/VDS, компания 1cloud предоставляет услугу «Частное облако». Частное облако — услуга 1cloud по аренде виртуальной инфраструктуры. Функциональные возможности платформы 1cloud позволяют в кратчайшие сроки развернуть IT-инфраструктуру для проектов любой сложности.

Используется оборудование от Cisco, Dell, NetApp и стек технологий от VMware. Все это соответствует потребностям клиентов уровня Enterprise.

Архитектура без единой точки отказа, все резервируется, используются технологии Distributed Resource Scheduler (DRS) и vCenter High Availability (VMware HA), что практически исключает возможность простоя работы виртуальных серверов.

Подробнее об архитектуре облака можно почитать на сайте.

Ложка дегтя

Ложка дегтя, точнее две ложки — это низкая пропускная способность по умолчанию (без доплат) и цены. Впрочем, о ценах мы поговорим отдельно.

Цены

Цены — не низкие, шары не будет. Но надеюсь, ты понимаешь, что хорошо и дешево не бывает (напоминаю, что твой сервер будет размещен на надежном оборудовании Dell и Cisco)? Производительность сервера действительно на высоте, и это было подтверждено нашими тестами.

Тестируемая конфигурация обошлась в 1995 рублей в месяц. Довольно недешево, особенно если сравнивать с некоторыми зарубежными сервисами, где неплохой сервер можно арендовать примерно за 12 евро в месяц (около 800 рублей) и даже при этом получить более высокую пропускную способность и больше дискового пространства.

Но 1cloud.ru позволяет тебе сэкономить. Если ты планируешь пользоваться сервером долго, то можешь получить бонус в размере 10% при единовременной оплате 5000 рублей и 20% при оплате 10 000 рублей. Другими словами, сервер будет стоить уже не 1995 рублей, а 1596. Конечно, это не 800 рублей, но все же. Есть еще одна, самая максимальная скидка в 25%, предоставляемая при оплате свыше 100 000 рублей. Такая скидка на такой сумме будет существенна даже для организаций, а не только для частных лиц.

Также стоит отметить партнерскую программу — ты сможешь получать 10% от всех платежей привлеченных тобой пользователей. Средства накапливаются на специальном реферальном счете, причем это реальные средства, которые можно вывести на свой банковский счет или потратить на услуги 1cloud.

Тарификация Тарификация происходит раз в десять минут пропорционально месячной стоимости арендуемых ресурсов. Поэтому изменение конфигураций серверов сразу отражается на биллинге (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

Постоянные улучшения Сервис постоянно развивается, разрабатываются новые фичи и совершенствуются существующие, постоянно дорабатываются интерфейсы пользователя. В ближайшее время будут запущены: объектное хранилище, совместимое с S3, балансировщик нагрузки, мониторинг, регистрация доменов и многое другое. Может быть, к тому времени, когда эта статья попадет в поле твоего зрения, у сервиса появятся новые возможности.

Заключение

Виртуальный сервер 1cloud.ru можно порекомендовать читателям, но с некоторыми оговорками. Так, если тебя не смущает далеко не самая низкая цена, но при этом ты хочешь получить достойную надежность и производительность сервера, то можно выбирать рассмотренный в статье продукт.