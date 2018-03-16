Продолжая тестировать облачные VPS российских провайдеров, сегодня мы рассмотрим под микроскопом услуги VPS.house (компания «Глобальные Коммуникации»). Подробно рассказывать об используемых технологиях не будем — виртуальные серверы давно стали популярной альтернативой покупке собственного «железа» и в отдельном представлении не нуждаются. Сосредоточимся на главном: чем отличается предложение VPS.house от огромного множества представленных на рынке?

Если абстрагироваться от маркетинговой шелухи, в зачет идут надежность сервиса, его доступность снаружи, полоса пропускания и, разумеется, цены, а также оказываемые провайдером дополнительные услуги.

Дата-центр

Сайт провайдера радостно нам сообщает, что серверное оборудование «располагается на территории собственного современного дата-центра категории надежности TIER III компании-партнера МедиаСофт». Но о чем конкретно идет речь? Собственный ЦОД и партнерский — это разные вещи. Скорее всего, компания арендует место в машинном зале коммерческого дата-центра и размещает там построенный на собственном оборудовании дата-центр. Такую схему используют многие провайдеры, и она определенно имеет право на существование.

Поскольку речь идет о TIER III, заявлено резервирование на уровне N+1 и uptime на 99,98% — это, цитируем, «соответствует современным требованиям по обеспечению надежности и качеству предоставления услуг связи». Провайдер заявляет, что дата-центр имеет три основных и два независимых резервных канала подключения к магистральным узлам связи М9 и М10 пропускной способностью 10 Гбайт/с каждый. По Москве это обеспечивает среднее время отклика сервера в 2–4 мс, а также хорошие показатели доступности по Европе и миру — позже мы это проверим.

Особенности и опции

Итак, какие «плюшки» VPS.house предлагает заказчикам? В стоимость любого VPS входит внешний канал с пропускной способностью 250 Мбит/с, ежесуточное резервное копирование (проводится ночью), Windows Server любой версии и три часа бесплатного тестирования VPS стоимостью до 3000 рублей в месяц. Обычно провайдеры берут дополнительную плату за трафик, однако здесь никаких дополнительных ограничений на его объем нет. Бесплатный бэкап тоже есть далеко не у всех. Используется технология виртуализации Microsoft Hyper-V и актуальные модели ведущих мировых производителей серверного оборудования, таких как Intel, Avago, Kingston.

Перейдем к платным опциям. На радость майнерам и любителям обрабатывать в облаке фото- и видеоконтент в сервер можно добавить видеокарту — это стоит от 250 рублей в месяц. Кроме того, VPS.house предлагает заказчикам защиту от DDoS-атак с помощью геораспределенной сети фильтрации, общая пропускная способность которой составляет более 1000 Гбит/с — эта услуга стоит от 600 рублей в месяц.

Регистрация, конфигурирование и API

Тут все настолько просто, что нет смысла давать подробную инструкцию. После регистрации в личном кабинете клиент может заказать VPS любой конфигурации, выбрав нужное количество вычислительных ядер, объем оперативной памяти, объем SSD и количество IP-адресов. Предустановленных шаблонов инстансов, как у Amazon и других крупных западных провайдеров, у VPS.house нет.

Из операционных систем предлагают только Windows Server.

В личном кабинете тоже никаких сюрпризов: клиент может управлять серверами, настраивать DNS-хостинг (он идет бесплатным бонусом при заказе хотя бы одного сервера), просматривать финансовую информацию, а также изменять личные данные и настройки аккаунта. Для партнеров и клиентов со сложной виртуальной инфраструктурой имеется Web API, с его помощью можно, например, интегрировать управление услугами провайдера в корпоративные информационные системы. Частным пользователям эта функция нужна редко, но ее наличие точно не повредит.

Цены и тарификация

По доброй традиции многих отечественных провайдеров VPS.house не показывает нам общий прайс-лист, но стоимость любой конфигурации можно увидеть при заказе услуги. Выбранный нами сервер с четырьмя процессорами обойдется в 1880 рублей при ежемесячной оплате. Если платить авансом сразу за три месяца, полгода или год, можно получить скидку в 5, 10 или 30%. Неплохо, хотя заметно, что мы имеем дело с чистым VPS, а не с облачным, — у VPS.house отсутствует почасовая или поминутная тарификация в зависимости от фактического потребления вычислительных ресурсов. В общем, если нужен постоянно работающий сервер, это отличный вариант.

Тесты Geekbench 4

Для доступа к виртуальной машине можно использовать любой клиент RDP, а для исправления критичных настроек у провайдера есть веб-консоль — все стандартно. Первым делом мы запустим на сервере популярную утилиту Geekbench 4.

Программа проводит больше двух десятков синтетических тестов, разделенных на несколько категорий: Cryptography, Integer, Floating Point, Memory. Geekbench проверяет работу различных алгоритмов сжатия, обработку JPEG, парсинг HTML, SQLite и так далее. Пожалуй, это один из самых всесторонних синтетических тестов производительности работающих под управлением Windows машин, но он не затрагивает дисковую подсистему — ее придется проверять отдельно.

Результаты тестирования неплохие, что неудивительно с учетом аппаратной конфигурации, которую показала утилита.

Проверяем дисковую подсистему

Здесь тоже не будем оригинальничать и возьмем CrystalDiskMark 6 — популярный бенчмарк, который тестирует операции последовательной и случайной записи/чтения с глубиной очереди 1, 8 и 32. Результаты ожидаемо хорошие, поскольку провайдер использует объединенные в RAID 6 твердотельные накопители корпоративного класса. Более корректное тестирование дисковой подсистемы можно провести, например, с помощью утилиты fio под Linux, но в Windows нас вполне устроит и CrystalDiskMark.

Сетевая доступность и ширина канала

Сначала проверим время отклика из Москвы — для чистоты эксперимента в качестве клиента возьмем еще одну виртуальную машину, работающую во внешнем по отношению к подопытному серверу дата-центре. С помощью утилиты ping посмотрим время отклика хоста при размере сообщения 64 байт и 1 Кбайт (отправляем 100 пакетов). Результаты соответствуют заявленным: 2,876 и 2,924 мс. Ширину канала традиционно проверяем с помощью сервиса speedtest.net. Провайдер говорит о 250 Мбит/с, но по результатам тестирования мы получили несимметричную пропускную способность канала: 579,24 Мбит/с на загрузку (входящий трафик) и 85,57 Мбит/с — на отдачу (исходящий трафик).

Выводы

По результатам нашего тестирования сервис VPS.house отличается доступными ценами, неплохим набором бесплатных и дополнительных платных опций. Интерфейс личного кабинета не оставляет вопросов, серверы создаются буквально в пару кликов, а управлять ими удобно. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности запуска виртуальных машин на Linux и тарификации в зависимости от фактически потребленных ресурсов, но надо помнить, что мы имеем дело именно с классическим, а не облачным VPS. Можно также отметить низкие задержки отклика и очень высокую пропускную способность входящего канала.