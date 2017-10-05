Есть небольшая уязвимость в форумном движке IPB. Можно потроллить админа и заодно убить его форум на несколько дней (проверено лично на двух форумах).

Поздравляем участника конкурса Этот текст был прислан на конкурс авторов, который мы запустили весной. Мы разобрались с большим количеством пришедших материалов, подвели итоги и наградили победителей. Автор этой заметки получил приз — трехмесячную подписку на «Хакер». Поздравляем!

Разберемся по шагам, как это работает.

Сначала нужно зарегистрироваться на форуме, чтобы иметь возможность постить. После регистрации создать «мусорную» тему там, куда модераторы почти не заглядывают, либо оставить пост в одной из таких тем. Содержание поста или темы должно быть огромного размера. Некоторые админы допускают ошибки при конфигурировании сервера, позволяя пользователям отправлять посты с нелимитированной длиной текста. Лично я хешировал слово DDoS в SHA-512 и копировал хеш в форму отправки поста до тех пор, пока браузер не повисал на несколько секунд от количества вставляемого на страницу текста. Отправляем новую тему или пост. Движок реализован наплевательски, и длинные посты не сокращаются с возможностью их расширить по клику на кнопку. А выводом таких постов занимается PHP, а не клиентский JS. Как итог — получаем огроменную страницу с несколькими миллионами символов, которые грузятся синхронно с сервера. Начинаем DDoS-атаку на тему с огромным постом. Поскольку все запросы идут напрямую к PHP, а от него к БД, сайт очень быстро сляжет с ошибкой 500 Internal Server Error, а потом и с 504 Gateway Timeout (поскольку база данных даже на VPS не сможет так быстро отдавать такой огромный пост, что уж говорить о Shared-хостинге) и встать сможет еще не скоро, ведь запросы к БД будут висеть и ждать ответа от сервера и базы данных. Скрыть атаку от особо глупых модераторов можно, учудив финт ушами. В IPB есть модуль «Активность» (Discover в английской версии движка). Это такая лента, которая хранит историю последних постов. Так вот, чтобы отвлечь внимание модераторов (которые могут задетектить тему, стереть ее и забанить аккаунт), нужно сразу же после отправки мусорного поста начать флуд на страницу с активностью. Увидев логи, сисадмин будет думать, что атака идет на ленту сообщений и не сможет обнаружить корень проблемы — созданную нами тему, которая, кстати, тоже целиком в несвернутом виде будет висеть на странице. Единственное, что он сможет сделать, — закрыть ленту от незарегистрированных пользователей. Да и то это сомнительное решение, от которого страдает юзабилити. Несколько часов интенсивной DDoS-атаки на мусорную страницу, и буквально через пару суток (максимум — недель) БД форума упадет навсегда. Нет, не просто упадет, а будет сломана без возможности восстановления. Не уверен, с чем это связано и почему это происходит, но это происходит. Таким образом, можно не только легко в пару кликов положить форум даже на Dedicated-сервере, но и уничтожить его базу данных, которую без бэкапа восстановить будет крайне затруднительно.

А еще можно забить место на диске логами. Обычно арендуют VPS с SSD-диском на 10–20 Гбайт, а картинки на форум разрешают загружать только со сторонних ресурсов. Так вот, забить логи очень просто — нужно использовать в названии темы тот же длинный хеш. Слегка увеличить эффект можно также при помощи рефереров, вставляя в них тот же хеш.

Вот такой интересный способ заставить владельца форума IPB задуматься о переезде на другой движок.