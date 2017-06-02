Настройка RAID — стандартная процедура для новых серверов. Если ты не работаешь в дата-центре или в какой-нибудь крупной компании-интеграторе, то чаще всего тебе придется сталкиваться с уже настроенными массивами. Но случается и так, что в руки попадает новенький сервер, который требует первоначальной настройки. Мне, к примеру, достался Lenovo x3650 M4. Сейчас на его примере посмотрим, как настроить RAID 10 из восьми жестких дисков.

По большому счету, если не лезть в тонкие настройки, то все более-менее тривиально. Нужно выбрать необходимый тип RAID, определиться с количеством жестких дисков и применить изменения. После этого можно разбивать пространство на логические диски и ставить операционку.

При загрузке любого сервера система сама подскажет, что нажимать, чтобы попасть в настройки. Это можно сделать как через меню BIOS, так и сразу вызвав при загрузке специальную утилиту. У каждого производителя она завязана на разные сочетания кнопок — следи за подсказками на экране или обратись к документации.

Попав в настройки RAID, первым делом выбираем наш контроллер.

Если походить по меню, то можно убедиться, что параметров огромное количество. В Controller Management -> View Controller Information ты можешь посмотреть общую информацию вроде серийного номера, опций шифрования и номера слота. В пункте Controller Management -> Change Controller Properties — поменять настройки контроллера.

Нам же в первую очередь нужен пункт Virtual Drive Management. Сначала там будет только один пункт меню — Create Configuration. Выбрав его, первым делом задаем тип RAID.

После этого нужно сделать два span, один из которых станет зеркалом. Учитывая, что у меня восемь дисков, в первый span добавляем первые четыре, а оставшиеся, соответственно, во второй.

Теперь разрешаем программе спокойно уничтожать все данные на диске и ждем, когда закончится процесс создания RAID. После этого он готов к использованию.