По большому счету, если не лезть в тонкие настройки, то все более-менее тривиально. Нужно выбрать необходимый тип RAID, определиться с количеством жестких дисков и применить изменения. После этого можно разбивать пространство на логические диски и ставить операционку.
При загрузке любого сервера система сама подскажет, что нажимать, чтобы попасть в настройки. Это можно сделать как через меню BIOS, так и сразу вызвав при загрузке специальную утилиту. У каждого производителя она завязана на разные сочетания кнопок — следи за подсказками на экране или обратись к документации.
Попав в настройки RAID, первым делом выбираем наш контроллер.
Если походить по меню, то можно убедиться, что параметров огромное количество. В Controller Management -> View Controller Information ты можешь посмотреть общую информацию вроде серийного номера, опций шифрования и номера слота. В пункте Controller Management -> Change Controller Properties — поменять настройки контроллера.
Нам же в первую очередь нужен пункт Virtual Drive Management. Сначала там будет только один пункт меню — Create Configuration. Выбрав его, первым делом задаем тип RAID.
После этого нужно сделать два span, один из которых станет зеркалом. Учитывая, что у меня восемь дисков, в первый span добавляем первые четыре, а оставшиеся, соответственно, во второй.
Теперь разрешаем программе спокойно уничтожать все данные на диске и ждем, когда закончится процесс создания RAID. После этого он готов к использованию.
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