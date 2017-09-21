Тесты на проникновение обычно требуют набора специальных утилит, но одна из них доступна каждому и всегда под рукой — это поисковик Google. Нужно только знать, как им пользоваться. Google Dork Queries — это хитрые запросы к поисковикам, которые помогают пролить свет на общедоступные, но скрытые от посторонних глаз данные.

В прошлой статье «Используем малоизвестные функции Google, чтобы найти сокрытое» мы разбирали структуру запросов к поисковику, которые выдают прямые ссылки на конфиденциальные данные и списки уязвимых узлов сети. Такие запросы называют Google Dorks. В Google о них прекрасно знают и стараются прикрывать наиболее опасные. Но одновременно их список пополняется новыми, как и перечень выявляемых ими потенциальных целей. Пройдемся по самым интересным.

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Полезные команды Google Среди всех операторов расширенного поиска Google нас интересуют главным образом четыре: site — поиск по конкретному сайту;

— поиск по конкретному сайту; inurl — указатель на то, что искомые слова должны быть частью самого веб-адреса;

— указатель на то, что искомые слова должны быть частью самого веб-адреса; intitle — оператор поиска в заголовке веб-страниц;

— оператор поиска в заголовке веб-страниц; ext или filetype — поиск файлов определенного типа по расширению. Также при составлении запроса надо помнить несколько операторов, которые задаются спецсимволами. | — вертикальный слеш, он же оператор OR (логическое или). Указывает, что нужно показать результаты, содержащие хотя бы одно из слов, перечисленных в запросе.

— вертикальный слеш, он же оператор OR (логическое или). Указывает, что нужно показать результаты, содержащие хотя бы одно из слов, перечисленных в запросе. "" кавычки. Указывает на поиск точного соответствия.

кавычки. Указывает на поиск точного соответствия. - — минус. Используется для очистки поисковой выдачи и исключает из нее результаты с указанными после минуса словами.

— минус. Используется для очистки поисковой выдачи и исключает из нее результаты с указанными после минуса словами. * — звездочка или астериск. Используется в качестве маски и означает «что угодно».

Охота на пароли

Учетные данные от всевозможных веб-сервисов — это для хакера лакомый кусочек. Порой достать их можно буквально в один клик. Точнее, одним запросом к Google. Например, вот таким примитивным:

ext:pwd (administrators | users | lamers | service)

Такой запрос найдет все файлы с расширением .pwd , в которых есть хотя бы одно из слов, указанных в скобках. Однако в поисковой выдаче будет много мусора. Поэтому можно почистить ее, убрав юзеров и прочих ламеров. Как вариант:

inurl:_vti_pvt/administrators.pwd

Это уже прицельный запрос. Он найдет файлы с говорящим названием на серверах с FrontPage Extensions. Одноименный редактор канул в Лету, но его серверные расширения еще используются. Данные учетных записей в administrators.pwd зашифрованы по алгоритму DES. Их можно вскрыть при помощи John the Ripper или одного из сервисов облачного перебора паролей.



