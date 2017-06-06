Наверняка все слышали о Силиконовой долине в США — это область в штате Калифорния, где сосредоточены высокотехнологичные компании, занимающиеся разработкой и производством всякого рода компьютеров. У нас такой долины нет, зато есть долина знаний — Университет Иннополис. В этой статье мы расскажем о нем, а также ответим на все часто задаваемые вопросы.

Университет

Университет Иннополис специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. В преподавательский состав университета входят ведущие российские и иностранные специалисты в сфере робототехники и информационных технологий, в частности в университете работают выходцы из EURECOM (Франция), Корейского института передовых технологий, Миланского технического университета (Италия), Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Университета Карнеги — Меллона (США). Все занятия в ВУЗе проводятся на английском языке. Это позволяет быстрее актуализировать образовательные программы и адаптироваться под требования времени. Поэтому знание английского языка — одно из основных требований, если ты хочешь учиться в Иннополисе. Для кого-то незнание английского окажется камнем преткновения. Для кого-то само желание учиться там может стать стимулом, чтобы подтянуть уровень языка. Только посмотри, какие лекции проходят в Университете Иннополис!

Да, в октябре 2016 года хакер Ares, автор программы Intercepter-NG, показал студентам, как взламывать сеть. Вот если бы лекции во всех вузах были такими захватывающими, прогулов бы просто не было!





Кому будет интересно обучение в Университете Иннополис

Когда мы говорим «студенты», то подсознательно имеем в виду молодых людей, которые совсем недавно окончили школу. Возможно, и ты сейчас думаешь, что слишком стар для обучения в Университете Иннополис. Это не так. Никаких ограничений по возрасту в университете нет. Наоборот, если у тебя есть силы и желание развиваться, может, стоит попробовать? Университет поможет сменить профиль, уйти в другое направление или же, наоборот, повысить твои профессиональные навыки до недосягаемых раньше высот.

Программисты из регионов часто упираются в некий потолок, говоря себе: «Выше головы не прыгнешь». Даже если кто и хочет развития, то не может его найти в своем регионе. Университет Иннополис — это место, где ты сможешь прокачать свои знания, завести полезные знакомства и получить высокооплачиваемую работу.

Да, здесь можно не только учиться, но и работать. Не забывай, что Иннополис — это прежде всего люди. Получив работу в Иннополисе, ты попадешь в сплоченное сообщество, где обязательно найдешь единомышленников, ты будешь жить в безопасной среде, а также получишь хорошие возможности для своих проектов и для своей карьеры в целом.

Университет помогает с трудоустройством Одна из особенностей Университета Иннополис — активное вовлечение ВУЗа в процесс трудоустройства выпускников. Преследуемая цель — 100 %-трудоустройство выпускников в течение 3 месяцев. В прошлом году был запущен карьерный портал — это не просто аналог ресурсов по поиску работы, это ещё и инструмент мониторинга карьеры выпускников и анализа формируемых университетом компетенций. Университет Иннополис работает на стыке бизнеса, науки и образования. Территория города Иннополиса позволяет тесно взаимодействовать с ИТ-компаниями, офисы которых располагаются в ОЭЗ «Иннополис».

Может быть, именно сейчас пора переосмыслить свою жизненную стратегию, взбодриться и сделать шаг в сторону?

Как поступить в Университет Иннополис?

Получить образование в Университете Иннополис можно только получив грант, который покрывает 100 % стоимости обучения. Чтобы получить этот грант, нужно пройти конкурс, который проводится в два этапа:

заочный — тебе нужно зарегистрироваться в личном кабинете, пройти онлайн-тесты и прикрепить необходимые документы;

очный — приехать в Иннополис на два дня, познакомиться лично с профессорами, пройти тесты и решить кейсы.

Требования к участникам конкурса следующие:

наличие портфолио (для бакалавров);

наличие опыта работы (для магистров);

хорошее знание английского языка (Intermediate и выше).

Требования к абитуриентам

У каждой программы обучения есть свои требования к уровню знаний абитуриентов. Самые простые требования у программы бакалавриата «Информатика и вычислительная техника»:

высокая успеваемость по информатике (темы для поступающих) и математике (темы для поступающих);

базовые навыки программирования.

Требования для программы магистратуры «Управление разработкой ПО» следующие:

знание языков программирования (Java, C++, С, C# и другие);

знание базовых предметов Computer Science;

глубокое знание минимум двух дисциплин из четырех: техники компилирования, сравнительный анализ языков программирования, ОС, системы баз данных.

В магистратуре есть еще одна программа — «Разработка безопасных систем и сетей», для нее требования следующие:

знание протоколов и архитектуры компьютерных сетей;

знание языков программирования (Python) и сценариев командной оболочки UNIX;

знание алгебры и дискретной математики;

опыт написания технической документации.

С темами для поступающих можно ознакомиться по ссылке.

INFO Форма обучения: только очная

только очная Диплом: государственного образца

государственного образца Стипендия: от 12 до 42 тысяч рублей

от 12 до 42 тысяч рублей Срок обучения: 2 года (магистратура) или 4 года (бакалавриат)

Специальности

В 2017 году ведется набор по направлениям:

Бакалавриат, код специальности 09.03.01. Доступна программа «Информатика и вычислительная техника». Магистратура, код специальности 09.04.01. Доступно две программы: «Управление разработкой ПО» и «Разработка безопасных систем и сетей»

Нужно ли переезжать?

Обучение в университете подразумевает проживание в городе Иннополис (правда, это не относится к жителям Казани — им переезжать не нужно). Без этого, увы, никак. Студентам предоставляются места в современном кампусе. Между прочим, кампус попал в список лучших кампусов России.

Условия для студентов следующие:

Стипендия от 12 до 42 тысяч рублей в месяц. Размер стипендии зависит от успеваемости и активности студента.

Кампус. Комнаты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

Уникальная городская среда.

Качественное IT-образование — ради этого, собственно, и затевается переезд. Учебные программы разработаны известными во всем мире профессорами в соответствии с мировыми стандартами качества.

Стажировка в IT-компаниях. Во время обучения студенты проходят стажировку в компаниях — партнерах университета. В дальнейшем многие выпускники получают предложение о работе.





Немного о городе Иннополис

Иннополис — новый город, расположенный в Республике Татарстан, церемония открытия которого состоялась 9 июня 2015 года.

Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. Иннополис отличается уникальной городской средой с современной жилой инфраструктурой, широкими возможностями для образования и профессионального развития.

Иннополис находится всего в 40 километрах от центра Казани. Добраться в город можно как на автомобиле, так и автобусом, который ходит каждый час — с 6:30 до 22:00 в будни (в выходные расписание немного отличается).

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