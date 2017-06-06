Наверняка все слышали о Силиконовой долине в США — это область в штате Калифорния, где сосредоточены высокотехнологичные компании, занимающиеся разработкой и производством всякого рода компьютеров. У нас такой долины нет, зато есть долина знаний — Университет Иннополис. В этой статье мы расскажем о нем, а также ответим на все часто задаваемые вопросы.
 

Университет

Университет Иннополис специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. В преподавательский состав университета входят ведущие российские и иностранные специалисты в сфере робототехники и информационных технологий, в частности в университете работают выходцы из EURECOM (Франция), Корейского института передовых технологий, Миланского технического университета (Италия), Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Университета Карнеги — Меллона (США). Все занятия в ВУЗе проводятся на английском языке. Это позволяет быстрее актуализировать образовательные программы и адаптироваться под требования времени. Поэтому знание английского языка — одно из основных требований, если ты хочешь учиться в Иннополисе. Для кого-то незнание английского окажется камнем преткновения. Для кого-то само желание учиться там может стать стимулом, чтобы подтянуть уровень языка. Только посмотри, какие лекции проходят в Университете Иннополис!

Да, в октябре 2016 года хакер Ares, автор программы Intercepter-NG, показал студентам, как взламывать сеть. Вот если бы лекции во всех вузах были такими захватывающими, прогулов бы просто не было!

Рис. 1. Та самая лекция Ares
Рис. 1. Та самая лекция Ares

WWW

 

Кому будет интересно обучение в Университете Иннополис

Когда мы говорим «студенты», то подсознательно имеем в виду молодых людей, которые совсем недавно окончили школу. Возможно, и ты сейчас думаешь, что слишком стар для обучения в Университете Иннополис. Это не так. Никаких ограничений по возрасту в университете нет. Наоборот, если у тебя есть силы и желание развиваться, может, стоит попробовать? Университет поможет сменить профиль, уйти в другое направление или же, наоборот, повысить твои профессиональные навыки до недосягаемых раньше высот.

Программисты из регионов часто упираются в некий потолок, говоря себе: «Выше головы не прыгнешь». Даже если кто и хочет развития, то не может его найти в своем регионе. Университет Иннополис — это место, где ты сможешь прокачать свои знания, завести полезные знакомства и получить высокооплачиваемую работу.

Да, здесь можно не только учиться, но и работать. Не забывай, что Иннополис — это прежде всего люди. Получив работу в Иннополисе, ты попадешь в сплоченное сообщество, где обязательно найдешь единомышленников, ты будешь жить в безопасной среде, а также получишь хорошие возможности для своих проектов и для своей карьеры в целом.

 

Университет помогает с трудоустройством

Одна из особенностей Университета Иннополис — активное вовлечение ВУЗа в процесс трудоустройства выпускников. Преследуемая цель — 100 %-трудоустройство выпускников в течение 3 месяцев. В прошлом году был запущен карьерный портал — это не просто аналог ресурсов по поиску работы, это ещё и инструмент мониторинга карьеры выпускников и анализа формируемых университетом компетенций.

Университет Иннополис работает на стыке бизнеса, науки и образования. Территория города Иннополиса позволяет тесно взаимодействовать с ИТ-компаниями, офисы которых располагаются в ОЭЗ «Иннополис».

Может быть, именно сейчас пора переосмыслить свою жизненную стратегию, взбодриться и сделать шаг в сторону?

 

Как поступить в Университет Иннополис?

Получить образование в Университете Иннополис можно только получив грант, который покрывает 100 % стоимости обучения. Чтобы получить этот грант, нужно пройти конкурс, который проводится в два этапа:

  • заочный — тебе нужно зарегистрироваться в личном кабинете, пройти онлайн-тесты и прикрепить необходимые документы;
  • очный — приехать в Иннополис на два дня, познакомиться лично с профессорами, пройти тесты и решить кейсы.

Требования к участникам конкурса следующие:

  • наличие портфолио (для бакалавров);
  • наличие опыта работы (для магистров);
  • хорошее знание английского языка (Intermediate и выше).
 

Требования к абитуриентам

У каждой программы обучения есть свои требования к уровню знаний абитуриентов. Самые простые требования у программы бакалавриата «Информатика и вычислительная техника»:

Требования для программы магистратуры «Управление разработкой ПО» следующие:

  • знание языков программирования (Java, C++, С, C# и другие);
  • знание базовых предметов Computer Science;
  • глубокое знание минимум двух дисциплин из четырех: техники компилирования, сравнительный анализ языков программирования, ОС, системы баз данных.

В магистратуре есть еще одна программа — «Разработка безопасных систем и сетей», для нее требования следующие:

  • знание протоколов и архитектуры компьютерных сетей;
  • знание языков программирования (Python) и сценариев командной оболочки UNIX;
  • знание алгебры и дискретной математики;
  • опыт написания технической документации.

С темами для поступающих можно ознакомиться по ссылке.

INFO

  • Форма обучения: только очная
  • Диплом: государственного образца
  • Стипендия: от 12 до 42 тысяч рублей
  • Срок обучения: 2 года (магистратура) или 4 года (бакалавриат)

 

Специальности

В 2017 году ведется набор по направлениям:

  1. Бакалавриат, код специальности 09.03.01. Доступна программа «Информатика и вычислительная техника».
  2. Магистратура, код специальности 09.04.01. Доступно две программы: «Управление разработкой ПО» и «Разработка безопасных систем и сетей»
 

Нужно ли переезжать?

Обучение в университете подразумевает проживание в городе Иннополис (правда, это не относится к жителям Казани — им переезжать не нужно). Без этого, увы, никак. Студентам предоставляются места в современном кампусе. Между прочим, кампус попал в список лучших кампусов России.

Условия для студентов следующие:

  • Стипендия от 12 до 42 тысяч рублей в месяц. Размер стипендии зависит от успеваемости и активности студента.
  • Кампус. Комнаты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
  • Уникальная городская среда.
  • Качественное IT-образование — ради этого, собственно, и затевается переезд. Учебные программы разработаны известными во всем мире профессорами в соответствии с мировыми стандартами качества.
  • Стажировка в IT-компаниях. Во время обучения студенты проходят стажировку в компаниях — партнерах университета. В дальнейшем многие выпускники получают предложение о работе.

Рис. 2. Кампус
Рис. 2. Кампус

Рис. 3. Комната в кампусе
Рис. 3. Комната в кампусе

 

Немного о городе Иннополис

Иннополис — новый город, расположенный в Республике Татарстан, церемония открытия которого состоялась 9 июня 2015 года.

Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. Иннополис отличается уникальной городской средой с современной жилой инфраструктурой, широкими возможностями для образования и профессионального развития.

Рис. 4. Иннополис
Рис. 4. Иннополис

Иннополис находится всего в 40 километрах от центра Казани. Добраться в город можно как на автомобиле, так и автобусом, который ходит каждый час — с 6:30 до 22:00 в будни (в выходные расписание немного отличается).

Рис. 5. Карта
Рис. 5. Карта

Надеюсь, эта небольшая статья тебя заинтересовала! Получить дополнительную информацию можно по следующим телефонам:

  • Марина (магистратура): +7 (843) 203-92-53 (доб. 191);
  • Ольга (бакалавриат): +7 (843) 203-92-53 (доб. 254).

1 комментарий

1 комментарий

  1. snowden

    06.06.2017 at 13:56

    Спасибо Хакеру, что расписал многие моменты. А то спам в пабликах ВКонтакте об Иннополисе уже достал)

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