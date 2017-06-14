В мире IT существуют различные направления. Кто-то занимается администрированием, кто-то — разработкой или тестированием. Создаются курсы, готовящие системных администраторов, программистов, тестеров. В этой статье будет рассмотрена особая программа — Data Scientist — специально для разработчиков, аналитиков и продакт-менеджеров.

Кто такой Data Scientist, или специалист по данным

Вокруг профессии Data Scientist ходит немало мифов, и многие толком не понимают, что это такое. Кому-то кажется, что специалист по данным или специалист по анализу данных — это что-то вроде программиста (по принципу: умеешь программировать, значит, умеешь работать с данными), кто-то считает эту профессию похожей на администратора баз данных, а кто-то вообще не знает, что это такое.

Забегая вперед, нужно сразу отметить, что специалист по анализу данных — это не программист и никак уж не администратор базы данных, хотя навыки программирования он иметь обязан.

Специалист по данным — это специалист, владеющий тремя группами навыков:

математика и статистика;

IT-навыки, в том числе программирование;

понимание бизнес-процессов в той или иной области.

Вакансии не всегда называются Data Scientist. Очень часто встречаются варианты: программист-аналитик, аналитик Big Data, менеджер по анализу систем, архитектор Big Data, бизнес-аналитик и другие.

Среди обязанностей специалиста по данным можно выделить следующие:

сбор больших объемов данных и приведение их в удобный формат;

программирование на языках Python, R, SAS;

решение бизнес-задач с использованием методов обработки данных;

поиск скрытых связей и закономерностей в данных;

проведение статистических тестов.

Специалист по данным должен понимать бизнес-запросы своей организации, владеть аналитическими инструментами: машинным обучением и текстовой аналитикой.

По утверждению консалтинговой компании McKinsey Global Institute, уже в следующем году в США (только в США, не во всем мире!) понадобится целая армия специалистов по данным — от 140 до 190 тысяч.

Сколько зарабатывает специалист по данным

В США средняя зарплата специалиста по данным составляет более 138 тысяч долларов в год. В России можно претендовать на зарплату от 120 тысяч рублей в месяц (более 26 тысяч долларов в год).

Если сравнивать с профессией простого программиста, то в США средняя зарплата программиста составляет 65–80 тысяч долларов в год, а в России 60 тысяч рублей в месяц, или 13 тысяч долларов в год.

В любом случае, получив специальность специалиста по данным, можно зарабатывать больше программиста.

Как видишь, специалист по данным — очень перспективная профессия. Во-первых, зарплата у него выше, чем у обычного программиста. Во-вторых, специалистов по данным не так много и рынок испытывает дефицит специалистов, причем не только в России, но и во всем мире.

Освоить профессию Data Scientist можно в университете по подготовке и дополнительному обучению специалистов «Нетология».

Что дает курс обучения Data Scientist

Пройдя курс Data Scientist, ты научишься:

создавать рекомендательные системы и нейросети и обучать их, обрабатывать тексты на естественном языке;

понимать поставленную задачу и правильно подавать результаты своей работы заказчику (ты будешь практиковаться в формализации требований, визуализации данных, составлении отчетов и презентаций для заказчика).

После окончания курса ты получишь диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Аналитик данных / Специалист по машинному обучению».

Нужно отметить, что половина времени курса отводится на практические знания и применение этих знаний в онлайн-маркетинге, e-commerce и других прикладных областях. На программу были отобраны преподаватели, каждый день работающие с большими данными, обучающие машины и решающие задачи по Big Data. Каждый преподаватель — не теоретик, а хорошо зарекомендовавший себя специалист в области анализа данных.

Программа занятий

Программа занятий состоит из 11 частей:

Введение в Data Science, рассмотрение основных инструментов — ты узнаешь, что такое Data Science, Big Data и как это все работает. Базовые алгоритмы и понятия машинного обучения — здесь рассматриваются деревья решений, кластеризация, линейный классификатор, логическая регрессия и другие непонятные для обывателя вещи. Feature engineering — это проблемы качества и размерности данных, а также методы декомпозиции данных. Рекомендательные системы — введение в рекомендательные системы, неперсонализированные и персонализированные рекомендации. Распознавание изображений, машинное зрение — нейросети, рукописный ввод, детекция объектов на изображении. Обработка естественного языка — введение в обработку текста и обзор существующих библиотек, их использование и доработка. Анализ временных рядов, прогнозирование стоимости акций и других товаров — временные ряды, модели ARMA/ARIMA, модели прогнозирования. Общение с заказчиком — формализация требований, составление отчетов по исследованиям, визуализация данных, презентация проекта. Дополнительные инструменты, среды — инструменты HP и Google для работы с большими данными. Data Science в цифровом маркетинге и e-commerce-проектах: цели, задачи, решения и критерии успешности применения больших данных. Дипломная работа — разработка и внедрение собственного решения/проекта в области больших данных и машинного обучения.

Ознакомиться с полной программой можно здесь.

INFO Месяцев обучения: 5

5 Часов в неделю: 9

9 Экспертов: 13

13 Часов практики: 100+

Требования к студентам

Студенты должны владеть хотя бы одним языком программирования на начальном уровне (лучше, если это будет Python).

Студенты должны знать математику на уровне старшей школы: функции, производные, векторную и матричную алгебру, тригонометрию.

Курс подготовки

Если ты не владеешь необходимыми знаниями, то специально для тебя предоставляется бесплатный подготовительный курс, который откроется сразу после оплаты основного курса. Курс состоит из 11 видеозаписей лекций и домашних заданий к ним. Он расскажет о циклах, типах данных, функциях, научит работать с HTTP-запросами, разными форматами данных и многому другому.

Сколько стоит

Базовая стоимость — 180 000 рублей, но до 15 июня стоимость обучения снижена до 165 000 рублей. При этом предоставляется беспроцентная рассрочка на 6 месяцев, то есть стоимость обучения выходит 27 500 рублей в месяц.

Что в итоге

Студенту выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по специальности «Аналитик данных / Специалист по машинному обучению». С ним можно претендовать на позицию «Аналитик данных», «Разработчик Big Data» с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц.

Обрати внимание, что по окончании обучения выдается не какой-то «сертификат», а диплом государственного образца.