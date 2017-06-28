Среди самых востребованных профессий сегодняшнего дня — веб- и фронтенд-разработчик. Хотя специалистов по веб-разработке достаточно много, спрос на них не падает.

Стоит ли учиться на разработчика

Веб-разработчиков достаточно много. Но это не повод для беспокойства. Пользователей, которым нужно помочь создать сайт или изменить уже имеющийся, гораздо больше. Так, только в домене .RU каждый день регистрируется более 5000 сайтов. Все это — новые домены, а значит, потенциальные клиенты. Учитывая, что на разработку добротного сайта (готовая CMS + готовый шаблон таковым не считаются) нужно несколько месяцев, работы на всех хватит.

Как стать веб-разработчиком

Существуют разные способы: правильные и неправильные. Сначала о неправильных. Можно прочитать руководство по WordPress или даже книгу по Joomla, научиться устанавливать эти CMS и использовать уже готовые шаблоны и считать себя веб-разработчиком. Только для Joomla в Сети можно найти несколько тысяч, если не десятков тысяч бесплатных шаблонов. В принципе, конечный результат, создание сайта, достигнут: сайт создан и клиент, может быть, даже доволен.

Проблема в ином. Такая работа несложная и не совсем качественная, поэтому и оплачивается соответственно. Посмотри на фриланс-биржах, сколько платят за установку готовой CMS и адаптацию имеющегося шаблона. Если ты студент, дополнительная копейка не помешает и такой сценарий тоже имеет право быть. Но нужно думать о будущем: все хотят зарабатывать достойные деньги, а для этого нужно быть хорошим специалистом в своей области.

Именно поэтому пора перейти к рассмотрению правильного метода обучения. Правильный метод — обратиться к профессионалам, предлагающим грамотно «упакованный» и отфильтрованный контент, благодаря которому всего за полгода превращаешься в junior-специалиста.

Конечно, можно прикупить литературы по HTML, CSS, PHP и JavaScript и заняться самообучением. Но, как и у самолечения, у него есть побочные эффекты. Во-первых, эффективность зависит от правильно подобранной литературы, а правильно подобрать ее может только профи, которым ты пока не являешься. Во-вторых, у тебя не будет наставника, которого можно спросить, если что-то не получается, который укажет на ошибки и покажет, как сделать правильно. Самообучение может занять гораздо больше времени хотя бы из-за отсутствия какого-либо контроля. Завтра книжку прочитаю, сегодня некогда. Знакомо? И не факт, что самообучение поможет в трудоустройстве, — корочки-то нет!

Знакомимся с профессионалами

Профессионалов, которые помогут всего за шесть месяцев превратиться в довольно квалифицированного junior-разработчика, можно найти в университете «Нетология».

«Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки.

Именно в «Нетологии» ты можешь освоить профессии фронтенд- и веб-разработчика. Самоучкам и просто новичкам может показаться, что это одно и то же, но это не так.

Фронтенд-разработчик разрабатывает интерфейс пользователя. Он должен идеально владеть HTML, CSS и JavaScript — без этих технологий интерфейс современного веб-приложения не построишь.

Веб-разработчик занимается разработкой бэкенда — части веб-приложения, которая выполняется на сервере. В идеале веб-разработчик вообще не должен касаться всего, что связано с дизайном (HTML и CSS), поскольку модель MVC подразумевает разделение кода и дизайна. Конечно, знания HTML и CSS пригодятся, поскольку с ними часто приходится сталкиваться на практике, которая не всегда идеальна.

Особенности обучения

Программы состоят из четырех ключевых блоков, которые должен освоить каждый фронтенд- или веб-разработчик.

Фронтенд-разработчик: HTML и CSS, JavaScript, JavaScript в браузере (продвинутый уровень), React.

Веб-разработчик: HTML и CSS, PHP, JavaScript, JavaScript в браузере (продвинутый уровень).

Каждый блок профессии плавно переходит в другой. То есть ты будешь точно понимать, зачем нужен JavaScript или PHP. На сторонних площадках такого нет. Там предлагаются отдельные курсы, например отдельно по HTML/CSS, JavaScript. Ты будешь вынужден сталкиваться с разными форматами преподавания и временными паузами между курсами.

«Нетология» не записывает готовые видеоматериалы, она учит в режиме реального времени, то есть, если что-то непонятно, можешь задать вопрос преподавателю и сразу же получить ответ.

Тебя ждут 146 часов практики — это гораздо больше, чем где-либо еще. Постоянные домашние задания будут оцениваться преподавателями курса, которые объяснят, что ты сделал не так и как это исправить. По каждому из четырех блоков делается проектная работа, в конце обучения ждет дипломная работа, составляемая по ТЗ самостоятельно под контролем опытного наставника. Если проект не пройдет код-ревью или не будет работать согласно техническому заданию, студент не получит диплом.

А теперь о самом главном — дипломе. В отличие от других площадок, где ты получишь кусок пластика с надписью «Сертификат», «Нетология» выдает диплом о повышении квалификации установленного образца, даже не один диплом, а целых четыре — по одному на каждый блок программы. Вся образовательная деятельность «Нетологии» ведется на основании государственной лицензии. Такие «корочки» точно помогут при будущем трудоустройстве на высокооплачиваемую должность.

Сколько стоит

Обучение обойдется от 34 900 до 39 900 рублей (в зависимости от времени, когда ты подашь заявку). Для читателей xaker.ru «Нетология» предоставила дополнительный промокод development со скидкой 4000 рублей. В этом случае цена на программу будет от 30 900 до 35 900 рублей.

Похожие программы на рынке оцениваются в 44 000–60 000 рублей. Набор из четырех отдельных курсов «Нетологии» будет стоить около 52 600 рублей. На данный момент это самое выгодное предложение на рынке.