После того как разработчик популярнейшего файлового менеджера ES File Explorer продал права на свое детище сторонней компании, он занялся разработкой совершенно нового приложения. Вскоре на свет появился fooView, причудливый симбиоз кнопки для управления смартфоном, меню быстрого запуска, переводчика, программы для снятия скриншотов, браузера и файлового менеджера.

Автор позиционирует fooView как приложение, делающее работу со смартфоном проще, но в сущности это просто кнопка быстрого доступа к различным функциям. После того как ты установишь приложение и дашь ему все необходимые права, с одной из сторон экрана (правой или левой, на выбор) появится полупрозрачный круг.

С помощью этого круга можно делать огромное количество вещей. Например, слегка потянув его влево (или вправо, если круг с левой стороны), ты нажмешь кнопку «Назад». Протяни до середины экрана — и нажмешь «Домой». Если хочешь открыть меню переключения между приложениями — тяни вниз, еще сильнее вниз — откроется панель уведомлений.

Дальше — больше. FooView позволяет делать скриншоты частей экрана и копировать любой отображаемый на экране текст. Для этого просто вытяни круг и останови движение, когда знак плюса рядом с кругом станет желтым, тяни, чтобы обвести нужные элементы рамкой. После этого откроется диалоговое окно, в котором ты увидишь скопированный текст, а также полученную картинку.

Копируем текст и делаем скриншот части экрана
Копируем текст и делаем скриншот части экрана
Копируем текст и делаем скриншот части экрана
Копируем текст и делаем скриншот части экрана
Копируем текст и делаем скриншот части экрана

Текст можно скопировать, найти в Гугле и даже отдать установленному Google Translate для немедленного перевода. Картинку можно сохранить, выполнить поиск по картинкам в том же Гугле, отредактировать и даже создать анимированный GIF. И вся эта функциональность всегда под рукой.

FooView также можно использовать для быстрого переключения между приложениями. Для этого необходимо одну секунду удерживать круг. На экране появится меню выбора. С его же помощью можно поменять местоположение круга на экране, сделать скриншот всего экрана или записать скринкаст (в том числе части экрана).

Меню приложений и рекордер экрана
Меню приложений и рекордер экрана
Меню приложений и рекордер экрана
Меню приложений и рекордер экрана
Меню приложений и рекордер экрана

Но и это еще не все: в fooView есть встроенный полноценный файловый менеджер, музыкальный проигрыватель, менеджер приложений, фотогалерея, FTP-сервер и даже игра. Все это доступно в отдельном меню, которое можно открыть, потянув круг вверх. По большому счету это даже не меню, а переработанный ES File Explorer.

Файловый менеджер и музыкальный проигрыватель
Файловый менеджер и музыкальный проигрыватель
Файловый менеджер и музыкальный проигрыватель
Файловый менеджер и музыкальный проигрыватель
Файловый менеджер и музыкальный проигрыватель

FooView до сих пор находится в стадии активной разработки, поэтому пока он абсолютно бесплатен.

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