После того как разработчик популярнейшего файлового менеджера ES File Explorer продал права на свое детище сторонней компании, он занялся разработкой совершенно нового приложения. Вскоре на свет появился fooView , причудливый симбиоз кнопки для управления смартфоном, меню быстрого запуска, переводчика, программы для снятия скриншотов, браузера и файлового менеджера.

Автор позиционирует fooView как приложение, делающее работу со смартфоном проще, но в сущности это просто кнопка быстрого доступа к различным функциям. После того как ты установишь приложение и дашь ему все необходимые права, с одной из сторон экрана (правой или левой, на выбор) появится полупрозрачный круг.

С помощью этого круга можно делать огромное количество вещей. Например, слегка потянув его влево (или вправо, если круг с левой стороны), ты нажмешь кнопку «Назад». Протяни до середины экрана — и нажмешь «Домой». Если хочешь открыть меню переключения между приложениями — тяни вниз, еще сильнее вниз — откроется панель уведомлений.

Дальше — больше. FooView позволяет делать скриншоты частей экрана и копировать любой отображаемый на экране текст. Для этого просто вытяни круг и останови движение, когда знак плюса рядом с кругом станет желтым, тяни, чтобы обвести нужные элементы рамкой. После этого откроется диалоговое окно, в котором ты увидишь скопированный текст, а также полученную картинку.

Копируем текст и делаем скриншот части экрана

Текст можно скопировать, найти в Гугле и даже отдать установленному Google Translate для немедленного перевода. Картинку можно сохранить, выполнить поиск по картинкам в том же Гугле, отредактировать и даже создать анимированный GIF. И вся эта функциональность всегда под рукой.

FooView также можно использовать для быстрого переключения между приложениями. Для этого необходимо одну секунду удерживать круг. На экране появится меню выбора. С его же помощью можно поменять местоположение круга на экране, сделать скриншот всего экрана или записать скринкаст (в том числе части экрана).

Меню приложений и рекордер экрана

Но и это еще не все: в fooView есть встроенный полноценный файловый менеджер, музыкальный проигрыватель, менеджер приложений, фотогалерея, FTP-сервер и даже игра. Все это доступно в отдельном меню, которое можно открыть, потянув круг вверх. По большому счету это даже не меню, а переработанный ES File Explorer.

Файловый менеджер и музыкальный проигрыватель

FooView до сих пор находится в стадии активной разработки, поэтому пока он абсолютно бесплатен.