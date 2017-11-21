Содержание статьи
- ADB
- Перемещаем файлы с устройства / на устройство
- Создаем скриншот и записываем видео с экрана смарта
- Батарейка в процентах
- Управление смартфоном с разбитым экраном
- Root
- Блокируем рекламу
- Отключаем звук затвора камеры
- Твики build.prop
- Ищем пароли Wi-Fi
- Меняем MAC-адрес
- Избавляемся от ненужных приложений
- Экономим батарейку
- Xposed framework
- Все в одном
- Проматываем списки быстро
- Запрещаем приложениям выгружаться из памяти
- Обманываем триальные версии приложений
- Используем разные клавиатуры для разных приложений
- Прячем приложения от посторонних
- Переназначаем кнопки
- Имитируем Wi-Fi-подключение
- Принудительно устанавливаем приложения на карту памяти
- Прячем root от приложений
- Улучшаем YouTube: качаем видео, слушаем в фоне и другое
- Magisk
- Улучшаем звучание динамиков
- Увеличиваем количество шагов громкости
- Глушим все звуки
- Tasker
- Ночной режим
- Управление яркостью в зависимости от времени
- Автоматическое включение автоповорота в выбранных приложениях
- Заключение
ADB
Начнем с ADB (Android Debug Bridge), стандартного инструмента для отладки и работы с консолью Android с компа. Чтобы активировать ADB, обычно достаточно включить его в «Опциях для разработчиков» на смартфоне, а на комп установить универсальный драйвер.
Перемещаем файлы с устройства / на устройство
Одна из самых удобных функций ADB — это возможность быстро переместить файл на устройство или скачать его на комп. Для копирования на устройство используем такую команду:
$ adb push файл /sdcard/
Обратная операция:
$ adb pull /sdcard/файл файл
Создаем скриншот и записываем видео с экрана смарта
С помощью ADB легко сделать скриншот:
$ adb shell screencap /sdcard/screen.png
Чтобы вытащить скриншот с устройства, используй команду
pull из предыдущего примера:
$ adb pull /sdcard/screen.png screen.png
Кроме скриншота, можно записать скринкаст:
$ adb shell screenrecord --size 1280x720 --bit-rate 6000000 --time-limit 20 --verbose /sdcard/video.mp4
Эта команда начнет записывать видео с разрешением 1280 x 720 (если не указать, то будет использовано нативное разрешение экрана устройства), с битрейтом 6 Мбит/с, длиной 20 с (если не указать, то будет выставлено максимальное значение 180 с), с показом логов в консоли. Записанное видео появится на карте памяти под названием
video.mp4. Прервать запись можно, нажав Ctrl + C.
Батарейка в процентах
Не во всех прошивках есть функция отображения процентов батареи на значке в шторке. В этом случае включить отображение можно с помощью одной команды:
$ adb shell content insert --uri content://settings/system --bind name:s:status_bar_show_battery_percent --bind value:i:1
Управление смартфоном с разбитым экраном
Если после падения у телефона не работает тач, минимальную работоспособность все еще можно обеспечить через ADB, хотя бы для того, чтобы сделать бэкап. Для этого существует команда
input:
$ adb shell input [<ИСТОЧНИК>] <КОМАНДА> [<АРГУМЕНТЫ>…]
В качестве источника можно указывать trackball, joystick, touchnavigation, mouse, keyboard, gamepad, touchpad, dpad, stylus, touchscreen. В качестве команды:
text <string> (Default: touchscreen) [delay]
keyevent [–longpress] <key code number or name> … (Default: keyboard)
tap <x> <y> (Default: touchscreen)
swipe <x1> <y1> <x2> <y2> [duration(ms)] (Default: touchscreen)
press (Default: trackball)
roll <dx> <dy> (Default: trackball)
Как видно, мы можем эмулировать нажатия и свайпы с помощью команд
input touch и
input swipe. Например, вытянуть шторку с уведомлениями можно так (отсчет координат идет от левого верхнего угла):
$ input swipe 10 10 10 1000
А так можно узнать разрешение экрана, чтобы подобрать собственные значения:
$ dumpsys window | \sed -n '/mUnrestrictedScreen/ s/^.*) \([0-9][0-9]*\)x\([0-9][0-9]*\)/\1 \2/p'
Для Nexus 5 разрешение будет 1080 х 1920. В этом случае, чтобы нажать на кнопку «Меню приложений» стандартного лаунчера от Google, которая находится над кнопкой «Домой», следует выполнить такую команду:
$ input touchscreen tap 500 1775
Можно эмулировать нажатие кнопки питания, если она отказала:
$ adb shell input keyevent 82
Ну а вставить текст в текущее поле — с помощью команды
$ adb shell input text "Необходимый текст"
Root
Теперь о правах root. С их помощью можно сделать огромное количество полезных вещей. Поговорим о некоторых из них.
Блокируем рекламу
Для Android существует множество различных блокировщиков рекламы, не требующих прав root. Однако у них всех, включая знаменитый AdBlock, есть одна большая проблема — они создают локальный VPN-туннель. Это значит, что, активировав AdBlock, ты, во-первых, не сможешь использовать VPN, во-вторых, нередко будешь сталкиваться с проблемами подключения.
Имея права root, можно установить более правильный блокировщик, например AdAway. Он блокирует рекламные хосты на уровне системного резолвера имен (используя
/system/etc/hosts в качестве черного списка), поэтому всегда работает абсолютно корректно, не висит в памяти и не жрет батарею.
Отключаем звук затвора камеры
При наличии прав root звук затвора можно отключить. Достаточно установить любой файловый менеджер с поддержкой root, перейти в каталог
/system/media/audio/ui и удалить два файла:
camera_click.ogg и
camera_focus.ogg.
Кстати, уровнем выше лежит
bootanimation.zip, который отвечает за анимацию загрузки. Его можно удалить (тогда при загрузке будет просто черный экран) или поменять на другой.
Твики build.prop
Файл
/system/build.prop хранит системные настройки Android. Это конфиг всех конфигов, и с его помощью можно сделать огромное количество интересных вещей. Достаточно вписать в конец файла строку с именем опции и значением через знак равно:
- ro.product.model — хранит название устройства (отображается в меню «О телефоне»). Иногда позволяет обманывать Play Store и ставить приложения, предназначенные для других устройств, или включать недоступные другим функции. Например, выдать себя за Pixel 2 XL и поставить новый Pixel Launcher с полноценной поддержкой Android Assistant;
- ro.sf.lcd_density — плотность пикселей на экране, которую я всегда выставляю для своего Nexus 5 на 420 вместо 480. Это позволяет получить пять иконок в ряд в стоковом лаунчере вместо четырех плюс делает текст более мелким;
- ro.telephony.call_ring.delay — при значении 0 уберет задержку начала включения музыки при звонке;
- persist.audio.fluence — содержит четыре команды, отвечающие за работу шумодава. Можно поиграть со значениями, если тебя плохо слышно при звонке или есть «булькающий» звук на записи видео;
- debug.sf.nobootanimation — значение 1 убирает бутанимацию;
- ro.config.hw_quickpoweron — значение true увеличивает скорость загрузки телефона (в теории);
- qemu.hw.mainkeys=0 — позволяет активировать показ наэкранных клавиш в дополнение к хардварным;
- ro.telephony.default_network — говорит системе, в какой режим должна быть переключена мобильная сеть при загрузке. В качестве значения выступает цифра, которую можно узнать так: набираем в номеронабирателе ##4636## и нажимаем на «Информация о телефоне». В меню «Предпочтительный тип сети» отсчитываем сверху до нужного режима. Счет начинается с нуля. То есть для 3G-смартфона значения будут такими: WCDMA preferred (предпочтительно 3G) — это 0, GSM Only (только 2G) — 1, WCDMA only (только 3G) — 2 и так далее. Досчитал до нужного пункта — записал цифру в значение. Теперь сразу после перезагрузки сеть будет активироваться именно в том режиме, который записан в build.prop.
|AdAway и файл build.prop
Ищем пароли Wi-Fi
Чтобы вспомнить пароль от какой-либо хоть раз подключенной сети, ну или перенести все сети с одного устройства на другое без привязки аккаунта Google, можно заглянуть в файл
/system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf. Названия сетей и пароли лежат в открытом текстовом виде.
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